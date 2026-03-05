Персонализирани ваксини срещу рак, създадени с mRNA технология, вече се тестват при реални пациенти. Новото клинично изпитване AHEAD-MERIT буди надежда, че онкологията е на прага на истински пробив.

Пациент с рак: „Участието в изпитването е блестящо"

Ричард Олдейл, 42-годишен мъж от Брадфорд, Великобритания, е сред първите пациенти, включени в мащабно клинично изпитване на персонализирана ваксина срещу рак. Диагностициран с напреднал стадий на рак след болки в рамото през юли 2024 г., той решава да участва в проучването с надеждата да помогне и на себе си, и на бъдещи пациенти.

Снимка: OpenAI

„Много се надявам, че моят принос ще даде на хората в бъдещето шанс за по-добро лечение", споделя Олдейл, цитиран от BBC. „Да бъда част от нещо, което може да подобри бъдещите онкологични терапии, означава много за мен."

Как работят персонализираните ваксини срещу рак?

За разлика от традиционните ваксини,ваксините срещу рак не предпазват от инфекция, а обучават имунната система да разпознава и унищожава останалите ракови клетки след лечение.

Ваксината, тествана в изпитването, използва mRNA технология при рак, същата платформа, използвана при COVID-19 ваксините. При всеки пациент тя се създава индивидуално, като се насочва точно срещу специфичните туморни маркери на неговото заболяване.

Снимка: Canva

Основни цели на терапията:

Предотвратяване на рецидив , намаляване на риска от връщане на болестта

Забавяне на разпространението на рака

По-дълготрайен контрол над заболяването

Тази форма на прецизна медицина е сред най-обещаващите направления в съвременната имунотерапия.

Клиничното изпитване AHEAD-MERIT: Какво трябва да знаете

Изпитването се провежда от Националния институт за здравни изследвания (NIHR) към болница „Сейнт Джеймс" в Лийдс, Великобритания и в момента набира пациенти с рак на главата и шията.

Проф. Крис Туелвс, клиничен директор на NIHR Leeds CRF и професор по клинична онкологична фармакология в Университета в Лийдс, коментира пред BBC:

„Тази изследователска ракова ваксина работи, като обучава имунната система да се бори с рака, което би могло да бъде трансформиращо за пациентите, забавяйки разпространението на болестта и осигурявайки по-дълъг контрол."

Според експерта новите терапии в онкологията от този тип представляват важна стъпка в онкологичните изследвания в глобален мащаб.

Снимка: Canva

Персонализираните ваксини срещу рак с mRNA технология са сред най-вълнуващите иновативни лечения на рак в момента. Историята на Ричард Олдейл напомня, че зад всяко клинично изпитване стоят реални хора с реални надежди.

Ако тези нови терапии в онкологията докажат своята ефективност, милиони пациенти по света могат да се възползват от тях в бъдеще.

