Загубата на мускулна маса не е просто „нормален признак на остаряване“, при много хора тя прогресира до степен, която застрашава самостоятелността им.

Именно това е саркопенията при възрастни хора, състояние, при което мускулната маса, силата и функционалният капацитет намаляват по-бързо и по-сериозно, отколкото при типичното стареене.

Експерти обясняват какви са симптомите, причините, рисковите фактори и кои стъпки могат да забавят прогресията на състоянието.

Основни симптоми, на които да обърнете внимание

Хората със саркопения често съобщават за забележима слабост и бърз спад на издръжливостта. Това затруднява ежедневни дейности, ставане от стол, изкачване на стълби, носене на пазарски торби. Проблемът се самозахранва, намалената сила води до по-малко движение, а по-малкото движение ускорява загубата на мускулна маса с възрастта.

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Сред честите оплаквания са:

забележима отпадналост и умора при обичайни дейности;

по-бавна походка;

трудности с поддържане на баланс и координация;

намалена хватка и сила на ръцете.

Кои са причините за саркопения

Най-честата причина е намалената физическа активност през деня. Интересно е обаче, че мускулна атрофия и стареене се наблюдават понякога и при хора с активен начин на живот, което насочва изследователите към допълнителни механизми.

Сред разглежданите причини са:

намаляване на нервните клетки, които предават сигнали от мозъка към мускулите;

дефицит на витамин D;

спад в нивата на определени хормони;

намалена способност на организма да превръща протеина в енергия;

недостатъчен дневен прием на калории и протеин за поддържане на мускулната маса.

Ролята на храненето и хормоните

Тук е ключово и разграничението с кахексия и отслабване, докато саркопенията е свързана предимно с възрастта, кахексията често е резултат от хронично заболяване, възпаление или анорексия на стареенето (намален апетит в напреднала възраст). При много слаби възрастни хора без резерв от телесни мазнини организмът „изгаря“ мускул за енергия, което ги прави особено уязвими към крехкост.

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Кой е изложен на по-висок риск

Възрастта е водещият фактор, загубата на мускулна маса и сила започва още в 30-те и 40-те години, а между 65 и 80 години процесът се ускорява значително, като загубата може да достигне до 8% от мускулната маса на десетилетие.

Допълнителни рискови фактори включват:

физическо бездействие;

поднормено или наднормено тегло, затлъстяване;

хронични заболявания като сърдечни болести, диабет и ХОББ;

костни заболявания, остеопороза и остеоартрит;

социални фактори, по-нисък доход, самотно живеене;

тютюнопушене и злоупотреба с алкохол.

Важно е да се отбележи и саркопенично затлъстяване, комбинация от намалена мускулна маса и повишени мастни натрупвания, която повишава риска от метаболитни усложнения.

Усложнения, като падания, фрактури и загуба на независимост

Според проучвания в областта на гериатрията, саркопенията повишава риска от фрактури и падания при възрастни, здравно-асоциирани инфекции и усложнения след хирургични интервенции. Нелекувана, тя може да доведе до риск от инвалидизация и в тежки случаи, до обездвижване.

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Как да предпазим мускулите си?

Силови тренировки

Експертите препоръчват редовна физическа активност, само 30 минути умерено натоварване дневно, като бързо ходене или лек джогинг, подпомагат поддържането на мускулната функция. Силовите тренировки за възрастни (леки тежести, ластици за съпротива, ставане и сядане от стол) са особено ефективни за стимулиране на мускулния растеж и за превенция на старческа крехкост.

Протеин, витамин D и креатин

Според проучване, публикувано в научната литература по гериатрия, по-високият прием на протеин в напреднала възраст,– между 1.2 и 1.5 г на килограм телесно тегло дневно, намалява риска от саркопения. Полезни са и храните богати на левцин (млечни продукти, суроватъчен протеин, постно месо, соя), тъй като левцинът е аминокиселина, която пряко стимулира изграждането на мускулна тъкан.

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Изследвания сочат ползи и от определени добавки:

креатин за мускулна маса , подпомага увеличаването и поддържането ѝ;

витамин D и мускулна сила , важен за костната и мускулната тъкан;

суроватъчен протеин мускули , помага за запазване на телесната маса.

Протеиновите добавки за възрастни трябва да се обсъждат с лекар, особено при поднормено тегло или намален апетит, за да се избегне прекомерно натоварване на бъбреците.

Свързани заболявания

Саркопенията е свързана и с други метаболитни състояния, диабет тип 2, високо кръвно налягане и затлъстяване, които допълнително повишават риска от сърдечно-съдови заболявания и инсулт.

Саркопенията при възрастни хора е състояние, свързано с ускорена загуба на мускулна маса и сила, което засяга баланса, самостоятелността и качеството на живот. Основните причини включват намалена активност, хормонални промени и недостатъчен прием на протеин, а рискът нараства значително след 65-годишна възраст.

Комбинацията от силови тренировки, достатъчен протеин, левцин, витамин D и по избор креатин може да забави прогресията на състоянието. При тревожни симптоми е добре да се потърси консултация с гериатър или рехабилитатор, които могат да изготвят индивидуален план за движение и хранене.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници