Когато лечението на рак на белия дроб спре да действа, какво следва? Ново научно изследване установява, че отговорът на този въпрос може да зависи от начина, по който ракът расте след първоначалната терапия.

Медицински изследователи от Университета Флиндърс в Австралия откриват нов поглед към разбирането на това какво се случва с пациентите с напреднал рак на белия дроб, когато първото им лечение престане да е ефективно.

Снимка: iStock

Проучването се фокусира върху прогресията при рак на белия дроб и показа, че моделът на растеж на туморите, дали се появяват нови тумори или старите се разрастват, има решаващо значение за прогнозата и оцеляването на пациентите.

Какво показва новото изследване?

Учените анализират данни от хиляди пациенти с недребноклетъчен белодробен карцином (NSCLC), лекувани с модерна химиоимунотерапия – комбинация от химиотерапия и имунотерапия, която вече е стандарт при първоначалното лечение на това заболяване.

Според проучване, публикувано в научното списание Cancer Letters, това е първото изследване, което прилага модифицирана класификация на прогресиращото заболяване при първолинейна химиоимунотерапия за белодробен рак.

Водещият автор на изследването, проф. Майкъл Сорич, експерт по клинична фармакология, обяснява: "Когато ракът прогресира след лечение, лекарите го класифицират като прогресиращо заболяване. Но този термин не прави разлика дали ракът е нараснал в стари тумори, появил се е като нови тумори или и двете."

Снимка: Canva

Моделът на прогресия определя оцеляването

Изследването анализира данни от четири големи международни клинични проучвания за рак, включващи повече от 2300 пациенти, чийто рак е прогресирал след лечение. Резултатите показват значителни разлики в прогнозата в зависимост от типа прогресия:

Пациенти с прогресия само в съществуващи тумори – медианата на оцеляване след прогресията е почти 10 месеца.

Пациенти с нови тумори (разсейки) – медианата на оцеляване е около 7 месеца.

Пациенти с комбинация от разрастване на стари и появяване на нови тумори – най-лошата прогноза с медиана на оцеляване малко над 5 месеца.

"Тези разлики са значителни, защото показват, че не всяка прогресия е еднаква", подчертава проф. Сорич. "Разбирането на това може да помогне на лекарите и пациентите да вземат по-добри решения за това какво да направят след това."

Защо моделът на растеж на туморите има значение?

Важно е да се отбележи, че моделът на прогресия има значение независимо дали пациентите са лекувани с химиоимунотерапия или само с химиотерапия, въпреки че ефектът е по-силен при тези, получавали само химиотерапия.

Снимка: DALL-E

Изследователите смятат, че причината за тези разлики може да е свързана с биологията на рака и начина, по който той взаимодейства с имунната система. Новите тумори могат да показват по-агресивно заболяване или туморна среда, която е по-резистентна към лечение.

Какво означава това за пациентите?

Юан Гао, съавтор на изследването, подчертава практическото значение на откритията: "За съжаление, това изследване не променя факта, че прогресията е сериозна за пациентите и техните семейства, но то предлага надежда за по-персонализирана грижа."

"Ако знаем кои пациенти са с по-висок риск след прогресия, можем да персонализираме последващото лечение и да обмислим различни стратегии за лечение по-рано", добавя тя.

Бъдещи перспективи в онкологичните изследвания

Откритията могат също така да повлияят на бъдещите клинични изследвания и разработването на лекарства.

"В момента клиничните проучвания често третират всяка прогресия еднакво. Но ако разделим пациентите по тип прогресия, можем да научим повече за това кои лечения работят най-добре в различни сценарии", обяснява Юан Гао.

Основни изводи за пациентите:

Прогресията при рак на белия дроб не е еднаква за всички

Появата на нови тумори показва по-лоша прогноза

Комбинацията от стари и нови тумори е най-неблагоприятна

Персонализираният подход може да подобри грижата

Снимка: Canva

Ракът на белия дроб

Ракът на белия дроб остава водеща причина за смърт от рак в Австралия и световен мащаб. Въпреки че лечението се е подобрило драматично през последните години, много пациенти все още се сблъскват с прогресия на заболяването.

Изследователите подчертават, че е необходима допълнителна работа, за да се потвърдят откритията в реални клинични условия.

"В крайна сметка нашата цел е да предоставим на пациентите и клиницистите по-добри инструменти за планиране на следващите стъпки", казва проф. Сорич. "Прогресията не трябва да означава едно и също нещо за всички, и разбирането на това може да направи реална разлика."

Новото изследване предлага надежда, че чрез по-точна класификация на прогресиращо заболяване и разбиране на различните модели на растеж на тумори, персонализираната медицина в онкологията може да стане реалност, предлагайки по-ефективни и целенасочени стратегии за всеки пациент индивидуално.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

Източници:

News Medical - Разбирането на моделите на растеж на туморите помага при определянето на лечението след рак на белия дроб (януари 2026)

Новини от Университета Флиндърс - Надежда за по-интелигентно лечение на рака на белия дроб (януари 2026 г.)