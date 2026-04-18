Загубата на мускулна маса с възрастта, състояние, известно като саркопения, засяга милиони хора и увеличава риска от падания, болки и загуба на самостоятелност. 

Според експертите от Fit&Well, редовните силови упражнения могат да помогнат за запазване на мускулната функция дори в по-късна възраст, без необходимост от специализирано оборудване или фитнес зала.

Защо мускулната маса намалява с възрастта

С напредването на възрастта настъпват естествени промени:

  • намалява синтезът на мускулни протеини;
  • двигателната активност често се понижава;
  • възстановяването става по-бавно.

Резултатът е постепенна загуба на сила и стабилност, което може да затрудни дори ежедневни дейности като изправяне от стол или качване по стълби.

Какво показват експертите за тренировките

Сертифицираният треньор Саманта Билби подчертава, че:

„Не е нужно много време или оборудване – най-важното е упражненията да са функционални и изпълнявани редовно.“

Фокусът пада върху движения, които имитират реални дейности и подобряват баланса, координацията и силата.

Колко и какво движение е нужно на ден за здраво сърце и силно тяло

5 упражнения срещу загубата на мускулна маса

1. Марш на място (загрявка)

Продължителност: 2 минути

Как се изпълнява:

  • Застанете изправени с крака на ширината на таза;
  • Повдигнете едното коляно до нивото на ханша;
  • Спуснете го и повторете с другия крак;
  • Движете ръцете естествено, както при ходене;
  • Поддържайте равномерен ритъм.

Какво да следите:

  • Гърбът да остане изправен;
  • Коремът леко стегнат;
  • Дишането – спокойно и ритмично.

Това упражнение активира мускулите и подготвя тялото за натоварване.

2. Раменна преса с един крак

Серии: 3
Повторения: 10 на страна

Как се изпълнява:

  • Застанете изправени с дъмбел в дясната ръка, на нивото на рамото;
  • Повдигнете левия крак (противоположен на ръката) до около 90°;
  • Ако е нужно, подпрете се леко на стол;
  • Избутайте дъмбела нагоре, докато ръката се изпъне;
  • Спуснете бавно обратно до рамото;
  • Повторете, след което сменете страните.

Какво да следите:

  • Тялото да не се люлее;
  • Движението да е бавно и контролирано;
  • Погледът – напред за по-добър баланс.

Комбинира сила и баланс – ключови за предотвратяване на падания.

3. Клек с дъмбел към стол

Серии: 3
Повторения: 10

Как се изпълнява:

  • Застанете с гръб към стол;
  • Дръжте дъмбела с две ръце пред гърдите;
  • Избутайте таза назад и започнете да клякате;
  • Спуснете се бавно, докато леко докоснете стола;
  • Изправете се, като натискате през петите.

Какво да следите:

  • Коленете да не минават прекалено напред;
  • Гърбът да остава изправен;
  • Движението да е плавно.

Подобрява способността за сядане и изправяне – основно функционално умение.

4. Гребане с дъмбел от опора

Серии: 3
Повторения: 10 на страна

Как се изпълнява:

  • Поставете едната ръка върху стол за опора;
  • В другата ръка дръжте дъмбел;
  • Наведете леко тялото напред;
  • Издърпайте дъмбела към ханша;
  • Спуснете бавно обратно.

Какво да следите:

  • Гърбът да е неутрален (не прегърбен);
  • Лактът да се движи близо до тялото;
  • Движението да е контролирано.

Укрепва гърба и подпомага стойката.

5. Ротационни удари в изправено положение

Серии: 3
Време: 30 секунди

Как се изпълнява:

  • Застанете изправени, ръцете пред гърдите;
  • Завъртете тялото на една страна;
  • Изпънете ръката напред, сякаш „удряте“ във въздуха;
  • Върнете се в център и повторете на другата страна.

Какво да следите:

  • Движението да идва от тялото, не само от ръцете;
  • Коремът да е стегнат;
  • Темпото – умерено.

Подобрява координацията и ангажира коремните мускули.

Какво прави тези упражнения ефективни

Общото между тях е, че:

  • ангажират няколко мускулни групи едновременно;
  • подобряват баланса и стабилността;
  • подпомагат ежедневни движения.

Това ги прави особено подходящи за хора, които искат да запазят активността си с възрастта.

Кои функционални упражнения помагат за активно дълголетие

Данните показват, че 5-те упражнения срещу загубата на мускулна маса могат да имат реален ефект върху силата, мобилността и качеството на живот. Дори кратки тренировки у дома могат да помогнат за поддържане на мускулната функция и намаляване на риска от травми.

За най-добри резултати и безопасност, консултирайте се със специалист преди започване на нова тренировъчна програма.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Източници

  1. Fit&Well: Силови тренировки над 60 години
  2. Harvard Medical School: Силови тренировки и стареене
  3. National Institute on Aging: Упражнения и физически активности