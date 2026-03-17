Повечето хора познават цинка като важен минерал за имунната система, но проучванията показват, че той играе ключова роля и в регулирането на кръвната захар. Все повече научни доказателства сочат, че адекватният прием на цинк може да подобри инсулиновата чувствителност и да помогне за поддържането на стабилни нива на кръвна захар.

Макар добавките да не заместват медицинското лечение, получаването на достатъчно цинк може да бъде важна част от стратегията за подкрепа за инсулиновата функция и метаболитното здраве.

Как цинкът влияе върху кръвната захар?

Снимка: Canva

1. Подобрява инсулиновата чувствителност

Инсулиновата чувствителност определя колко ефективно клетките реагират на инсулина, хормона, който пренася глюкозата от кръвта в клетките за енергия. При инсулинова резистентност симптоми включват повишени нива на захар и необходимост от повече инсулин.

Според проучване, публикувано в научното списание Cureus, цинкът може да помогне на клетките да реагират по-ефективно на инсулиновия сигнал. Здравите нива на цинк са свързани с по-нисък риск от инсулинова резистентност.

Освен това, ползите от цинка за метаболизма включват намаляване на оксидативен стрес и диабет-свързаното възпаление. Оксидативният стрес възниква, когато деструктивните свободни радикали надвишават антиоксидантите в клетките. И двата фактора, оксидативният стрес и възпалението, могат да нарушат функцията на инсулина.

2. Понижава нивата на захар на гладно

Нивата на захар на гладно измерват глюкозата след поне осем часа без храна и често се използват за оценка на диабета и кардиометаболитния риск.

Проучванията показват, че добавки с цинк при диабет тип 2 са свързани с по-ниски нива на кръвна захар на гладно, особено при хора с по-високо телесно тегло, съществуващ диабет тип 2 или ниски нива на цинк. Хората, които започват с нисък прием на цинк или вече имат повишена кръвна захар, може да видят най-голяма полза.

Снимка: ВМА

3. Намалява гликирания хемоглобин (HbA1c)

Гликираният хемоглобин HbA1c измерва средните нива на кръвна захар за период от три месеца, предоставяйки по-дългосрочна картина на регулиране на глюкозата.

Според научни данни, публикувани в специализирани издания, цинковите добавки могат леко да понижат нивата на HbA1c, особено при хора с диабет тип 2. Макар намаленията обикновено да са малки, те могат да бъдат значими, когато се комбинират с други здравословни навици или медицинско лечение.

4. Контролира следхранителните скокове на захарта

Постпрандиалната гликемия (нивата на глюкоза след хранене) е важен показател за метаболитното здраве. Големите или продължителни скокове на захарта са свързани с повече оксидативен стрес, който може да увеличи риска от сърдечно-съдови заболявания и диабет тип 2.

Цинкът не действа като диабетно лекарство и не понижава мигновено кръвната захар след хранене. Но чрез подкрепа на инсулина, цинкът може да помогне на организма да поддържа по-стабилни нива на кръвна захар. Някои проучвания показват, че цинковата суплементация може да подобри глюкозния отговор след хранене, особено при хора с нарушено регулиране на кръвната захар.

Снимка: Canva

За кого са най-полезни добавките с цинк?

Ефектите на цинк и кръвна захар изглеждат най-силни при хора с:

Дефицит на цинк

Диабет тип 2

Инсулинова резистентност

Повишено телесно тегло

Важни предпазни мерки

Високи дози цинк могат да причинят стомашно-чревни странични ефекти от излишък на цинк като гадене и главоболие. Прекалено много цинк може също да наруши абсорбцията на мед и цинк, което може да доведе до дефицит на мед при дългосрочен прием.

Хранителните източници на цинк трябва да бъдат основата, докато добавките могат да подкрепят приема. Най-добрите източници включват месо, морски дарове и черупчести животни като минерали за имунната система и метаболизма.

Снимка: Canva

Получаването на адекватно количество цинк и инсулинова чувствителност може да помогне за поддържането на здравословни нива на кръвна захар, заедно с подходящи здравни навици и медицинска грижа. Въпреки че цинкът не е заместител на лечението, той може да бъде ценен елемент от цялостната стратегия за метаболитно здраве.

Преди да започнете прием на добавки, консултирайте се с лекар, особено ако имате диабет или други здравословни състояния.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

Източници: