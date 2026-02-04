Според изследване на Световната здравна организация (СЗО), публикувано дни преди Световния ден за борба с рака 2026 на 4 февруари, близо 40% от новодиагностицираните ракови заболявания по света могат да бъдат предотвратени чрез промени в начина на живот и внимателно управление на здравето. Анализът, проведен от Международната агенция за изследване на рака (IARC), подразделение на СЗО, обхваща данни от 185 държави и 36 вида рак.
Изследването показва, че през 2022 година приблизително 7,1 милиона случая на рак в световен мащаб са били свързани с рискови фактори за рак, които можеха да бъдат избегнати. Още по-тревожно е откритието, че значително повече мъже отколкото жени са засегнати от предотвратими случаи на рак.
30 модифицируеми рискови фактора, включително 9 инфекции
За първи път в история на глобалните изследвания, екипът на IARC включва в анализа девет типа инфекции, причиняващи рак. Сред 30-те идентифицирани модифицируеми рискови фактора са:
Основни причини за рак:
- Тютюнопушене (отговорно за над 15% от всички предотвратими случаи)
- Инфекциозни агенти (над 10% от случаите)
- Консумация на алкохол (над 3% от случаите)
- Индекс на телесна маса (ИТМ) и затлъстяване
- Заседнал начин на живот
- Замърсяване на въздуха
- Излагане на ултравиолетова радиация(UV лъчи)
Инфекции, водещи до рак:
Според изследване на IARC, следните инфекциозни агенти са свързани с повишен риск от онкологични заболявания:
- Helicobacter pylori – бактерия, причиняваща рак на стомаха и понякога колоректален рак
- Високорискови типове HPV (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) – водеща причина за рак на маточната шийка
- Вируси на хепатит B (HBV) и хепатит C (HCV) – свързани с рак на черния дроб
- Епщайн-Бар вирус – асоцииран с назофарингеален карцином и лимфоми
- Човешки херпес вирус тип 8 (HHV-8) – причинява саркома на Капоши
- Schistosoma haematobium – паразитна инфекция, водеща до рак на пикочния мехур
- Човешки Т-клетъчен лимфотропен вирус – рисков фактор за левкемия
- Opisthorchis viverrini и Clonorchis sinensis – хранителни патогени, свързани с рак на жлъчните канали
„Инфекциите представляват особено голям дял от раковите заболявания в Субсахарска Африка и части от Азия, където високата разпространеност на HPV, H. pylori, HBV, HCV и други агенти се поддържа от ограничен достъп до ваксини, тестове и скрининг и ранна диагностика, безопасна вода и санитария", обяснява д-р Изабел Соерджоматарам, заместник-ръководител на Отдела за наблюдение на рака в IARC.
Глобални различия: Мъжете с 45%, жените с 30% предотвратими случаи
Над 45% (4,3 млн.) от новите случаи на рак при мъжете са свързани с предотвратими причини, докато при жените този процент е 30% (2,7 млн. случая).
При мъжете:
- Тютюнопушенето е водеща причина (23% от всички нови случаи)
- Най-често срещани предотвратими видове: рак на белия дроб, рак на стомаха, рак на черния дроб и колоректален рак
- Най-висок процент в Източна Азия – 57,2% (близо 6 от 10 случая)
При жените:
- Инфекциите са основен виновник (11,5% от случаите)
- Най-засегнат регион: Субсахарска Африка – 38,2% предотвратими случаи
- Важна забележка: Репродуктивни и хормонални фактори не са включени в анализа, поради което реалният процент може да е по-висок
„Мъжете са изложени на по-високи нива на тютюнопушене, алкохол и някои професионални канцерогени, което води до висока заболеваемост от рак на белия дроб, стомаха, черния дроб и колоректален рак", коментира д-р Соерджоматарам.
Рак на белия дроб, стомаха и маточната шийка начело
Според проучване, публикувано в Nature Medicine, най-често диагностицираните предотвратими ракови заболявания в световен мащаб са:
- Рак на белия дроб – свързан с тютюнопушене и замърсяване на въздуха
- Рак на стомаха – причинен предимно от инфекция с Helicobacter pylori
- Рак на маточната шийка – резултат от HPV инфекции
„Тютюнопушенето е свързано с много видове рак, но е най-честата причина за рак на белия дроб. HPV е сексуално предавана вирусна инфекция и най-честата причина за рак на маточната шийка. HPV ваксинацията, която е изключително ефективна в превенцията на рак на маточната шийка, се препоръчва за всички юноши, но е непропорционално достъпна в по-заможните страни", обяснява д-р Антон Билчик, хирург, онколог и директор на Гастроинтестиналната и хепатобилиарна програма в института по рак „Провидънс Сейнт Джон" в Санта Моника, Калифорния.
Какво можете да направите, за да намалите риска си от рак?
Експертите от Световната здравна организация препоръчват конкретни стъпки за превенция:
На лично ниво:
- Спиране на тютюнопушенето
- Здравословен начин на живот и редуциране на затлъстяването
- Редовна физическа активност
- Намаляване на консумацията на алкохол
- Здравословна диета с ограничени преработени храни
- Осведоменост за влияние на околната среда и професионални канцерогени (като азбест)
На обществено ниво:
- Разширяване на HPV ваксинацията в световен мащаб
- Внедряване на HBV ваксинация при раждане
- Тестване и лечение на H. pylori в райони с висок риск
- Програми за контрол на HBV и HCV
- Политики за намаляване на замърсяването на въздуха
„Ракът може да бъде предотвратен, а модифицируемите рискови фактори са отговорни за голяма част от глобалната тежест на раковите заболявания. Контролът на тютюна и инфекциите (особено човешкия папиломен вирус, вирусите на хепатит B и C), намаляването на консумацията на алкохол и политиките, адресиращи наднорменото телесно тегло, физическата неактивност и замърсяването на въздуха, трябва да бъдат основни приоритети", подчертава д-р Соерджоматарам.
Анализът на СЗО и IARC предоставя безспорни доказателства, че значителна част от глобалната тежест на раковите заболявания може да бъде избегната. С 7,1 милиона предотвратими случая годишно, изследването подчертава спешната нужда от мащабни промени – както на индивидуално, така и на политическо ниво.
Като адресираме водещите рискови фактори, като тютюнопушене, инфекции, причиняващи рак и консумация на алкохол и разширим достъпа до ваксинация, скрининг и здравословен начин на живот, светът може да направи решителна стъпка към намаляване на раковата заболеваемост и смъртност.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
