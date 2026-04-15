Експериментално лекарство за рак на панкреаса показа забележителни резултати в мащабно клинично изпитване фаза 3, удвоявайки преживяемостта при рак в сравнение със стандартната химиотерапия, съобщава Ройтрес (Reuters).
Панкреатичният рак е сред най-смъртоносните форми на рак в световен мащаб, с едни от най-ниските петгодишни показатели за преживяемост – около 13%.
Революционни резултати от клиничното изпитване
Според проучването пациентите, приемали иновативното хапче за рак веднъж дневно, имат медианна обща преживяемост от 13,2 месеца в сравнение с 6,7 месеца при тези на химиотерапия. Тази алтернатива има потенциала да промени радикално онкологичното лечение.
Клиничното изпитване постига всички основни и ключови вторични цели, включително:
- Подобрена обща преживяемост – почти двойно увеличение спрямо стандартното лечение
- Забавяне на прогресията на заболяването
- Ефективност при широк спектър от RAS варианти
Таргетна терапия срещу RAS мутации
Лекарството представлява таргетна терапия, насочена към RAS мутации, генетични промени, които стимулират туморния растеж и се откриват при над 90% от случаите на рак на панкреаса. Това блокиране на RAS варианти прави лекарството особено ефективно при метастатичен аденокарцином на панкреаса (PDAC), един от най-агресивните и трудни за лечение видове рак.
Изпитването включва предварително лекувани пациенти с метастатичен рак на панкреаса, които имат тумори със съдържащи различни RAS варианти, както и такива без идентифицирана RAS мутация.
Бързо одобрение и бъдещи приложения
Изследователите планират да подадат данните към глобалните регулаторни органи, включително Американската агенция по храните и лекарствата (FDA). Компанията е получила приоритетен ваучер от FDA, който цели да ускори разработването и прегледа на лекарството.
Лекарството понастоящем се оценява и в други клинични изпитвания, включително при PDAC и недребноклетъчен рак на белия дроб.
Резултатите от клиничното изпитване представляват значителен напредък в лечението на метастатичен рак на панкреаса. Удвоената преживяемост спрямо химиотерапията и способността на лекарството да таргетира RAS мутации го позиционират като потенциален нов стандарт в онкологията.
Източници
- Reuters. Експериментално хапче за рак на Revolution Medicines повишава преживяемостта в късно-стадийно проучване, публикувано на 13 април 2026 г.