Според изследване на Световната здравна организация (СЗО), публикувано дни преди Световния ден за борба с рака 2026 на 4 февруари, близо 40% от новодиагностицираните ракови заболявания по света могат да бъдат предотвратени чрез промени в начина на живот и внимателно управление на здравето. Анализът, проведен от Международната агенция за изследване на рака (IARC), подразделение на СЗО, обхваща данни от 185 държави и 36 вида рак.

Изследването показва, че през 2022 година приблизително 7,1 милиона случая на рак в световен мащаб са били свързани с рискови фактори за рак, които можеха да бъдат избегнати. Още по-тревожно е откритието, че значително повече мъже отколкото жени са засегнати от предотвратими случаи на рак.

Снимка: Canva

30 модифицируеми рискови фактора, включително 9 инфекции

За първи път в история на глобалните изследвания, екипът на IARC включва в анализа девет типа инфекции, причиняващи рак. Сред 30-те идентифицирани модифицируеми рискови фактора са:

Основни причини за рак:

Тютюнопушене (отговорно за над 15% от всички предотвратими случаи)

Инфекциозни агенти (над 10% от случаите)

Консумация на алкохол (над 3% от случаите)

Индекс на телесна маса (ИТМ) и затлъстяване

Заседнал начин на живот

Замърсяване на въздуха

Излагане на ултравиолетова радиация(UV лъчи)

Инфекции, водещи до рак:

Според изследване на IARC, следните инфекциозни агенти са свързани с повишен риск от онкологични заболявания:

Снимка: Canva

Helicobacter pylori – бактерия, причиняваща рак на стомаха и понякога колоректален рак Високорискови типове HPV (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) – водеща причина за рак на маточната шийка Вируси на хепатит B (HBV) и хепатит C (HCV) – свързани с рак на черния дроб Епщайн-Бар вирус – асоцииран с назофарингеален карцином и лимфоми Човешки херпес вирус тип 8 (HHV-8) – причинява саркома на Капоши Schistosoma haematobium – паразитна инфекция, водеща до рак на пикочния мехур Човешки Т-клетъчен лимфотропен вирус – рисков фактор за левкемия Opisthorchis viverrini и Clonorchis sinensis – хранителни патогени, свързани с рак на жлъчните канали

„Инфекциите представляват особено голям дял от раковите заболявания в Субсахарска Африка и части от Азия, където високата разпространеност на HPV, H. pylori, HBV, HCV и други агенти се поддържа от ограничен достъп до ваксини, тестове и скрининг и ранна диагностика, безопасна вода и санитария", обяснява д-р Изабел Соерджоматарам, заместник-ръководител на Отдела за наблюдение на рака в IARC.

Глобални различия: Мъжете с 45%, жените с 30% предотвратими случаи

Над 45% (4,3 млн.) от новите случаи на рак при мъжете са свързани с предотвратими причини, докато при жените този процент е 30% (2,7 млн. случая).

При мъжете:

Тютюнопушенето е водеща причина (23% от всички нови случаи)

Най-често срещани предотвратими видове: рак на белия дроб , рак на стомаха, рак на черния дроб и колоректален рак

Най-висок процент в Източна Азия – 57,2% (близо 6 от 10 случая)

Снимка: OpenAI

При жените:

Инфекциите са основен виновник (11,5% от случаите)

Най-засегнат регион: Субсахарска Африка – 38,2% предотвратими случаи

Важна забележка: Репродуктивни и хормонални фактори не са включени в анализа, поради което реалният процент може да е по-висок

„Мъжете са изложени на по-високи нива на тютюнопушене, алкохол и някои професионални канцерогени, което води до висока заболеваемост от рак на белия дроб, стомаха, черния дроб и колоректален рак", коментира д-р Соерджоматарам.

Рак на белия дроб, стомаха и маточната шийка начело

Според проучване, публикувано в Nature Medicine, най-често диагностицираните предотвратими ракови заболявания в световен мащаб са:

Рак на белия дроб – свързан с тютюнопушене и замърсяване на въздуха

Рак на стомаха – причинен предимно от инфекция с Helicobacter pylori

Рак на маточната шийка – резултат от HPV инфекции

„Тютюнопушенето е свързано с много видове рак, но е най-честата причина за рак на белия дроб. HPV е сексуално предавана вирусна инфекция и най-честата причина за рак на маточната шийка. HPV ваксинацията, която е изключително ефективна в превенцията на рак на маточната шийка, се препоръчва за всички юноши, но е непропорционално достъпна в по-заможните страни", обяснява д-р Антон Билчик, хирург, онколог и директор на Гастроинтестиналната и хепатобилиарна програма в института по рак „Провидънс Сейнт Джон" в Санта Моника, Калифорния.

Какво можете да направите, за да намалите риска си от рак?

Експертите от Световната здравна организация препоръчват конкретни стъпки за превенция:

На лично ниво:

Спиране на тютюнопушенето

Здравословен начин на живот и редуциране на затлъстяването

Редовна физическа активност

Намаляване на консумацията на алкохол

Здравословна диета с ограничени преработени храни

Осведоменост за влияние на околната среда и професионални канцерогени (като азбест)

На обществено ниво:

Разширяване на HPV ваксинацията в световен мащаб

Внедряване на HBV ваксинация при раждане

Тестване и лечение на H. pylori в райони с висок риск

Програми за контрол на HBV и HCV

Политики за намаляване на замърсяването на въздуха

„Ракът може да бъде предотвратен, а модифицируемите рискови фактори са отговорни за голяма част от глобалната тежест на раковите заболявания. Контролът на тютюна и инфекциите (особено човешкия папиломен вирус, вирусите на хепатит B и C), намаляването на консумацията на алкохол и политиките, адресиращи наднорменото телесно тегло, физическата неактивност и замърсяването на въздуха, трябва да бъдат основни приоритети", подчертава д-р Соерджоматарам.

Снимка: Canva

Анализът на СЗО и IARC предоставя безспорни доказателства, че значителна част от глобалната тежест на раковите заболявания може да бъде избегната. С 7,1 милиона предотвратими случая годишно, изследването подчертава спешната нужда от мащабни промени – както на индивидуално, така и на политическо ниво.

Като адресираме водещите рискови фактори, като тютюнопушене, инфекции, причиняващи рак и консумация на алкохол и разширим достъпа до ваксинация, скрининг и здравословен начин на живот, светът може да направи решителна стъпка към намаляване на раковата заболеваемост и смъртност.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

