Представете си как внезапно светът около вас започва да се върти. Придружено от шум в ушите, натиск и усещане сякаш ушите ви са запушени. Това е ежедневната реалност на хората с болест на Мениер.

Разберете какви са симптомите, какво ги причинява, как се поставя диагнозата и какви са съвременните подходи за управление на това хронично заболяване на вътрешното ухо.

Какво представлява болестта на Мениер?

Болестта на Мениер е хронично заболяване на вътрешното ухо, което нарушава едновременно равновесието и слуха. Счита се, че в основата й стои натрупване на излишна течност, т.нар. ендолимфа в каналите на вътрешното ухо. Това нарушава нормалния баланс на течностите и предизвиква характерните симптоми.

Снимка: Canva

Заболяването е най-разпространено при хора между 40 и 60 години, като жените имат леко по-висок риск от мъжете. Около 10% от случаите се срещат при членове на едно семейство, което индикира за наличие на генетична предразположеност.

Симптоми на болестта на Мениер

Специалистите от Mayo Clinic описват четири характерни симптома, при чието съчетание лекарите насочват вниманието си към тази диагноза:

Виене на свят (вертиго)

Пристъпи на усещане за световъртеж, продължаващи от 20 минути до 12 часа. Появяват се внезапно и могат да причинят гадене.

Загуба на слух

В началото е периодична и засяга предимно ниските честоти. С времето може да стане трайна и да обхване едното или двете уши.

Шум в ушите (тинитус)

Постоянно или периодично звънене, бучене, свистене или съскане в ухото. Симптомът може да се засили по време на пристъп.

Усещане за запушване на ухото

Чувство за натиск или запушване на засегнатото ухо, т.нар. аурална пълнота.

Снимка: Canva

След пристъп симптомите обикновено намаляват или изчезват за известно време. С напредване на заболяването честотата на вертиго епизодите може да спадне, но загубата на слух нерядко се задълбочава.

Причини и рискови фактори

Точната причина за болестта на Мениер все още не е установена. Изследователите смятат, че заболяването е резултат от комбинация от фактори:

Нарушен дренаж на течности поради анатомична особеност или запушване

Вирусни инфекции на вътрешното ухо

Автоимунни заболявания, при които имунната система атакува собствените тъкани

Генетична предразположеност – семейна история на заболяването увеличава риска

Как се поставя диагнозата?

Поставянето на диагнозата е предизвикателство, тъй като симптомите на болестта на Мениер наподобяват тези на други ушни заболявания. Специалистите прибягват до комбинация от методи:

Подробна анамнеза и физически преглед

Аудиометрия – изследване на слуха при различни честоти

Тестове за равновесие (електронистагмография или видеонистагмография)

МРТ сканиране – за изключване на други причини за симптомите

Лечение и управление на симптомите

Болестта на Мениер няма окончателно лечение, но симптомите могат да бъдат ефективно управлявани. Лекарите комбинират няколко подхода:

Медикаментозно лечение

Диуретици — намаляват натрупването на течност в ухото и честотата на вертиго пристъпите

Медикаменти срещу гадене и виене на свят при остри епизоди

Снимка: Canva

Промени в начина на живот

Диета с ниско съдържание на сол — помага за намаляване на задържането на течности

Управление на стреса чрез медитация, дихателни техники и йога

Ограничаване на кофеина и алкохола

При тежки случаи

В случаите, при които консервативното лечение не дава резултат, може да бъде разгледана хирургична интервенция.

Болестта на Мениер е комплексно хронично състояние, което изисква търпение и правилен подход към управлението на симптомите. Въпреки че заболяването е предизвикателство поради своята непредвидимост, съчетанието от навременна диагностика, подходяща медикаментозна терапия и промени в начина на живот може значително да подобри качеството на живот и да намали честотата на пристъпите.

Ако изпитвате някои от изброените симптоми, не отлагайте прегледа. Консултирайте се с Вашия лекар или специалист по отоларингология (УНГ), за да получите индивидуална оценка и план за лечение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Често задавани въпроси

Какво представлява болестта на Мениер?

Болестта на Мениер е хронично заболяване на вътрешното ухо, което засяга равновесието и слуха, причинявайки повтарящ се световъртеж, загуба на слуха, шум в ушите и усещане за пълнота в ушите. Кои са класическите симптоми на болестта на Мениер?

Класическите симптоми включват повтарящ се световъртеж, загуба на слуха, шум в ушите и усещане за пълнота в ушите. Какво причинява болестта на Мениер?

Точната причина е неизвестна, но може да включва натрупване на течност във вътрешното ухо, генетика и фактори на околната среда. Как се диагностицира болестта на Мениер?

Диагнозата включва медицинска анамнеза, физически преглед и тестове за слуха и равновесието, за да се изключат други състояния. Какви са възможностите за лечение на болестта на Мениер?

Лечението включва лекарства за световъртеж и загуба на слуха, промени в начина на живот и в някои случаи хирургическа намеса. Може ли болестта на Мениер да бъде излекувана?

Няма лечение, но симптомите могат да бъдат овладени с лечение и промени в начина на живот. Как болестта на Мениер влияе на ежедневието?

Тя може да повлияе на ежедневието чрез проблеми с равновесието и слуха, но правилното лечение позволява на хората да се адаптират и да останат активни.

