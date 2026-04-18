Загубата на мускулна маса с възрастта, състояние, известно като саркопения, засяга милиони хора и увеличава риска от падания, болки и загуба на самостоятелност.

Според експертите от Fit&Well, редовните силови упражнения могат да помогнат за запазване на мускулната функция дори в по-късна възраст, без необходимост от специализирано оборудване или фитнес зала.

Защо мускулната маса намалява с възрастта

С напредването на възрастта настъпват естествени промени:

намалява синтезът на мускулни протеини;

двигателната активност често се понижава;

възстановяването става по-бавно.

Резултатът е постепенна загуба на сила и стабилност, което може да затрудни дори ежедневни дейности като изправяне от стол или качване по стълби.

Какво показват експертите за тренировките

Сертифицираният треньор Саманта Билби подчертава, че:

„Не е нужно много време или оборудване – най-важното е упражненията да са функционални и изпълнявани редовно.“

Фокусът пада върху движения, които имитират реални дейности и подобряват баланса, координацията и силата.

5 упражнения срещу загубата на мускулна маса

1. Марш на място (загрявка)

Продължителност: 2 минути

Как се изпълнява:

Застанете изправени с крака на ширината на таза;

Повдигнете едното коляно до нивото на ханша;

Спуснете го и повторете с другия крак;

Движете ръцете естествено, както при ходене;

Поддържайте равномерен ритъм.

Какво да следите:

Гърбът да остане изправен;

Коремът леко стегнат;

Дишането – спокойно и ритмично.

Това упражнение активира мускулите и подготвя тялото за натоварване.

2. Раменна преса с един крак

Серии: 3

Повторения: 10 на страна

Как се изпълнява:

Застанете изправени с дъмбел в дясната ръка, на нивото на рамото;

Повдигнете левия крак (противоположен на ръката) до около 90°;

Ако е нужно, подпрете се леко на стол;

Избутайте дъмбела нагоре, докато ръката се изпъне;

Спуснете бавно обратно до рамото;

Повторете, след което сменете страните.

Какво да следите:

Тялото да не се люлее;

Движението да е бавно и контролирано;

Погледът – напред за по-добър баланс.

Комбинира сила и баланс – ключови за предотвратяване на падания.

3. Клек с дъмбел към стол

Серии: 3

Повторения: 10

Как се изпълнява:

Застанете с гръб към стол;

Дръжте дъмбела с две ръце пред гърдите;

Избутайте таза назад и започнете да клякате;

Спуснете се бавно, докато леко докоснете стола;

Изправете се, като натискате през петите.

Какво да следите:

Коленете да не минават прекалено напред;

Гърбът да остава изправен;

Движението да е плавно.

Подобрява способността за сядане и изправяне – основно функционално умение.

4. Гребане с дъмбел от опора

Серии: 3

Повторения: 10 на страна

Как се изпълнява:

Поставете едната ръка върху стол за опора;

В другата ръка дръжте дъмбел;

Наведете леко тялото напред;

Издърпайте дъмбела към ханша;

Спуснете бавно обратно.

Какво да следите:

Гърбът да е неутрален (не прегърбен);

Лактът да се движи близо до тялото;

Движението да е контролирано.

Укрепва гърба и подпомага стойката.

5. Ротационни удари в изправено положение

Серии: 3

Време: 30 секунди

Как се изпълнява:

Застанете изправени, ръцете пред гърдите;

Завъртете тялото на една страна;

Изпънете ръката напред, сякаш „удряте“ във въздуха;

Върнете се в център и повторете на другата страна.

Какво да следите:

Движението да идва от тялото, не само от ръцете;

Коремът да е стегнат;

Темпото – умерено.

Подобрява координацията и ангажира коремните мускули.

Какво прави тези упражнения ефективни

Общото между тях е, че:

ангажират няколко мускулни групи едновременно;

подобряват баланса и стабилността;

подпомагат ежедневни движения.

Това ги прави особено подходящи за хора, които искат да запазят активността си с възрастта.

Данните показват, че 5-те упражнения срещу загубата на мускулна маса могат да имат реален ефект върху силата, мобилността и качеството на живот. Дори кратки тренировки у дома могат да помогнат за поддържане на мускулната функция и намаляване на риска от травми.

За най-добри резултати и безопасност, консултирайте се със специалист преди започване на нова тренировъчна програма.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

