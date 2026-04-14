Въпреки че изглежда като естествен начин за хигиена, почистването на уши с памучни тампони е една от най-честите грешки, които хората допускат в грижата за ушите си.

Медицинските специалисти и дори самите производители на клечки предупреждават, че тяхното използване в ушния канал може да доведе до сериозни усложнения, от запушване на ухото до загуба на слух.

Основните рискове от използването на клечки за уши

Набиване на ушната кал вместо премахването ѝ

Една от най-сериозните последици от използването на памучни тампони е, че вместо да премахват ушната кал (церумен), те я набутват по-дълбоко в слуховия канал. Според експертите клечките действат като бутало, което притиска восъка към тъпанчето. Това може да доведе до импакция на церумен, състояние, при което ушната кал се набива плътно и предизвиква приглушен слух, болка и усещане за "пълнота" в ухото.

Увреждане на тъпанчето

Тъпанчето е изключително деликатна структура. При прекалено дълбоко навлизане на клечката съществува реален риск от перфорация или спукване на тъпанчето. Това може да причини интензивна болка, кървене и в някои случаи постоянна загуба на слух. Медицинските специалисти използват правилото: "Никога не поставяйте в ухото си нещо по-малко от лакътя ви."

Инфекции и възпаление на ухото

Клечките могат да надраскат тънката, чувствителна кожа на външния ушен канал. Тези микроскопични рани създават входна точка за бактерии и гъбички, което може да доведе до болезнени инфекции като отит Externa (известен още като "ухо на плувец"). Според проучвания, публикувани в специализирани медицински издания, инфекцията на външния ушен канал е често срещано усложнение при хора, които редовно използват клечки.

Загуба на естествената защита

Ушната кал всъщност е полезна субстанция. Тя е кисела и маслена, помага за овлажняване на канала и улавя прах и бактерии. Прекаленото премахване на церумен оставя ушите сухи, сърбящи и по-податливи на инфекции. Естественото самопочистване на ушите се извършва чрез движението на челюстта, говоренето и дъвченето естествено изтласкват восъка навън с течение на времето.

Чужди тела в ушния канал

В редки случаи памучният връх може да се откъсне и да остане заседнал дълбоко в канала. Това изисква професионално медицинско отстраняване и може да причини възпаление на ухото, болка и допълнителни усложнения.

Клечките не са предназначени за уши

Интересен факт е, че макар клечките за уши да са създадени през 1923 г. от Лео Герстензанг именно за почистване на уши на бебета, още през ранните 70-те години на миналия век са докладвани случаи на спукано тъпанче и набита ушна кал от тяхното използване. От тогава повечето производители активно съветват да не се използват за премахване на ушна кал, а вместо това ги промотират за нанасяне на козметика или изсушаване на кожата.

Безопасни алтернативи за грижа за ушите

Външно почистване

Ако виждате видима ушна кал, използвайте мека кърпа или тъканчица, за да избършете внимателно само външната част на ухото (ушната мида). Никога не поставяйте нищо в самия ушен канал.

Капки за размекване на ушна кал

Ако имате усещане за натрупване, използвайте капки за размекване на ушна кал – продукти от аптеката като минерално масло, водороден пероксид или специални ушни спрейове. Може да пробвате и 2-3 капки зехтин в ухото преди сън за две последователни вечери.

Професионално почистване

При запушване на ухото или симптоми като болка, шум в ушите (тинитус) или загуба на слух, консултирайте се с лекар или аудиолог. Най-сигурният и ефективен метод за безопасно премахване на ушна кал е микросукцията на уши – процедура, при която специалист използва мощен микроскоп и малко засмукващо устройство, за да премахне восъка внимателно и безболезнено.

Хигиената на слуховия апарат е важна част от цялостната ни профилактика на слуха, но използването на клечки за уши носи повече рискове от памучни тампони, отколкото ползи. Спазването на правилото "нищо по-малко от лакътя в ухото" и разчитането на естественото самопочистване на ушите са най-добрите стратегии за поддържане на здрави уши.

При проблеми винаги се обръщайте към квалифициран специалист за безопасно и ефективно лечение.

