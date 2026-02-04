Ракът е предотвратим в много случаи. Въпреки че тази диагноза звучи страшно, разбирането на причините и рисковите фактори е първата стъпка към ефективна превенция на рака.

Според Американското онкологично дружество и Националния институт по рак в САЩ, голяма част от причините за рак са свързани с контролируеми фактори от ежедневието ни, от начина по който се храним, до това колко се движим.

Ракът възниква, когато настъпят промени в ДНК (мутации) в клетката, които й позволяват да расте безконтролно. Раковите клетки могат да изтласкат здравите или да нахлуят в телесните тъкани. Радиацията, канцерогенните вещества, инфекциите и генетичната предразположеност могат да повишат риска от мутации, водещи до рак.

Снимка: OpenAI

Най-разпространени причини и рискови фактори за рак

1. Тютюнопушене и употреба на тютюн

Тютюнопушенето е причина за 30% от всички смъртни случаи от рак в САЩ и отговаря за 80% от случаите на белодробен рак. Влиянието на тютюнопушенето обаче не се ограничава само до белите дробове – то повишава риска от множество видове рак. Спирането на тютюнопушенето веднага намалява рисковия фактор за рак.

2. Алкохол

Алкохолът е дразнител, който може да увреди клетките и да стимулира производството на канцерогенни химикали в дебелото черво. За намаляване на риска от рак, свързан с алкохола, експертите препоръчват ограничаване на приема до една напитка на ден за жените и до две напитки на ден за мъжете.

3. Липса на физическа активност

Упражненията поне 30 минути дневно, пет дни в седмицата, значително намаляват риска от рак. Не е необходимо да тичате маратони – дори леката физическа активност, като работа в градината няколко дни седмично, намалява риска от белодробен и други видове рак.

Снимка: Canva

4. Затлъстяване

Затлъстяването е водеща причина за рак. То повишава риска от рак на гърдата, дебелото черво и ректума, ендометриума, хранопровода, панкреаса и бъбреците. Излишните мастни клетки произвеждат повече от хормоните естроген и инсулин, които стимулират растежа на рака. Постигането или поддържането на здравословно телесно тегло може значително да намали тези рискове.

5. Нездравословна диета

Диетата, съсредоточена върху растителна храна, като зеленчуци, цели плодове, пълнозърнести храни и протеин от грах и боб, е най-добрата за намаляване на риска от рак. Преработеното месо, червеното месо, подсладените напитки и рафинираните въглехидрати трябва да бъдат ограничени.

6. Излагане на слънце

Ракът на кожата може да бъде причинен от прекомерно излагане на UV лъчи от слънцето. Много случаи на рак на кожата могат да бъдат предотвратени чрез малко планиране, използване на слънцезащитен крем, избягване на пряка слънчева светлина по средата на деня (от 10:00 до 14:00 часа), носене на защитно облекло и слънчеви очила.

Снимка: Pexels

7. Излагане на радиация

Най-честата форма на излагане на радиация е от слънцето. Друго излагане от околната среда е радоновият газ, който може да присъства в почвата и да се натрупва във вашия дом. Излагането може да се случи и поради медицинска образна диагностика или лечение.

8. Вирусни инфекции и други инфекции

Инфекциите, причиняващи рак, могат да повишат риска по няколко начина. Някои вирусни инфекции засягат директно ДНК, за да произведат ракови промени. Други инфекции водят до дългосрочно възпаление, което повишава риска.

Човешкият папиломен вирус (HPV) повишава риска от рак на маточната шийка, ануса, вулвата и влагалището. Проучванията предполагат, че HPV също играе важна роля в много ракови заболявания на главата и шията. HPV ваксината се препоръчва за момичета и момчета, започвайки на 11 или 12-годишна възраст.

9. Възраст

Медианната възраст за диагностициране на рак е между 65 и 74 години, в зависимост от типа. С годините имате повече излагане на канцерогени и възпалителни процеси, и е имало повече време бавно растящите ракови заболявания да станат симптоматични. Тялото също става по-малко ефективно при откриването и унищожаването на ракови и предракови клетки.

10. Генетика и наследствен рак

Гените са крайната причина за всички ракови заболявания, но в огромното мнозинство от случаите това са придобити мутации, които не се предават на вашите деца. Въпреки това, в 5% до 10% от случаите ракът се дължи на семеен раков синдром, който може да се наследи. Ако имате фамилна история на рак, вземането на допълнителни предпазни мерки е от съществено значение.

Имайте предвид, че наличието на фамилна история на рак не означава, че със сигурност ще го развиете – имате само по-голям шанс да го развиете (генетична предразположеност).

Снимка: pixabay

11. Излагане на канцерогенни вещества

Канцерогените са вещества и излагания, които могат да доведат до рак, могат да се намерят в дома, на работното място и навън. Примери включват азбеста (група минерали, намиращи се в някои по-стари жилищни и промишлени строителни материали) и бензена (намиращ се в бензин, тютюнев дим и замърсяване).

12. Хронично възпаление

Продължителното възпаление в тялото създава среда, която благоприятства генетичните мутации и растежа на раковите клетки.

13. Хормони

Излишъкът на определени хормони, особено естроген и инсулин, може да стимулира растежа на ракови клетки в специфични тъкани.

14. Имуносупресия

Отслабена имунна система не може ефективно да защитава срещу растежа на рака. Това може да се случи при HIV инфекция или при прием на лекарства, потискащи имунната система.

15. Незащитен секс

Незащитеният секс може да повиши риска от HPV, HIV и хепатит B, всички от които повишават риска от рак. По-безопасният секс включва използване на презервативи и ограничаване на броя на партньорите.

Как се разпространява ракът?

Ракът може да се разпространи чрез израстване в околните тъкани. Той може също така да метастазира: злокачествените клетки могат да се откъснат от оригиналния тумор и след това да бъдат пренесени в други части на тялото чрез кръвния поток или лимфната система.

Снимка: Canva

Превенция на рак

Добрата новина е, че много от основните рискови фактори за рак са такива, които можете да контролирате. Здравословният начин на живот, включващ балансирана диета, редовна физическа активност, поддържане на здравословно тегло, избягване на тютюн и алкохол, и защита от излагане на слънце и инфекции, може значително да намали вашия риск.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

