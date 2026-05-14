Милиони хора по света живеят с диабет тип 2, но малцина осъзнават, че заболяването не засяга само нивата на кръвната захар. Едно от най-подценяваните, но сериозни усложнения, е прогресивната мускулна слабост и влошената способност на мускулите да се регенерират.

Ново проучване на учени от университета Лунд в Швеция дава отговор на въпроса защо това се случва, посочвайки конкретен генетичен механизъм, който стои в основата на този процес.

Снимка: Canva

Връзката между мускулната сила и глюкозата

При диабет тип 2 клетките в тялото стават по-малко чувствителни към инсулин – хормонът, който позволява на тъканите да усвояват глюкозата от кръвния поток. Скелетната мускулатура е най-големият консуматор на захар в тялото и когато нейната функция е нарушена, нивата на кръвната захар остават опасно високи.

Според Medical News Today, един от ранните признаци на диабет тип 2 може да бъде намалената сила на захвата. Това подчертава значението на физическото състояние като индикатор за метаболитното здраве.

Снимка: Freepik



Пробивът: Генът VPS39 и мускулната регенерация

Изследването, публикувано в престижното списание Nature Communications, разкрива, че мускулната тъкан при хора с диабет не се регенерира правилно поради липсата на ключов протеин, наречен VPS39.

Какво представлява „миогенезата“?

В нормални условия, при физическо натоварване или нараняване, тялото активира мускулни стволови клетки. Те се размножават и се трансформират в зрели мускулни влакна – процес, известен като миогенеза. Именно чрез този механизъм мускулите се самовъзстановяват и растат.

Ролята на „самоизяждането“ (Автофагия)

Протеинът VPS39 е част от сложна клетъчна система, използвана за изхвърляне на повредени компоненти. Този процес се нарича автофагия (буквално „самоизяждане“). Учените установяват, че при диабетиците генът, отговорен за VPS39, е „заглушен“.

„Този ген е важен, когато мускулните клетки абсорбират захар от кръвта и изграждат нова мускулатура“, обяснява ръководителят на изследването проф. Шарлот Линг. „Нашето проучване е първото, което свързва този ген с диабет тип 2.“

Снимка: OpenAI

Епигенетика: Как начинът на живот влияе на гените

Екипът на проф. Линг се фокусира върху епигенетиката – наука за това как гените се включват или изключват под въздействието на външни фактори. Те откриват, че:

При хора с диабет тип 2, генът VPS39 е значително по-слабо активен.

Когато учените изкуствено са „заглушили“ този ген в здрави клетки, те са спрели да се развиват в зрели мускули.

Клетките без VPS39 не могат да променят метаболизма си и често загиват.

Интересното е, че епигенетичните промени могат да бъдат провокирани от фактори на околната среда, диета и липса на движение. В същото време има доказателства, че силовите тренировки могат да намалят риска от развитие на заболяването, вероятно чрез подобряване на тези генетични експресии.

Снимка: Canva



Нова надежда за лечение

Откритието отваря врати за разработването на нови терапии, които да възстановяват мускулната функция. Подобно лечение би могло едновременно да:

Подобри усвояването на глюкоза в мускулните клетки. Стимулира регенерацията на мускулните влакна. Намали риска от саркопения (загуба на мускулна маса), свързана с диабета.

Въпреки че VPS39 е ключов фактор, авторите на изследването признават, че и други гени вероятно допринасят за инсулиновата резистентност и мускулната дисфункция. Следващата стъпка на учените е да проучат как специфични фактори на начина на живот, като диета и упражнения, влияят директно върху епигенетиката на мускулните стволови клетки.

Връзката между здравето на мускулите и контрола на кръвната захар е по-дълбока, отколкото предполагаме. Поддържането на мускулна маса чрез редовна физическа активност не е само въпрос на естетика, а жизненоважна стратегия за превенция и управление на диабет тип 2.

Консултирайте се с Вашия лекар, за да изготвите подходящ режим на физическа активност, който да подпомогне метаболизма ви.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

—----------------------------------------------------------------------------------

Източници: