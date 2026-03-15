Милиони хора по света губят слуха си, понякога постепенно, понякога за една нощ. Загубата на слуха е едно от най-подценяваните здравословни оплаквания, което мнозина отлагат с месеци, преди да потърсят помощ. А точно това забавяне може да е решаващо. Добрата новина е, че в много случаи намаленият слух е напълно обратим, ако знаете кога и как да реагирате.

От натрупана ушна кал до революционна генна терапия, която вече възстановява слуха при деца и възрастни с вродена глухота, науката предлага повече отговори от всякога.

Натрупване на ушна кал: Обратимо и лесно за лечение

Ушната кал изпълнява важна защитна функция, почиства и предпазва ушния канал. Обикновено тялото се справя само с нейното отстраняване. Проблемът възниква, когато използваме клечки за уши, с което всъщност бутаме калта навътре, вместо да я премахваме.

Снимка: Canva

Натрупването на ушна кал е една от най-честите и лесно поправими причини за намален слух. Според информация от Cleveland Clinic, домашното лечение работи в повечето случаи:

В аптеките се предлагат капки за размекване на ушна кал , специално разработени за тази цел.

Избягвайте продукти с водороден пероксид при сухота в ушния канал.

Кога да посетите лекар? Ако домашното лечение не помогне или ако имате диабет, лекарят може безопасно да отстрани калта с медицински инструменти или чрез промиване с физиологичен разтвор.

Ушна инфекция и заглъхване: Обратимо при правилно лечение

Ушната инфекция е друга честа причина за временна загуба на слуха. Усещането наподобява носенето на тапи за уши, звуците достигат приглушено и изкривено. Инфекцията обичайно се развива, когато течност се задържи в средното ухо, създавайки среда за размножаване на бактерии.

Снимка: Canva

Според Mayo Clinic, някои инфекции преминават сами, но в определени случаи лекарят предписва антибиотици. При деца, склонни към чести инфекции, се прилагат ушни тръбички, малки цилиндри, поддържащи средното ухо отворено и предотвратяващи задържането на течности.

Внезапна глухота

Внезапната загуба на слуха е медицинска ситуация, при която човек губи слуха си изцяло или частично в рамките на часове или няколко дни. Тя е тревожна, но не безнадеждна.

Според данни на Националния институт по глухота и комуникативни разстройства на САЩ (NIDCD):

Около половината от засегнатите си възстановяват слуха без лечение

Подобрението обикновено настъпва в рамките на 1-2 седмици

Стандартното лечение включва кортикостероиди , под формата на таблетки или инжекции

Снимка: Canva

Ако имате внезапна глухота, не чакайте, потърсете незабавно лекар или УНГ специалист.

Старческо отслабване на слуха: Необратимо, но управляемо

С напредването на възрастта загубата на слуха е почти неизбежна. Тя се развива постепенно, поради което мнозина не я забелязват веднага. Първите признаци обичайно са затруднения при телефонни разговори или необходимостта да молите хората да повтарят.

Основната причина е естественото увреждане на космените клетки в ухото, отговорни за улавяне на звуковите вълни. За разлика от кожата, тези клетки не се регенерират след увреждане, независимо дали причината е старостта или дългосрочното излагане на силен шум, например слушане на музика с висока сила на звука.

Въпреки необратимостта, слуховите апарати и специализирана рехабилитация могат значително да подобрят качеството на живот.

Революционна генна терапия за вродена глухота: Пробив в науката

През 2025 г. ново проучване, публикувано в престижното списание Nature Medicine, от изследователи на Каролинска институт в Швеция съвместно с китайски болници и университети, че генната терапия за вродена глухота показа драматични резултати.

Снимка: Canva

Как работи терапията?

Изследователите са използвали синтетичен аденоасоцииран вирус (AAV) като вектор за доставяне на здраво копие на гена OTOF директно в вътрешното ухо чрез единична инжекция. Мутациите в този ген водят до дефицит на протеина отоферлин, критичен за предаването на слухови сигнали от ухото към мозъка.

Резултатите са впечатляващи:

В проучването са включени 10 пациенти на възраст от 1 до 24 години

При всички е регистрирано подобрение на слуха

Средният праг на чуваемост се подобрява от 106 до 52 децибела за 6 месеца

Едно 7-годишно момиченце е възстановило почти целия си слух само 4 месеца след инжекцията

„Това е огромна крачка напред в генетичното лечение на глухотата, потенциално животопроменяща за деца и възрастни", коментира д-р Маоли Дуан от Каролинска институт, един от авторите на изследването.

Терапията е добре поносима без сериозни нежелани реакции за периода на проследяване от 6 до 12 месеца. Учените вече работят върху разширяване на метода към гените GJB2 и TMC1, свързани с по-разпространени форми на генетична глухота.

Кога да се обърнете към специалист?

Независимо от вида на проблема, навременната консултация с лекар е от ключово значение. В зависимост от симптомите, вашият личен лекар може да ви насочи към:

Снимка: Canva

Аудиолог , специалист по диагностика и лечение на слухови увреждания

УНГ специалист (отоларинголог) , лекар по уши, нос и гърло

Специалист по слухови апарати , за тестове и подбор на подходящо устройство

Загубата на слуха не е еднородно явление, нейните причини и прогноза варират значително. Натрупаната ушна кал, инфекциите и внезапната глухота в повечето случаи са обратими при правилно и навременно лечение. Свързаното с възрастта отслабване на слуха е необратимо, но управляемо. А генната терапия открива вълнуващи хоризонти за хората с вродена глухота, нещо, което преди десетилетие изглеждаше невъзможно.

Не пренебрегвайте сигналите на тялото си. При всяка промяна в слуха, особено внезапна, потърсете лекарска помощ. Колкото по-рано се постави диагноза, толкова по-добри са шансовете за пълно или частично възстановяване.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

Източници