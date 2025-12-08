За първи път от началото на зимния сезон делът на положителните проби за грип надхвърля 10%, като преобладаващият щам A(H3N2) постепенно изтласква COVID-19 и други респираторни вируси.

Главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев предупреди, че пикът на епидемията се очаква през януари, а предстоящите празнични събирания могат значително да улеснят разпространението на инфекцията.

Грипният сезон е в разгара си – какво показват данните

В интервю за предаването „Тази сутрин" доц. Ангел Кунчев обяви актуалните данни за грипния сезон в България, цитиран от bTV новините. През последната седмица на ноември и началото на декември делът на положителните проби за грип достигна 10–12%, което е значителен ръст спрямо предходните периоди.

Снимка: btvnovinite.bg

Преобладаващият щам е A(H3N2), който представлява приблизително 11% от всички положителни проби. Този подтип на вируса на грипа тип А е известен с това, че причинява по-тежки епидемични сезони в сравнение с други щамове.

Според доц. Кунчев грипният сезон не закъснява, както първоначално се очакваше въз основа на данни от Япония, Австралия и Великобритания. Развитието на епидемията в момента следва темпа от миналата година, като пикът на заболеваемостта се очаква през януари 2025 година.

Какво представлява грип щам H3N2

Грипът H3N2 е подтип на вируса на инфлуенца тип А, който за първи път се появява през 1968 година и оттогава циркулира сезонно, според проучване публикувано в American Journal of Public Health.

Историческите данни показват, че сезоните, в които доминира H3N2, често са по-тежки. Между 2003 и 2013 година трите грипни сезона, доминирани от H3N2 щамове, са имали най-високите нива на смъртност в сравнение с другите години (с изключение на пандемията от H1N1 през 2009).

Снимка: Canva

Всяка година Световната здравна организация (СЗО) избира щамовете на грипа, които да бъдат включени в годишната противогрипна ваксина, обикновено два щама на инфлуенца А (един вариант на H1N1 и един вариант на H3N2) и един щам на инфлуенца В. Тези щамове се избират над шест месеца преди началото на грипния сезон, тъй като е необходимо време за производство, тестване на безопасност и подготовка за дистрибуция.

Симптоми на грипа – как да разпознаете инфекцията

Грипът започва остро и рязко влошава общото състояние на болния. Типичните симптоми включват:

Висока температура (обикновено над 38-39°C)

Силно главоболие

Болки в мускулите и ставите

Обща отпадналост и изтощение

Липса на апетит

Кашлица (може да продължи до три седмици)

Болки в гърлото

Леко запушване на носа

Гадене и диария (по-често при деца, но не е характерно)

Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията инфекцията с H3N2 вирус обикновено продължава между пет и седем дни, но кашлицата може да персистира до три седмици след началото на заболяването.

Какви могат да са усложненията при грип

Усложненията от грипа могат да бъдат сериозни и дори смъртоносни, включително при здрави хора. Те включват:

Пневмония (белодробна инфекция).

Остър респираторен дистрес синдром (ARDS).

Сепсис (системна реакция на инфекция).

Менингит (възпаление на мозъчните обвивки).

Миокардит (възпаление на сърдечния мускул).

Кои са в рискова група

Определени групи хора са с по-висок риск от развитие на усложнения, свързани с грипа:

Деца под 5-годишна възраст.

Възрастни хора над 65 години.

Бременни жени.

Хора с хронични заболявания (астма, диабет, сърдечни заболявания, отслабена имунна система, неврологични състояния).

Диагностика и лечение на грипа

Само лекар може да постави диагноза грип въз основа на симптомите, физикалния преглед и понякога бърз грипен тест, който се извършва чрез назален или гърлен тампон.

Антивирусни медикаменти

При наличие на антивирусни лекарства е критично важно те да бъдат започнати в първите 48 часа от началото на симптомите. Медикаменти с активни вещества оселтамивир или занамивир могат да съкратят продължителността на заболяването и тежестта на симптомите. Те се предлагат единствено по лекарско предписание.

Ако сте болни повече от 48 часа, лекарят може да прецени, че антивирусните медикаменти няма да донесат значителна полза. Също така, ако не сте в рискова група за усложнения, може да не ви бъде предписано антивирусно лечение.

Домашни грижи

Дори без антивирусни медикаменти има важни стъпки, които можете да предприемете:

Прием на безрецептурни медикаменти за облекчаване на симптомите.

Достатъчно почивка.

Обилно пиене на течности.

Важно: Антибиотиците не помагат при грипа, тъй като не убиват вируси.

Препоръки на експертите за празничния сезон

Доц. Кунчев подчерта, че предстоящите празнични събирания ще улеснят разпространението на грипа. Ето неговите препоръки:

Болните хора трябва да се изолират , особено когато са в големи компании.

Използвайте маски , ако контактите са неизбежни.

Започнете антивирусно лечение в първите 48 часа при нужда.

Родителите да следят за симптоми при децата си.

Мерки в детските заведения

В детските градини и ясли мерките за контрол са активни от началото на сезона (октомври). Филтърът работи ефективно и при появата на симптоми родителите се уведомяват своевременно. Засилване на мерките не се очаква, тъй като те вече са приложени.

Снимка: OpenAI

Интерес към ваксинацията

Тази година интересът към противогрипните ваксини е значително повишен. Почти всички от предоставените 307 000 безплатни дози за хора над 65 години са поставени, посочи доц. Кунчев.

Особено силен е интересът към назалната ваксина за деца, поради лесното ѝ приложение. Вносителите са увеличили количествата с около 50%, но въпреки това ваксините отново се оказват недостатъчни.

Важна информация за ваксините

Невъзможно е да се зарази човек с грип от инжекционната ваксина , тъй като тя съдържа само протеинова част от вируса, а не цялостния вирус.

Някои хора могат да изпитат лека слабост или повишена температура след ваксинацията, това е имунен отговор, а не грипна инфекция.

Заявките за следващия сезон трябва да бъдат направени през януари и февруари.

Как да се предпазите от грип

Според местните и национални здравни власти, стъпките за намаляване на инфекцията и разпространението на грипа включват:

Снимка: Canva

Поставете годишната противогрипна ваксина – тя може да предотврати грипа или да намали тежестта на заболяването.

Покривайте носа и устата си с кърпичка или лакът си, когато кихате или кашляте.

Мийте ръцете си често със сапун и вода, особено след кашляне или кихане.

Избягвайте да докосвате очите, носа или устата си – микробите се разпространяват по този начин.

Избягвайте близък контакт с болни хора.

Останете у дома , ако сте болни, докато не се възстановите.

Грипният сезон 2025/2026 в България е в разгара си, като щам A(H3N2) доминира над другите респираторни вируси, включително COVID-19. С приближаващите празници и очаквания пик през януари, е важно да предприемете превантивни мерки, ваксинация, хигиена на ръцете и изолация при симптоми.

Ако развиете симптоми на грип, консултирайте се с вашия личен лекар възможно най-рано, особено ако сте в рискова група. Антивирусното лечение е най-ефективно в първите 48 часа.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

