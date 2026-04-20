Болка в ухото, усещане за запушеност или временна загуба на слух, тези оплаквания карат хиляди хора всяка година да потърсят лекарска помощ. Инфекциите на ушите (медицински известни като отит) са сред най-честите диагнози, особено при деца под 5-годишна възраст, но засягат и много възрастни. Въпреки широкото си разпространение, причините за появата им невинаги са ясни на пациентите.

Разберете кои са 10-те най-чести причини за инфекции на ушите, какви симптоми трябва да ви насочат към лекар и какво можете да направите, за да намалите риска за себе си и своите деца.

Какво представлява ушната инфекция и защо децата са по-уязвими?

Възпалението на средното ухо (отит) възниква, когато в пространството зад тъпанчето се натрупа течност, в която се размножават бактерии, вируси или гъбички. Ключова роля играе евстахиевата тръба, каналът, свързващ средното ухо с гърлото.

Снимка: Canva

При деца тя е по-къса и по-хоризонтална в сравнение с тази при възрастни, което затруднява дренажа и прави малчуганите значително по-предразположени към инфекции.

Симптоми на ушна инфекция, които не трябва да пренебрегвате

Разпознаването на оплакванията на ранен етап е критично важно. Специалистите посочват следните основни симптоми:

Болка в ухото (оталгия) , остра или тъпа, влошаваща се при лягане

Усещане за пълнота или натиск в ухото

Временна загуба на слух или заглушено възприемане на звуци

Изтичане на течност от ухото (оторея), понякога гнойна

Температура и раздразнителност, особено при кърмачета

Световъртеж или нарушено равновесие

При деца допълнителен сигнал е постоянното дърпане на ухото в комбинация с необичайна раздразнителност и плач.

10 най-чести причини за инфекции на ушите

1. Бактериален отит

Бактериалният отит е водеща причина за ушни инфекции, особено при деца. Бактерии като Streptococcus pneumoniae и Haemophilus influenzae мигрират от носната кухина към средното ухо, процес улеснен от по-краткото и хоризонтално разположение на евстахиевата тръба при малките деца. Натрупаната течност зад тъпанчето създава идеална среда за размножаване на патогени.

2. Вирусни инфекции

Настинките, грипът и другите респираторни заболявания водят до запушване на евстахиевата тръба чрез излишна слуз. Важно е да се знае, че вирусните инфекции не реагират на антибиотици, лечението е симптоматично и изисква търпение.

Снимка: Canva

3. Алергии и запушване на ушите

Сезонните алергии, алергията към прах или хранителната непоносимост могат да предизвикат хронично възпаление на лигавицата. Резултатът е оточеност на евстахиевата тръба и задържане на течност, перфектни условия за развитие на инфекция.

4. Синузит и ушни проблеми

Синузитът и отитът вървят ръка за ръка. Хроничното или остро възпаление на синусите лесно се разпространява към средното ухо, тъй като двете области са анатомично свързани. Хората, страдащи от чести синузити, са значително по-застрашени.

5. Лоша хигиена на ушите и вреда от памучни тампони за уши

Употребата на мръсни слушалки или агресивното почистване с памучни тампони за уши е рисков фактор, който мнозина подценяват. Клечките с памук могат да избутат ушната кал по-навътре, да наранят кожата на ушния канал и да отворят врата за бактерии.

6. Фактори на средата, „ухо на плувец"

Влажността и замърсеният въздух повишават риска от инфекции. Особено характерен е т.нар. „ухо на плувец" (отит на външното ухо) при продължително задържане на вода в ушния канал след плуване бактериите намират влажна среда, в която бързо се размножават.

Снимка: Canva

7. Анатомични особености

Деформацията на носната преграда (deviated septum) или носните полипи могат да нарушат нормалния дренаж. Наследствено по-тесни или по-хоризонтални евстахиеви тръби обясняват защо в някои семейства ушните инфекции са особено чести.

8. Пасивно тютюнопушене и деца

Според систематичен преглед, публикуван в Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, пасивното тютюнопушене значително увеличава риска от отит при деца. Тютюневият дим уврежда микроскопичните реснички на евстахиевата тръба, чиято функция е да изчистват натрупаните течности.

9. Инфекции на горните дихателни пътища

Кашлицата, хремата и болното гърло водят до свръхпроизводство на слуз, която може да блокира евстахиевата тръба. Докато организмът се бори с настинката, естествената защита на ухото е отслабена.

Снимка: Canva

10. Отслабена имунна система

Хронични заболявания като диабет, автоимунни нарушения или честата употреба на антибиотици нарушават естествения баланс на организма. Резултатът е по-бавна реакция при проникване на патогени в ухото.

Усложнения при нелекуван отит

Нелекуваните хронични инфекции могат да имат сериозни последствия. Течността зад тъпанчето, която се задържа дълго, може да увреди слуховите костици (осикули) и да доведе до трайна загуба на слух. При деца това крие риск от забавено говорно и езиково развитие. В редки случаи инфекцията се разпространява към мастоидната кост (мастоидит) или менингите (менингит).

Превенция на отит:

Специалистите препоръчват следните подходи за намаляване на риска:

Редовно миене на ръцете — най-ефективната мярка срещу разпространение на вируси и бактерии

Ваксинация срещу пневмококи и грип — намалява честотата на бактериален отит с доказана ефективност

Кърмене поне 6 месеца — проучване, публикувано в Current Allergy and Asthma Reports , потвърждава, че кърменето осигурява защитни антитела срещу ушни инфекции

Избягване на тютюнев дим в домашната среда, особено при деца

Изсушаване на ушите след плуване с кърпа или чрез накланяне на главата

Контрол на алергиите с антихистамини или назални спрейове по лекарска преценка

Снимка: Canva

Кога да потърсите отоларинголог (УНГ специалист)?

Ако симптомите не отшумят в рамките на 48–72 часа, ако болката е силна или ако се появи температура, е необходима консултация с лекар. Отоларингологът (УНГ специалист) разполага с инструменти като пневматичен отоскоп, тимпанометрия и аудиометрия за прецизна диагностика. При хронични случаи може да бъде обсъдено поставяне на тимпаностомни тръбички за подпомагане на дренажа.

Инфекциите на ушите са изключително разпространени, но в голяма степен предотвратими. Познаването на причините е първата стъпка към ефективна защита. Ваксинацията, поддържането на добра хигиена и навременното лечение на респираторните инфекции могат значително да намалят риска, особено при деца.

При продължаващи или повтарящи се симптоми не отлагайте консултацията с УНГ специалист, своевременната диагноза предпазва слуха ви в дългосрочен план.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници