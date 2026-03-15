Милиони хора по света губят слуха си, понякога постепенно, понякога за една нощ. Загубата на слуха е едно от най-подценяваните здравословни оплаквания, което мнозина отлагат с месеци, преди да потърсят помощ. А точно това забавяне може да е решаващо. Добрата новина е, че в много случаи намаленият слух е напълно обратим, ако знаете кога и как да реагирате.
От натрупана ушна кал до революционна генна терапия, която вече възстановява слуха при деца и възрастни с вродена глухота, науката предлага повече отговори от всякога.
Натрупване на ушна кал: Обратимо и лесно за лечение
Ушната кал изпълнява важна защитна функция, почиства и предпазва ушния канал. Обикновено тялото се справя само с нейното отстраняване. Проблемът възниква, когато използваме клечки за уши, с което всъщност бутаме калта навътре, вместо да я премахваме.
Натрупването на ушна кал е една от най-честите и лесно поправими причини за намален слух. Според информация от Cleveland Clinic, домашното лечение работи в повечето случаи:
- В аптеките се предлагат капки за размекване на ушна кал, специално разработени за тази цел.
- Избягвайте продукти с водороден пероксид при сухота в ушния канал.
Кога да посетите лекар? Ако домашното лечение не помогне или ако имате диабет, лекарят може безопасно да отстрани калта с медицински инструменти или чрез промиване с физиологичен разтвор.
Ушна инфекция и заглъхване: Обратимо при правилно лечение
Ушната инфекция е друга честа причина за временна загуба на слуха. Усещането наподобява носенето на тапи за уши, звуците достигат приглушено и изкривено. Инфекцията обичайно се развива, когато течност се задържи в средното ухо, създавайки среда за размножаване на бактерии.
Според Mayo Clinic, някои инфекции преминават сами, но в определени случаи лекарят предписва антибиотици. При деца, склонни към чести инфекции, се прилагат ушни тръбички, малки цилиндри, поддържащи средното ухо отворено и предотвратяващи задържането на течности.
Внезапна глухота
Внезапната загуба на слуха е медицинска ситуация, при която човек губи слуха си изцяло или частично в рамките на часове или няколко дни. Тя е тревожна, но не безнадеждна.
Според данни на Националния институт по глухота и комуникативни разстройства на САЩ (NIDCD):
- Около половината от засегнатите си възстановяват слуха без лечение
- Подобрението обикновено настъпва в рамките на 1-2 седмици
- Стандартното лечение включва кортикостероиди, под формата на таблетки или инжекции
Ако имате внезапна глухота, не чакайте, потърсете незабавно лекар или УНГ специалист.
Старческо отслабване на слуха: Необратимо, но управляемо
С напредването на възрастта загубата на слуха е почти неизбежна. Тя се развива постепенно, поради което мнозина не я забелязват веднага. Първите признаци обичайно са затруднения при телефонни разговори или необходимостта да молите хората да повтарят.
Основната причина е естественото увреждане на космените клетки в ухото, отговорни за улавяне на звуковите вълни. За разлика от кожата, тези клетки не се регенерират след увреждане, независимо дали причината е старостта или дългосрочното излагане на силен шум, например слушане на музика с висока сила на звука.
Въпреки необратимостта, слуховите апарати и специализирана рехабилитация могат значително да подобрят качеството на живот.
Революционна генна терапия за вродена глухота: Пробив в науката
През 2025 г. ново проучване, публикувано в престижното списание Nature Medicine, от изследователи на Каролинска институт в Швеция съвместно с китайски болници и университети, че генната терапия за вродена глухота показа драматични резултати.
Как работи терапията?
Изследователите са използвали синтетичен аденоасоцииран вирус (AAV) като вектор за доставяне на здраво копие на гена OTOF директно в вътрешното ухо чрез единична инжекция. Мутациите в този ген водят до дефицит на протеина отоферлин, критичен за предаването на слухови сигнали от ухото към мозъка.
Резултатите са впечатляващи:
- В проучването са включени 10 пациенти на възраст от 1 до 24 години
- При всички е регистрирано подобрение на слуха
- Средният праг на чуваемост се подобрява от 106 до 52 децибела за 6 месеца
- Едно 7-годишно момиченце е възстановило почти целия си слух само 4 месеца след инжекцията
„Това е огромна крачка напред в генетичното лечение на глухотата, потенциално животопроменяща за деца и възрастни", коментира д-р Маоли Дуан от Каролинска институт, един от авторите на изследването.
Терапията е добре поносима без сериозни нежелани реакции за периода на проследяване от 6 до 12 месеца. Учените вече работят върху разширяване на метода към гените GJB2 и TMC1, свързани с по-разпространени форми на генетична глухота.
Кога да се обърнете към специалист?
Независимо от вида на проблема, навременната консултация с лекар е от ключово значение. В зависимост от симптомите, вашият личен лекар може да ви насочи към:
- Аудиолог, специалист по диагностика и лечение на слухови увреждания
- УНГ специалист (отоларинголог), лекар по уши, нос и гърло
- Специалист по слухови апарати, за тестове и подбор на подходящо устройство
Загубата на слуха не е еднородно явление, нейните причини и прогноза варират значително. Натрупаната ушна кал, инфекциите и внезапната глухота в повечето случаи са обратими при правилно и навременно лечение. Свързаното с възрастта отслабване на слуха е необратимо, но управляемо. А генната терапия открива вълнуващи хоризонти за хората с вродена глухота, нещо, което преди десетилетие изглеждаше невъзможно.
Не пренебрегвайте сигналите на тялото си. При всяка промяна в слуха, особено внезапна, потърсете лекарска помощ. Колкото по-рано се постави диагноза, толкова по-добри са шансовете за пълно или частично възстановяване.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
Източници
- WebMD. Загуба на слуха: Може ли да бъде обратена?
- UCSF Hearing and Communication Center. Възможности за лечение на слухови нарушения.
- Cleveland Clinic. Натрупване и запушване с ушна кал.
- Национален институт по глухота и комуникативни разстройства (NIDCD). Внезапна глухота.
- Mayo Clinic. Ушни инфекции: Симптоми и причини.
- Mayo Clinic. Загуба на слуха: Симптоми и причини.
- Duan M. et al. Генна терапия за вродена глухота при деца и възрастни. Nature Medicine, 2025.