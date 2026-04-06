Ако имате диабет, начинът на живот играе важна роля в управлението на кръвната захар и цялостното здраве. Това, което консумирате, как и колко се движите, моделите ви на сън и нивата ви на стрес са фактори, които могат да повлияят на кръвната захар.

Но какво да кажем за хранителните добавки? Безопасни и ефективни ли са? Хранителните добавки са предназначени да запълнят липсите на хранителни вещества, когато не сте в състояние да задоволите нуждите си само чрез храна или ако имате дефицит.

Има различни видове диабет и различни възможности за лечение за всеки тип, така че е трудно да се обобщи кои добавки не трябва да приемат всички хора с диабет. Това е една от причините, поради които е толкова важно да обсъдите желанията и въпросите си с компетентен медицински специалист.

Имайки това предвид, ето 5 хранителни добавки, за които все пак да внимавате, ако имате диабет, тъй като те могат да повлияят на определени лекарства, да нарушат нивата на кръвната захар или да причинят нежелани странични ефекти.

1. Добавки с хром

Хромът е минерал, който се съдържа в редица храни, като месо, зеленчуци, зърнени храни, плодове и ядки. Недостигът на хром може да причини висока кръвна захар; дефицитът обаче е много рядък.

Ако имате диабет и приемате инсулин или други перорални лекарства, насочени към намаляване на кръвната захар, приемът на хром може да увеличи риска от хипогликемия (ниска кръвна захар).



Всеки с бъбречно заболяване, което е често срещано усложнение на диабет тип 2, не трябва да приема хром, тъй като добавките могат да влошат бъбречното заболяване. Добавките с хром могат също да повлияят на левотироксина, лекарство, често използвано за лечение на хипотиреоидизъм.

2. Горчив пъпеш

Горчивият пъпеш, наричан още момордика или зелен пъпеш, е билкова добавка, чиято употреба за намаляване на кръвната захар при хора с диабет е изследвана. Смята се, че неговите компоненти – харантин, вицин и полипептид-р (р-инсулин), имат подобна структура на инсулина, хормонът, участващ в контрола на кръвната захар.

Изследванията върху добавките с горчив пъпеш са противоречиви. Проведените проучвания са кратки, повечето са върху животни и използваните дози горчив пъпеш варират. Необходими са повече изследвания, за да се определят дългосрочните ефекти и безопасността.

Освен това, горчивият пъпеш може да увеличи риска от ниски нива на кръвна захар. Най-често срещаният вариант на добавката е под формата на тинктура.

3. Екстракт от зелен чай

Доказано е, че пиенето на зелен чай е от полза за хора с диабет. Въпреки това, има малко изследвания за ефективността на добавките със зелен чай, освен проучвания, проведени върху животни, и повечето проучвания са с много кратка продължителност.

Следователно, допълнителни добавки освен пиенето на зелен чай вероятно не са необходими. Освен това, нови изследвания показват, че добавките със зелен чай могат да имат значителни взаимодействия с определени лекарства, намалявайки тяхната ефективност.

4. Жълт кантарион

Необходими са повече изследвания върху употребата на жълт кантарион при диабет, поради потенциалните му ефекти върху лекарствата за диабет, инсулиновата чувствителност и инсулиновата секреция.

Едно малко проучване оценява употребата на жълт кантарион и метформин при 20 здрави мъже и установява, че приемът на двете едновременно може да увеличи секрецията на инсулин и да понижи кръвната захар след тест за глюкозен толеранс.

Добавката обаче намалява клирънса на метформин от организма. Друго изследване обаче предупреждава срещу употребата на жълт кантарион за лечение на диабет поради потенциалното му влияние върху лекарствения метаболизъм.

5. Витамин Е

Витамин Е е мощен антиоксидант, който може да се бори с оксидативния стрес, предшественик и фактор за развитие на диабет тип 2. Доказано е, че адекватният хранителен прием на витамин Е предпазва от диабет тип 2, като помага за намаляване на инсулиновата резистентност. Въпреки това, високи нива – като тези, открити в добавките, не са доказали своята полезност.

Също така, витамин Е може да взаимодейства с лекарства за разреждане на кръвта и да увеличи риска от кървене, като блокира съсирващия ефект на витамин К. Следователно, не се препоръчва неконтролиран прием на добавки, ако имате диабет и приемате лекарства за разреждане на кръвта.

Въпреки че добавките могат да послужат за цел, когато трябва да запълните хранителни дефицити или когато имате дефицит, те не винаги са безопасни и често не знаем дългосрочните им ефекти. Преди да похарчите пари за добавки, обърнете внимание на начина си на живот.

Консумацията на разнообразни плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни, ядки, семена, постни протеини и здравословни мазнини може да ви помогне да контролирате кръвната захар.

Редовната физическа активност помага на тялото ви да използва глюкозата в храната ви, насърчавайки здравословна кръвна захар. Важно е също така да спите достатъчно и да се справяте с това, което ви стресира, тъй като хроничният стрес е свързан с по-високи нива на кръвна захар.

Ако имате диабет или се грижите за някой, който има, и не знаете откъде да започнете, срещнете се с регистриран диетолог или лекар. Тези медицински специалисти могат да отговорят на всички ваши въпроси относно диабета, включително кои добавки са безопасни за прием и кои трябва да се избягват.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

