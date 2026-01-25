Учените от Лабораторията Колд Спринг Харбър (CSHL) в САЩ откриват обещаваща имунотерапия за възстановяване на червата, която може да обърне процеса на стареене и да подобри чревното здраве значително.
Новото проучване, публикувано в списание Nature Aging, демонстрира как CAR T-клетъчна терапия, вид имунотерапия, известна с успехите си в лечението на рак, може да стимулира заздравяването и растежа на клетките в червата.
Резултатите показват, че еднократна доза от тази терапия подобрява чревната функция за най-малко една година.
Защо стареенето увреждане червата?
Чревният епител е тънък, единичен слой от клетки, който облицова вътрешността на червата. Този слой е от решаващо значение за храносмилането и цялостната чревна функция. При здрави условия чревният епител се обновява напълно на всеки три до пет дни.
Със стареенето и особено след излагане на радиационно увреждане на червата (например при лечение на рак), този процес на обновяване на клетките се забавя или дори спира. Когато регенерацията е нарушена, настъпват следните проблеми:
- Хронично възпаление в червата.
- Намалена абсорбция на хранителни вещества.
- Развитие на синдром на пропускливите черва.
- Влошено метаболитно здраве.
Как работи новата имунотерапия?
Според проучване, публикувано в Nature Aging, изследователският екип на асистент-проф. Корина Амор Вегас разработва специализирани имунни клетки, наречени анти-uPAR CAR T клетки. Тези клетки селективно премахват стареещите клетки, които вече не се делят, но и не умират, а остават в тъканите и нарушават нормалната им функция.
Какво представляват стареещите клетки?
Стареещите клетки или сенесцентните клетки се натрупват в тялото с напредване на възрастта. Те са свързани с множество възрастово-зависими заболявания, включително:
- Диабет тип 2
- Деменция
- Противовъзпалително действие е нарушено
- Влошено заздравяване на тъкани
Резултати от изследването
Изследователите тестват имунотерапията при млади и възрастни мишки, като инжектирали CAR T-клетки директно в червата им. Резултатите били впечатляващи във всички възрастови групи.
„В двата случая виждаме наистина значителни подобрения", споделя проф. Амор Вегас. „Те са способни да абсорбират хранителни вещества по-добре. Имат много по-малко възпаление. Когато са дразнени или наранени, техният епителен слой е в състояние да регенерира и зарасне много по-бързо."
Основни ползи от терапията:
- Подобрена регенерация на чревния епител.
- По-ефективна абсорбция на хранителни вещества.
- Значително намалено хронично възпаление.
- Ускорено заздравяване на тъкани при увреждане.
- Продължителен ефект – най-малко една година.
Приложение при радиационно увреждане
Синдромът на пропускливите черва често засяга пациенти с рак, които получават радиотерапия в областта на таза или корема. За да пресъздадат това увреждане, изследователите излагали мишки на радиация, която наранявала чревните им епителни клетки.
Мишките, третирани с CAR T-клетъчна терапия, се възстановявали много по-ефективно от тези, които не получавали терапията. Особено впечатляващо е, че еднократна доза продължавала да поддържа подобрено чревно здраве за най-малко една година.
Обещаващи резултати при човешки клетки
Изследователският екип наблюдава силни признаци, че анти-uPAR CAR T клетките стимулират регенерацията и при човешки чревни и колоректални клетки. Въпреки че точните биологични механизми зад този ефект все още се изучават, резултатите дават основание за оптимизъм.
„Това е една добра стъпка към дълго пътуване в разбирането как можем по-добре да заздравяваме възрастните хора", коментира асистент-професор Семир Беяз, който също участва в изследването.
Бъдещи клинични изпитвания
Учените вярват, че тази стратегия може евентуално да подкрепи клинични изпитвания, насочени към подобряване на чревното здраве при хора, засегнати от възрастово-свързан чревен спад. Имунотерапията при рак вече доказа своята ефективност, а новото й приложение за противовъзпалително действие и обновяване на клетките в червата отваря нови възможности за превантивна медицина.
Кой може да се възползва?
Потенциалните бенефициенти от тази терапия включват:
- Възрастни хора с храносмилане при възрастни хора проблеми
- Пациенти след радиотерапия с радиационно увреждане на червата
- Хора със синдром на пропускливите черва
- Пациенти с нарушено метаболитно здраве
Новата имунотерапия за възстановяване на червата с използване на CAR T-клетъчна терапия представлява значителен пробив в борбата с възрастово-свързаното влошаване на чревното здраве. Способността на терапията да премахва сенесцентни клетки, да стимулира регенерацията на чревния епител и да подобрява абсорбцията на хранителни вещества за продължителен период от време я прави изключително обещаваща за бъдещи клинични изпитвания.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
