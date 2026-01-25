Учените от Лабораторията Колд Спринг Харбър (CSHL) в САЩ откриват обещаваща имунотерапия за възстановяване на червата, която може да обърне процеса на стареене и да подобри чревното здраве значително.

Новото проучване, публикувано в списание Nature Aging, демонстрира как CAR T-клетъчна терапия, вид имунотерапия, известна с успехите си в лечението на рак, може да стимулира заздравяването и растежа на клетките в червата.

Резултатите показват, че еднократна доза от тази терапия подобрява чревната функция за най-малко една година.

Защо стареенето увреждане червата?

Чревният епител е тънък, единичен слой от клетки, който облицова вътрешността на червата. Този слой е от решаващо значение за храносмилането и цялостната чревна функция. При здрави условия чревният епител се обновява напълно на всеки три до пет дни.

Снимка: Freepik

Със стареенето и особено след излагане на радиационно увреждане на червата (например при лечение на рак), този процес на обновяване на клетките се забавя или дори спира. Когато регенерацията е нарушена, настъпват следните проблеми:

Хронично възпаление в червата.

Намалена абсорбция на хранителни вещества.

Развитие на синдром на пропускливите черва.

Влошено метаболитно здраве.

Как работи новата имунотерапия?

Според проучване, публикувано в Nature Aging, изследователският екип на асистент-проф. Корина Амор Вегас разработва специализирани имунни клетки, наречени анти-uPAR CAR T клетки. Тези клетки селективно премахват стареещите клетки, които вече не се делят, но и не умират, а остават в тъканите и нарушават нормалната им функция.

Какво представляват стареещите клетки?

Стареещите клетки или сенесцентните клетки се натрупват в тялото с напредване на възрастта. Те са свързани с множество възрастово-зависими заболявания, включително:

Диабет тип 2

Деменция

Противовъзпалително действие е нарушено

Влошено заздравяване на тъкани

Снимка: Canva

Резултати от изследването

Изследователите тестват имунотерапията при млади и възрастни мишки, като инжектирали CAR T-клетки директно в червата им. Резултатите били впечатляващи във всички възрастови групи.

„В двата случая виждаме наистина значителни подобрения", споделя проф. Амор Вегас. „Те са способни да абсорбират хранителни вещества по-добре. Имат много по-малко възпаление. Когато са дразнени или наранени, техният епителен слой е в състояние да регенерира и зарасне много по-бързо."

Основни ползи от терапията:

Подобрена регенерация на чревния епител.

По-ефективна абсорбция на хранителни вещества.

Значително намалено хронично възпаление.

Ускорено заздравяване на тъкани при увреждане.

Продължителен ефект – най-малко една година.

Приложение при радиационно увреждане

Синдромът на пропускливите черва често засяга пациенти с рак, които получават радиотерапия в областта на таза или корема. За да пресъздадат това увреждане, изследователите излагали мишки на радиация, която наранявала чревните им епителни клетки.

Снимка: Canva

Мишките, третирани с CAR T-клетъчна терапия, се възстановявали много по-ефективно от тези, които не получавали терапията. Особено впечатляващо е, че еднократна доза продължавала да поддържа подобрено чревно здраве за най-малко една година.

Обещаващи резултати при човешки клетки

Изследователският екип наблюдава силни признаци, че анти-uPAR CAR T клетките стимулират регенерацията и при човешки чревни и колоректални клетки. Въпреки че точните биологични механизми зад този ефект все още се изучават, резултатите дават основание за оптимизъм.

„Това е една добра стъпка към дълго пътуване в разбирането как можем по-добре да заздравяваме възрастните хора", коментира асистент-професор Семир Беяз, който също участва в изследването.

Бъдещи клинични изпитвания

Учените вярват, че тази стратегия може евентуално да подкрепи клинични изпитвания, насочени към подобряване на чревното здраве при хора, засегнати от възрастово-свързан чревен спад. Имунотерапията при рак вече доказа своята ефективност, а новото й приложение за противовъзпалително действие и обновяване на клетките в червата отваря нови възможности за превантивна медицина.

Кой може да се възползва?

Потенциалните бенефициенти от тази терапия включват:

Снимка: Canva

Възрастни хора с храносмилане при възрастни хора проблеми

Пациенти след радиотерапия с радиационно увреждане на червата

Хора със синдром на пропускливите черва

Пациенти с нарушено метаболитно здраве

Новата имунотерапия за възстановяване на червата с използване на CAR T-клетъчна терапия представлява значителен пробив в борбата с възрастово-свързаното влошаване на чревното здраве. Способността на терапията да премахва сенесцентни клетки, да стимулира регенерацията на чревния епител и да подобрява абсорбцията на хранителни вещества за продължителен период от време я прави изключително обещаваща за бъдещи клинични изпитвания.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

Източници: