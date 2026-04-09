Ако живеете с диабет тип 2, може да се питате дали витамин C и диабетът имат нещо общо – и дали различни хранителни добавки могат да помогнат.

Последните научни данни сочат, че хората с това заболяване са по-склонни към дефицит на витамин C, а суплементирането може да подобри контрола на кръвната захар.

В тази статия разглеждаме каква е препоръчителната доза, какви са рисковете и кога наистина е нужна добавка в случай, че имате диабет тип 2.

Може ли витамин C да помогне при диабет тип 2?

Въпреки че добавките с витамин C не са широко препоръчвани при диабет тип 2, последните изследвания разкриват обещаващи резултати.

Какво показват последните проучвания?

Според изследователски обзор от 2023 г., хората с диабет тип 2 са значително по-склонни към дефицит на определени хранителни вещества, включително витамин C.

Учените предполагат, че окислителният стрес, свързан с нарушения метаболизъм на глюкозата, намалява нивата на витамин C в организма.

Отделен систематичен преглед и мета-анализ от 2023 г. с 1 447 участници установява, че суплементирането с витамин C намалява нивата на HbA1c (гликиран хемоглобин) и подобрява нивата на кръвната захар на гладно и чувствителността към инсулин. Авторите обаче подчертават необходимостта от допълнителни изследвания.

Мета-анализ от 2021 г. открива сходни резултати, но не препоръчва витамин C за всички хора с диабет тип 2, основно поради липсата на дългосрочни данни.

Каква доза витамин C се препоръчва?

Към момента няма консенсус относно точната доза витамин C при хора с диабет тип 2. Но ето какво е известно:

Стандартна препоръчителна дневна доза: 75 мг за жени и 90 мг за мъже над 19 г.; 85 мг при бременност, 120 мг при кърмене.

Висока доза при диабет: Мета-анализът от 2023 г. установява, че 1 000 мг/ден в продължение на над 12 седмици подобрява гликемичния контрол.

Горна допустима граница: 2 000 мг/ден за пълнолетни – надвишаването може да е рисково.

Най-добрият начин да набавите витамин C е чрез храната. Богати източници включват:

Червени и зелени чушки

Цитрусови плодове и сокове

Киви

Ягоди

Броколи

Домати

Зелен грах

Картофи

Спанак

Ако обаче лекар установи дефицит на витамин C или ако не консумирате достатъчно храни, съдържащи витамин C, може да ви бъде препоръчана хранителна добавка.

Повечето мултивитамини съдържат витамин C, но има и индивидуални добавки само с това хранително вещество. Те могат да се предлагат под формата на таблетки, прах или течност, като най-добрият избор зависи от вашите предпочитания.

Кои са потенциалните рискове?

Суплементирането не е безрисково, особено ако вече приемате достатъчно витамин C от храната си:

Токсичност: При много високи дози може да се появят болки в корема, гадене, диария и крампи.

Ненужни разходи: Ако нивата ви са нормални, добавките са излишен разход.

Лекарствени взаимодействия: Витаминните добавки могат да взаимодействат с медикаменти за диабет.

Други важни витамини при диабет тип 2

Освен витамин C, хората с диабет тип 2 могат да имат дефицит и на:

Витамин B12 и B9 (фолиева киселина): Особено при прием на метформин, тъй като лекарството може да намали усвояването им.

Витамин D: Свързан с инсулиновата чувствителност.

Витамини A и E: Обзорът от 2023 г. свързва дефицита им с окислителния стрес при диабет тип 2.

Магнезий, калций и желязо: Чести дефицити сред възрастните като цяло.

Единственият начин да разберете дали имате дефицит е чрез кръвен тест, назначен от лекар.

Витамин C е важен антиоксидант, който повечето хора получават от храната, която консумират. Ако обаче имате диабет тип 2, е възможно да имате дефицит.

Въпреки че са необходими по-дългосрочни проучвания, настоящите изследвания показват други ползи, като например подобрена глюкоза от добавки с витамин C. Ако сте загрижени за евентуален дефицит на витамин C от диабет тип 2, помислете за разговор с лекар. Той може да препоръча кръвни изследвания и евентуално добавки.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

