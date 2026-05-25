Нашата имунна система крие отговора на едни от най-трудните медицински въпроси на съвремието. Учени от водещи институции по света вече го използват, с резултати, които до преди десетилетие изглеждат невъзможни.

Броят на клиничните изпитания на имунотерапии се е увеличил почти четири пъти само за едно десетилетие, от 1 257 регистрирани изпитания между 2006 и 2016 г. до 4 591 между 2016 и 2026 г., сочат данните на Световната здравна организация.

Учените все по-успешно превръщат собствената ни имунна система в оръжие срещу рак, автоимунни заболявания, алергии и дори болести на мозъка.

Какво е имунотерапия и как работи?

Имунотерапията е биологично лечение, което използва имунната система на организма, за да предотврати, контролира или победи болестта. За разлика от химиотерапията, която атакува клетките директно, имунотерапията „обучава" или „коригира" собствените защитни механизми на тялото.

Съществуват няколко основни подхода:

Усилване на имунния отговор , когато той е прекалено слаб (при рак и инфекции)

Потискане на имунния отговор , когато той е прекалено агресивен (при автоимунни заболявания)

Инженерни имунни клетки и лабораторно създадени антитела за директна атака срещу болестта

Най-познатата форма на имунотерапия са ваксините, те обучават имунната система да разпознава и неутрализира конкретни патогени.

Лечение на рак с имунотерапия, как науката побеждава тумора

Ракът е една от областите, в които иновациите в онкологията за 2026 г. са най-видими. Одобрени имунотерапии вече съществуват за над 30 вида рак.

Имунни чекпойнт инхибитори

Някои тумори „изключват" имунните клетки, скривайки се от тях. Имунните чекпойнт инхибитори, специален клас антитяло-базирани медикаменти, „събуждат" тези клетки отново, за да могат да разпознаят и унищожат злокачествените клетки. Меланомата и други силно мутирали („горещи") ракови форми реагират особено добре на тази терапия.

Защо обаче едни пациенти се повлияват отлично, а при други ефектът е минимален? Отговорът търси мащабно четиригодишно изпитание, което включва хиляди пациенти с рак на гърдата, пикочния мехур, бъбреците и кожата.

CAR-T клетъчна терапия

CAR-T клетъчната терапия е друг пробив, имунните клетки на пациента се извличат, генетично „препрограмират" в лаборатория, за да разпознават раковите клетки, и се връщат обратно в кръвта.

mRNA ваксини срещу рак

Технологията, станала известна с COVID-19 ваксините, вече се прилага в онкологията. Над 100 ваксини срещу рак, базирани на mRNA технологията, са в процес на клинични изпитания. Те стимулират имунната система да разпознава и атакува туморните клетки.

Друг значим медикамент е Херцептин, антитяло, което се свързва с тумори на гърдата и стомаха, маркира ги за унищожение и блокира сигналите за растеж на рака.

Имунотерапия отвъд рака, алергии, депресия и заболявания на моазъка

Докато терапиите при рак засилват имунния отговор, при много други заболявания целта е обратната, имуносупресивна терапия, която „успокоява" свръхактивната имунна система.

Биологично лечение на алергии

Най-простата форма е постепенното излагане на малки количества от алерген, при сенна хрема, непоносимост към фъстъци или яйца. Скорошно изпитание в Китай тества метода чрез хранене на пациенти с палачинки, съдържащи яйчен протеин.

Лечение на автоимунни заболявания

Екип от Бристол публикува резултати от изпитание с Тоцилизумаб, имунотерапия за ревматоиден артрит, приложена при пациенти с депресия. Резултатите са предварителни, но изследователите отчитат подобрения в тежестта на депресията, умората, тревожността и качеството на живот.

Т-регулаторни клетки (Tregs),следващата голяма граница

Може би най-вълнуващото направление е свързано с Т-регулаторните клетки (Tregs), тема, удостоена с Нобелова награда за медицина за 2025 г. Tregs са специални имунни клетки, чиято роля е да „изключат" имунната атака след като заплахата е неутрализирана.

Проф. Адриан Листън от Кеймбриджкия университет, съосновател на биотехнологичната компания Aila Biotech, разработва Treg терапия за множествена склероза, болест, при която имунните клетки погрешно атакуват нервната система. Целта е да се активират Tregs в мозъка, за да спрат атаката. Същият подход би могъл да намали отока след травматично мозъчно увреждане.

В разработка са и терапии с Tregs за деменция, диабет тип 1, лупус и възпалителни чревни заболявания, последното засяга над 7 милиона души по света.

Защо имунотерапията е медицината на бъдещето?

„Вероятно половината от всички смъртни случаи имат имунологична компонента", казва проф. Листън. „Тя е обща нишка в стареенето, автоимунните болести, алергиите, инфекциозните и възпалителните заболявания като диабета. Но едно от великите предимства на имунната система е, че тя се поддава на промяна. Можем да я адаптираме към нашите цели."

Д-р Самра Туражлич, директор на Манчестърския институт на Cancer Research UK, добавя: „Все повече гледаме на рака като на нещо, оформено от имунната система. Появата на рак е всъщност провал на имунната система да го елиминира на първо място."

