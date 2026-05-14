Милиони хора по света живеят с диабет тип 2, но малцина осъзнават, че заболяването не засяга само нивата на кръвната захар. Едно от най-подценяваните, но сериозни усложнения, е прогресивната мускулна слабост и влошената способност на мускулите да се регенерират.
Ново проучване на учени от университета Лунд в Швеция дава отговор на въпроса защо това се случва, посочвайки конкретен генетичен механизъм, който стои в основата на този процес.
Връзката между мускулната сила и глюкозата
При диабет тип 2 клетките в тялото стават по-малко чувствителни към инсулин – хормонът, който позволява на тъканите да усвояват глюкозата от кръвния поток. Скелетната мускулатура е най-големият консуматор на захар в тялото и когато нейната функция е нарушена, нивата на кръвната захар остават опасно високи.
Според Medical News Today, един от ранните признаци на диабет тип 2 може да бъде намалената сила на захвата. Това подчертава значението на физическото състояние като индикатор за метаболитното здраве.
Пробивът: Генът VPS39 и мускулната регенерация
Изследването, публикувано в престижното списание Nature Communications, разкрива, че мускулната тъкан при хора с диабет не се регенерира правилно поради липсата на ключов протеин, наречен VPS39.
Какво представлява „миогенезата“?
В нормални условия, при физическо натоварване или нараняване, тялото активира мускулни стволови клетки. Те се размножават и се трансформират в зрели мускулни влакна – процес, известен като миогенеза. Именно чрез този механизъм мускулите се самовъзстановяват и растат.
Ролята на „самоизяждането“ (Автофагия)
Протеинът VPS39 е част от сложна клетъчна система, използвана за изхвърляне на повредени компоненти. Този процес се нарича автофагия (буквално „самоизяждане“). Учените установяват, че при диабетиците генът, отговорен за VPS39, е „заглушен“.
„Този ген е важен, когато мускулните клетки абсорбират захар от кръвта и изграждат нова мускулатура“, обяснява ръководителят на изследването проф. Шарлот Линг. „Нашето проучване е първото, което свързва този ген с диабет тип 2.“
Епигенетика: Как начинът на живот влияе на гените
Екипът на проф. Линг се фокусира върху епигенетиката – наука за това как гените се включват или изключват под въздействието на външни фактори. Те откриват, че:
- При хора с диабет тип 2, генът VPS39 е значително по-слабо активен.
- Когато учените изкуствено са „заглушили“ този ген в здрави клетки, те са спрели да се развиват в зрели мускули.
- Клетките без VPS39 не могат да променят метаболизма си и често загиват.
Интересното е, че епигенетичните промени могат да бъдат провокирани от фактори на околната среда, диета и липса на движение. В същото време има доказателства, че силовите тренировки могат да намалят риска от развитие на заболяването, вероятно чрез подобряване на тези генетични експресии.
Нова надежда за лечение
Откритието отваря врати за разработването на нови терапии, които да възстановяват мускулната функция. Подобно лечение би могло едновременно да:
- Подобри усвояването на глюкоза в мускулните клетки.
- Стимулира регенерацията на мускулните влакна.
- Намали риска от саркопения (загуба на мускулна маса), свързана с диабета.
Въпреки че VPS39 е ключов фактор, авторите на изследването признават, че и други гени вероятно допринасят за инсулиновата резистентност и мускулната дисфункция. Следващата стъпка на учените е да проучат как специфични фактори на начина на живот, като диета и упражнения, влияят директно върху епигенетиката на мускулните стволови клетки.
Връзката между здравето на мускулите и контрола на кръвната захар е по-дълбока, отколкото предполагаме. Поддържането на мускулна маса чрез редовна физическа активност не е само въпрос на естетика, а жизненоважна стратегия за превенция и управление на диабет тип 2.
Консултирайте се с Вашия лекар, за да изготвите подходящ режим на физическа активност, който да подпомогне метаболизма ви.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
Източници:
- Medical News Today: „Проучване изследва връзката между мускулната слабост и диабет тип 2“
- Nature Communications: „Епигенетични промени в VPS39 и мускулна регенерация при диабет тип 2“