Учените откриват неочакван нов съюзник в борбата срещу рака: мРНК ваксината срещу „Ковид“.

Пациенти с напреднал рак на белите дробове или кожата, които получават „Ковид“ мРНК ваксина в рамките на 100 дни от започване на имунотерапия, живеят значително по-дълго в сравнение с тези, които не са ваксинирани, според ново изследване на учени от САЩ, съобщава Independent.

Изследователите заявяват, че откритието може да маркира ключов момент в над десетилетните изследвания на мРНК-базирани лечения, насочени към активиране на имунната система срещу рака, като може да бъде "начителна крачка" към създаване на универсална противоракова ваксина.

Снимка: Canva

Откритията на екипа са представени тази седмица на Конгреса на Европейското дружество по медицинска онкология 2025 в Берлин.

Проучването е проведено от екипи на Университета на Флорида и Онкологичния център MD Anderson на Университета в Тексас. Резултатите са предварителни и предстои валидация чрез рандомизирано клинично изпитване.

Данни от над 1000 пациенти

Настоящите резултати са предварителни, посочват учените, но ако бъдат валидирани в рандомизирано клинично изпитване, което в момента се планира, проучването може да има широкообхватно клинично въздействие.

Снимка: DALL-E

„Последствията са изключителни. Това може да революционизира цялата област на онкологичните грижи“, каза старши изследовател д-р Елиас Саюр, детски онколог в Университета на Флорида.

„Можем да проектираме още по-добра неспецифична ваксина за мобилизиране и нулиране на имунния отговор по начин, който по същество би могъл да бъде универсална, готова противоракова ваксина за всички ракови пациенти.“

Удвояване на средната продължителност на живот

Проучването включва записи на 180 пациенти с напреднал рак на белите дробове, които получават „Ковид“ ваксина в 100-дневен период преди или след започване на имунотерапевтични лекарства. Междувременно 704 души са са лекуват със същите лекарства, без да са получават ваксината. Ваксинирането е свързано с почти удвояване на средната преживяемост от 20,6 месеца на 37,3 месеца.

По подобен начин, сред пациенти с метастатичен меланом, който се е разпространил от първоначалното си местоположение, обикновено кожата, към други части на тялото, 43 от тях са ваксинирани в рамките на 100 дни от започване на имунотерапия, докато 167 пациенти не получават ваксина.

С ваксината средната преживяемост се е увеличила от 26,7 месеца до диапазон от 30 до 40 месеца, установяват изследователите. По време на събирането на данните някои пациенти все още са живи, което означава, че ефектът от ваксината може да е още по-силен.

Само мРНК ваксините показват ефект

Получаването на не-мРНК ваксини срещу пневмония или грип не води до промени в продължителността на живота, посочва екипът.

Снимка: DALL-E

При рак на белите дробове и кожата лекарите обикновено активират имунната система с лекарства, предназначени да разпознаят и атакуват раковите клетки по-ефективно, обясниха изследователите. Въпреки това, в напреднали стадии на заболяването повечето пациенти не реагират добре и често нямат други варианти за лечение като лъчетерапия, хирургия и химиотерапия.

Механизмът на действие

„Един от механизмите, чрез които това работи, е, че когато дадете мРНК ваксина, тя действа като сигнален факел, който започва да премества всички тези имунни клетки от лоши области като тумора към добри области като лимфните възли“, посочва д-р Саюр.

За допълнително потвърждаване на откритията си изследователите от Университета на Флорида възпроизвеждат ефекта при мишки. Те комбинират имунотерапевтични лекарства с насочена към COVID мРНК ваксина, което установява, че могат да превърнат неотзивчиви ракови заболявания в отзивчиви, като по този начин попречат на растежа на тумора.

„Резултатите от това проучване демонстрират колко мощни са наистина мРНК лекарствата и че те революционизират нашето лечение на рака“, каза д-р Колър.

„Въпреки че все още не е доказано причинно-следствената връзка, това е типът терапевтична полза, към която се стремим и се надяваме да видим с терапевтични интервенции – но рядко постигаме“, каза д-р Дуейн Мичъл, директор на Института за клинични и транслационни науки на Университета на Флорида.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.