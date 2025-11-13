Ако трябва да посочим една област в медицината, която напоследък събужда най-голям оптимизъм сред изследователите, това несъмнено са ваксините срещу рак.

След десетилетия проучвания и множество неуспешни опити, през последните няколко години се случва нещо наистина забележително, технологията, която помогна на света да се справи с COVID-19, сега се превръща в основа срещу едни от най-смъртоносните заболявания на нашето време - ракът.

Защо това е важно точно сега

Всяка година в Европа 2.7 млн. души получават диагноза рак, а 1.3 млн. губят битката с това заболяване. Още по-тревожно е, че според прогнозите на Европейската комисия до 2040 г. броят на диагностицираните случаи ще надхвърли 3.24 млн. годишно.

Снимка: Canva

Застаряващото население, нездравословният начин на живот и неравният достъп до скрининг и лечение са основните фактори, които подхранват тази статистика.

В отговор на това глобално предизвикателство Европейският съюз е стартира амбициозна стратегия EU Cancer Mission, която обединява научни изследвания, иновации и политики в областта на общественото здраве по начин, който досега не е бил възможен. Инициативата се фокусира върху четири ключови области: разбиране на рака, превенция и ранно откриване, диагностика и лечение, както и подобряване качеството на живот на пациентите.

Как работят бъдещите ваксини срещу рак?

За разлика от традиционните ваксини, които ни предпазват от заразни болести, ваксините срещу рака работят по съвсем различен принцип. Те не предотвратяват болестта, а учат имунната система да я разпознава и атакува, след като вече е възникнала.

Водещи учени в Европа, като д-р Угур Шахин от Медицинския център на Университета "Йоханес Гутенберг" в Майнц, Германия, създават персонализирани ваксини, които превръщат собствените имунни клетки в оръжие срещу рака. Тези ваксини използват mRNA технология, същата, която се изполва в COVID-19 ваксините, но адаптирана за борба с раковите клетки.

Снимка: Canva

Различното на новия подход се крие в персонализацията. Всяка ваксина е създадена специално за конкретния пациент, насочена към неговите уникални ракови мутации. С помощта на изчислителни алгоритми учените откриват раковите промени в ДНК-то на пациента и създават ваксина, която „обучава" имунните клетки да атакуват точно тези мутации.

Този подход е универсален и работи срещу различни видове рак. Причината е проста, мутациите възникват във всеки тип тумор, така че всички са уязвими пред тази нова технология.

Резултати в клиничните изпитвания на ваксините срещу рака

През последните две години напредъкът е наистина впечатляващ. Клинична комбинация на mRNA ваксина (mRNA-4157) с имунотерапевтичен медикамент при пациенти с меланом показва 44% намаление на риска от повторна поява на болестта в сравнение с използването само на имунотерапия.

Към момента са активни над 120 клинични проучвания на RNA-базирани ваксини срещу рак, което представлява най-значителните координирани усилия в историята на изследванията на ваксини срещу рак. Експертите очакват първата комерсиална mRNA ваксина срещу рак да получи одобрение от регулаторните органи до 2029 година.

Снимка: Canva

Успех при рак на панкреаса

Ракът на панкреаса е един от най-агресивните и трудно лечими видове рак. Но и тук има обнадеждаващи новини. Клинично изпитване Фаза 1 на експериментална mRNA ваксина при пациенти с рак на панкреаса показва, че ваксината активира специфични имунни клетки, които остават в тялото до почти четири години след лечението при някои пациенти.

Пациентите, които развиват имунен отговор към ваксината, показват по-нисък риск от връщане на рака при тригодишно проследяване в сравнение с тези, чиято имунна система не реагира. В момента се провежда клинично изпитване Фаза 2 с около 260 пациенти в различни центрове по света.

Пробив при рак на мозъка

Особено вълнуващи са резултатите при глиобластома, най-агресивният и смъртоносен тип рак на мозъка. Екип от Университета на Флорида, воден от д-р Елиас Саюр, създава персонализирана mRNA ваксина, която постигна нещо безпрецедентно.

Снимка: DELL-E

В първото клинично изпитване при хора с глиобластома ваксината бързо „препрограмира" имунната система да атакува тумора. Забележителното е скоростта на действие, в рамките на 48 часа изследователите регистрират значителна имунна активност в кръвните проби на пациентите.

Преди клиничните изпитвания при хора, учените тестват ваксината върху 10 домашни кучета, които са с естествено развити тумори на мозъка и нямат други опции за лечение. Резултатите при животните са многообещаващи, което проправя пътя за изпитванията при хора. Сега екипът подготвя Фаза 1 педиатрично клинично изпитване за лечение на рак на мозъка при деца.

Пътят към универсалната ваксина срещу рак

Докато персонализираните ваксини показват отлични резултати, през 2025 година изследователите от Университета на Флорида правят изненадващо откритие, което може да промени напълно подхода към лечението.

В проучване, публикувано в престижното списание Nature Biomedical Engineering, те установяват, че mRNA ваксината, която не е насочена към конкретен тумор или мутация, а просто „събужда" имунната система, може да предизвика силна противоракова реакция.

Д-р Саюр обяснява: „Това проучване предлага трета нововъзникваща парадигма. Открихме, че използвайки ваксина, проектирана не да атакува специфично рака, а да стимулира силен имунен отговор, можем да предизвикаме много мощна противоракова реакция."

Снимка: Canva

При мишки с меланом, костен рак и рак на мозъка, изследователите наблюдават впечатляващи резултати. В някои случаи туморите са напълно елиминирани. Важното е, че ваксината работи като самостоятелно лечение или в комбинация с имунотерапевтични медикаменти, известни като инхибитори на контролните точки.

Неочакваната връзка с COVID ваксините

Проучване от Онкологичния център MD Anderson разкрива, че пациенти с рак, които получават mRNA ваксини срещу COVID в рамките на 100 дни от започването на имунотерапия, имат двойно по-висок шанс за оцеляване три години след началото на лечението.

При пациенти с напреднал недребноклетъчен белодробен рак, които получават ваксина, средната преживяемост е 37.33 месеца, в сравнение с 20.6 месеца при тези, които не са ваксинирани. Тази находка води до планиране на мултицентрово Фаза 3 клинично изпитване, което да провери дали COVID mRNA ваксините трябва да станат част от стандартната грижа при този тип терапия.

Откритието идва от изследване на д-р Адам Грипин, който по време на своята дипломна работа във Флорида се натъква на факта, че mRNA ваксините могат да „тренират" имунната система да елиминира ракови клетки, дори когато не са директно насочени към тумора.

Клинични изпитвания на ваксината срещу рак при хора

Въпреки впечатляващите резултати, изследователите са предпазливи. RNA ваксините срещу рак все още са скъпи, като разходите надхвърлят 100 000 долара на пациент. Изкуственият интелект вече помага на учените да идентифицират най-добрите ракови цели, докато подобренията в производството са намалили времето за изработка от девет седмици до под четири седмици.

Снимка: Canva

Екипите от Европа и САЩ работят усилено да усъвършенстват своите открития. Фокусът е върху справянето с няколко ключови предизвикателства: недостига на точкови мутации при някои тумори, хетерогенността на раковите клетки, устойчивостта на туморните клетки към ваксинално-индуцирани Т-клетки и изчерпването на имунните клетки.

Д-р Саюр и неговият екип от Флорида вече работят по подобряване на сегашните формулации и планират да преминат към клинични изпитвания при хора възможно най-бързо. Успоредно с това, европейските изследователи развиват стратегии за мобилизиране на пълния репертоар от имунни ефекторни механизми, включително антитела и NK клетки.

Надежда за бъдещето

Иновациите във ваксините срещу рака не са просто научен пробив, а представлява фундаментална промяна в начина, по който лекуваме едно от най-опустошителните заболявания на човечеството. От персонализирани терапии, насочени към индивидуалните мутации на всеки пациент, до потенциално универсални ваксини, които „събуждат" имунната система, възможностите са безпрецедентни.

Снимка: Canva

Докато пътят от лабораторията до широкото клинично приложение все още е дълъг, темпото на напредъка е забележително. С над 60 лечения в разработка и активната подкрепа на Европейския съюз чрез Cancer Mission, раковите терапии вече не изглежда като фантастика, а като реална и постижима цел.

За милионите пациенти и техните семейства по света тези ваксини представляват нещо много по-ценно от научен пробив, те носят надежда. Надежда, че ракът един ден може да бъде не присъда, а заболяване, което можем да контролираме и дори да излекуваме с помощта на най-мощното оръжие, което имаме, собствената ни имунна система.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.