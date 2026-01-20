Учени от Института по изследване на рака в Лондон разработват иновативен кръвен тест, който може да предскаже колко ефективно ще бъде лечението на рак на гърдата още преди началото на терапията.

Този пробив в прецизната медицина при рак на гърдата обещава да промени начина, по който пациентите получават грижи, като им осигури достъп до най-подходящото лечение от първия момент.

Защо този тест е революционен?

Всяка година над 2 млн. души по света получават диагноза рак на гърдата, най-разпространеният вид рак глобално. Въпреки напредъка в терапевтичните възможности през последните десетилетия, лекарите често не могат да предвидят точно кое лечение ще проработи най-добре за конкретен пациент.

Снимка: Canva

Новата течна биопсия при рак решава този проблем чрез анализ на циркулираща туморна ДНК (ctDNA), микроскопични количества ДНК, които раковите клетки отделят в кръвта. Според проучване, публикувано от екипа на Института по изследване на рака в Лондон, този тест може да определи вероятността от успех на терапията още преди нейното начало или след само четири седмици от първия цикъл на лечение.

Как работи тестът с циркулираща туморна ДНК?

Изследователите измерват нивата на ctDNA в кръвни проби от 167 пациенти с напреднал рак на гърдата. Анализът е извършен на два етапа:

Преди започване на лечението.

Четири седмици след първия терапевтичен цикъл.

Ключови находки от изследването:

При пациенти с ниски нива на ctDNA в началото на терапията:

Значително по-дълго оцеляване без прогресия на заболяването – 10,2 месеца спрямо 4,4 месеца при тези с високи нива

40% процент на отговор към лечението (свиване или изчезване на тумора) спрямо само 9,7% при пациенти с високи нива на ctDNA

При пациенти с неоткриваема ctDNA след четири седмици лечение:

Ракът е контролиран средно 12 месеца , в сравнение с 4,3 месеца при тези с откриваема ctDNA

Снимка: Canva

Д-р Изеулт Браун, водещ автор на изследването и клиничен научен сътрудник в Института, обяснява: "Нашето проучване показва, че простият кръвен тест, измерващ циркулираща туморна ДНК, може да предостави ранна прогноза дали ракът на гърдата на пациента ще реагира на лечението."

Персонализираното лечение на рак е бъдещето на онкологията

Една от най-важните иновации в онкологията, които този тест предлага, е възможността за бърза адаптация на терапията. Ако тестът покаже, че пациентът няма да отговори добре на определено лечение, лекарите могат:

Да предложат алтернативна таргетна терапия

Да приложат комбинация от лекарства

Да включат пациента в клинично изпитване на нов медикамент

"Знаейки това в най-ранен стадий, в случая в началото на лечението или след само четири седмици, можем да избегнем да даваме на пациентите лекарства, които няма да проработят, и да им осигурим алтернативи, преди ракът им да има шанс да нарасне," допълва д-р Браун.

Тестът при различни типове рак на гърдата

Изследването, финансирано от организациите Breast Cancer Now, Cancer Research UK и Националния институт за здравни изследвания, включваше две групи пациенти:

Снимка: Canva

Група 1: Пациенти с таргетируеми мутации

Тази група включва пациенти с ESR1, HER2, AKT1, AKT или PTEN мутации, които получават таргетни терапии, съобразени с тези генетични промени.

Grupa 2: Пациенти с трипъл негативен рак на гърдата

Трипъл негативният рак на гърдата е агресивна форма на заболяването, която представлява 10-15% от случаите глобално и няма таргетирана мутация. Тези пациенти получаваха комбинация от PARP инхибитора оларпариб и ATR инхибитора цералазертиб.

Значение за ранните стадии на рака

Проф. Никълъс Търнър, професор по молекулярна онкология в Института и консултиращ онколог в болница Роял Марсдън, подчертава: "Това изследване разглежда напреднал рак на гърдата, но тези тестове биха могли да работят и при ранни стадии на рак на гърдата."

Снимка: iStock

Течната биопсия има потенциала да направи терапевтичните решения по-бързи, по-персонализирани и в крайна сметка по-ефективни, добавя той.

Неинвазивната диагностика на рак чрез изследване на туморни маркери в кръвта представлява значителна крачка напред в проследяването на терапевтичния отговор при рак на гърдата. Новият ДНК тест не само подобрява прогнозирането на ефекта от лечението, но и осигурява на пациентите възможност да получат най-подходящата терапия от самото начало, повишавайки шансовете им за успешна борба със заболяването.

В момента се провеждат клинични изпитвания, които да проверят дали адаптирането на лечението на пациентите въз основа на тези ранни кръвни тестове наистина подобрява резултатите, давайки им повече време да живеят добре, докато ракът им е под контрол.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

