Експериментално лекарство за рак на панкреаса показа забележителни резултати в мащабно клинично изпитване фаза 3, удвоявайки преживяемостта при рак в сравнение със стандартната химиотерапия, съобщава Ройтрес (Reuters).

Панкреатичният рак е сред най-смъртоносните форми на рак в световен мащаб, с едни от най-ниските петгодишни показатели за преживяемост – около 13%.

Революционни резултати от клиничното изпитване

Според проучването пациентите, приемали иновативното хапче за рак веднъж дневно, имат медианна обща преживяемост от 13,2 месеца в сравнение с 6,7 месеца при тези на химиотерапия. Тази алтернатива има потенциала да промени радикално онкологичното лечение.

Клиничното изпитване постига всички основни и ключови вторични цели, включително:

Подобрена обща преживяемост – почти двойно увеличение спрямо стандартното лечение

Забавяне на прогресията на заболяването

Ефективност при широк спектър от RAS варианти

Таргетна терапия срещу RAS мутации

Лекарството представлява таргетна терапия, насочена към RAS мутации, генетични промени, които стимулират туморния растеж и се откриват при над 90% от случаите на рак на панкреаса. Това блокиране на RAS варианти прави лекарството особено ефективно при метастатичен аденокарцином на панкреаса (PDAC), един от най-агресивните и трудни за лечение видове рак.

Изпитването включва предварително лекувани пациенти с метастатичен рак на панкреаса, които имат тумори със съдържащи различни RAS варианти, както и такива без идентифицирана RAS мутация.

Бързо одобрение и бъдещи приложения

Изследователите планират да подадат данните към глобалните регулаторни органи, включително Американската агенция по храните и лекарствата (FDA). Компанията е получила приоритетен ваучер от FDA, който цели да ускори разработването и прегледа на лекарството.

Лекарството понастоящем се оценява и в други клинични изпитвания, включително при PDAC и недребноклетъчен рак на белия дроб.

Резултатите от клиничното изпитване представляват значителен напредък в лечението на метастатичен рак на панкреаса. Удвоената преживяемост спрямо химиотерапията и способността на лекарството да таргетира RAS мутации го позиционират като потенциален нов стандарт в онкологията.

