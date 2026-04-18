Загубата на мускулна маса с възрастта, състояние, известно като саркопения, засяга милиони хора и увеличава риска от падания, болки и загуба на самостоятелност.
Според експертите от Fit&Well, редовните силови упражнения могат да помогнат за запазване на мускулната функция дори в по-късна възраст, без необходимост от специализирано оборудване или фитнес зала.
Защо мускулната маса намалява с възрастта
С напредването на възрастта настъпват естествени промени:
- намалява синтезът на мускулни протеини;
- двигателната активност често се понижава;
- възстановяването става по-бавно.
Резултатът е постепенна загуба на сила и стабилност, което може да затрудни дори ежедневни дейности като изправяне от стол или качване по стълби.
Какво показват експертите за тренировките
Сертифицираният треньор Саманта Билби подчертава, че:
„Не е нужно много време или оборудване – най-важното е упражненията да са функционални и изпълнявани редовно.“
Фокусът пада върху движения, които имитират реални дейности и подобряват баланса, координацията и силата.
5 упражнения срещу загубата на мускулна маса
1. Марш на място (загрявка)
Продължителност: 2 минути
Как се изпълнява:
- Застанете изправени с крака на ширината на таза;
- Повдигнете едното коляно до нивото на ханша;
- Спуснете го и повторете с другия крак;
- Движете ръцете естествено, както при ходене;
- Поддържайте равномерен ритъм.
Какво да следите:
- Гърбът да остане изправен;
- Коремът леко стегнат;
- Дишането – спокойно и ритмично.
Това упражнение активира мускулите и подготвя тялото за натоварване.
2. Раменна преса с един крак
Серии: 3
Повторения: 10 на страна
Как се изпълнява:
- Застанете изправени с дъмбел в дясната ръка, на нивото на рамото;
- Повдигнете левия крак (противоположен на ръката) до около 90°;
- Ако е нужно, подпрете се леко на стол;
- Избутайте дъмбела нагоре, докато ръката се изпъне;
- Спуснете бавно обратно до рамото;
- Повторете, след което сменете страните.
Какво да следите:
- Тялото да не се люлее;
- Движението да е бавно и контролирано;
- Погледът – напред за по-добър баланс.
Комбинира сила и баланс – ключови за предотвратяване на падания.
3. Клек с дъмбел към стол
Серии: 3
Повторения: 10
Как се изпълнява:
- Застанете с гръб към стол;
- Дръжте дъмбела с две ръце пред гърдите;
- Избутайте таза назад и започнете да клякате;
- Спуснете се бавно, докато леко докоснете стола;
- Изправете се, като натискате през петите.
Какво да следите:
- Коленете да не минават прекалено напред;
- Гърбът да остава изправен;
- Движението да е плавно.
Подобрява способността за сядане и изправяне – основно функционално умение.
4. Гребане с дъмбел от опора
Серии: 3
Повторения: 10 на страна
Как се изпълнява:
- Поставете едната ръка върху стол за опора;
- В другата ръка дръжте дъмбел;
- Наведете леко тялото напред;
- Издърпайте дъмбела към ханша;
- Спуснете бавно обратно.
Какво да следите:
- Гърбът да е неутрален (не прегърбен);
- Лактът да се движи близо до тялото;
- Движението да е контролирано.
Укрепва гърба и подпомага стойката.
5. Ротационни удари в изправено положение
Серии: 3
Време: 30 секунди
Как се изпълнява:
- Застанете изправени, ръцете пред гърдите;
- Завъртете тялото на една страна;
- Изпънете ръката напред, сякаш „удряте“ във въздуха;
- Върнете се в център и повторете на другата страна.
Какво да следите:
- Движението да идва от тялото, не само от ръцете;
- Коремът да е стегнат;
- Темпото – умерено.
Подобрява координацията и ангажира коремните мускули.
Какво прави тези упражнения ефективни
Общото между тях е, че:
- ангажират няколко мускулни групи едновременно;
- подобряват баланса и стабилността;
- подпомагат ежедневни движения.
Това ги прави особено подходящи за хора, които искат да запазят активността си с възрастта.
Данните показват, че 5-те упражнения срещу загубата на мускулна маса могат да имат реален ефект върху силата, мобилността и качеството на живот. Дори кратки тренировки у дома могат да помогнат за поддържане на мускулната функция и намаляване на риска от травми.
За най-добри резултати и безопасност, консултирайте се със специалист преди започване на нова тренировъчна програма.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
