Виенето на свят сутрин е често срещано състочние за милиони хора по свята, страдащи от вертиго, усещане за въртене или залитане, което може да парализира ежедневието. 

Добрата новина е, че при най-честата форма на заболяването съществуват конкретни техники, приложими у дома, чийто ефект е научно изследван. 

Какво причинява световъртежа и защо е важно да знаете вида му

Преди да пристъпите към каквото и да е домашно лечение на световъртеж, е важно да разберете причината. Най-разпространената форма е доброкачественият пароксизмален позиционен световъртеж (ДППС/БППС), състояние, при което малки калциеви кристали в средното ухо се разместват и дразнят чувствителните структури на вестибуларния апарат. То се среща по-често при хора над 60 години и е едновременно най-честото и най-лесно лечимото.

Преди да опитате упражненията самостоятелно, консултирайте се с лекар, за да установите засегнатото ухо, от това зависи посоката на всяка техника.

Упражнения при световъртеж: 

Специалистите от WebMD и Hopkins Medicine описват няколко изпитани техники за вестибуларна гимнастика, чрез които калциевите кристали могат да бъдат „преместени" обратно на правилното им място.

Маневра на Епли

Маневрата на Епли е най-широко прилаганата техника при доброкачествен позиционен световъртеж. При засегнато ляво ухо:

  • Седнете на ръба на леглото и завъртете глава на 45 градуса наляво.
  • Поставете възглавница под раменете и легнете бързо по гръб, главата остава завъртяна. Изчакайте 30 секунди.
  • Завъртете глава на 90 градуса надясно без да я повдигате. Изчакайте още 30 секунди.
  • Обърнете цялото тяло надясно, така че да гледате към пода. Изчакайте 30 секунди.
  • Бавно се изправете и останете седнали няколко минути.

Повтаряйте три пъти преди лягане, докато преминат 24 часа без световъртеж. При засегнато дясно ухо,  изпълнявайте в огледална посока.

Маневра на Семонт

Алтернатива на маневрата на Епли, подходяща за хора с ограничена подвижност на шията:

  • Седнете, завъртете глава на 45 градуса надясно.
  • Легнете бързо на лявата страна и останете 30 секунди.
  • Преминете бързо към другия край на леглото, без да променяте позицията на главата. Изчакайте 30 секунди.
  • Бавно се върнете в седнало положение.

Маневра на Фостър (Half-Somersault)

Известен още като Foster маньовър, тази техника е предпочитана от пациенти, на които останалите упражнения затрудняват лягането:

  • Коленичете и погледнете тавана за няколко секунди.
  • Наклонете глава надолу, като я приближите към коленете, изчакайте 30 секунди.
  • Обърнете глава в посока на засегнатото ухо и задръжте 30 секунди.
  • Повдигнете глава до нивото на гърба (на четири крака) с наклон 45 градуса, 30 секунди.
  • Бавно се изправете.

Между всяко повторение почивайте поне 15 минути.

Упражненията на Бранд-Дароф

Упражненията на Бранд-Дароф са подходящи за ежедневна практика и спомагат за по-бързото адаптиране на мозъка:

  • Седнете изправени на леглото.
  • Наклонете глава на 45 градуса настрани от засегнатото ухо и легнете на тази страна с нос, сочещ нагоре.
  • Останете 30 секунди или до отшумяване на световъртежа.
  • Върнете се в седнало положение и повторете от другата страна.

Изпълнявайте 3–5 пъти на серия, три пъти дневно в продължение на до две седмици.

Гинко билоба е растителен екстракт, съдържащ флавоноиди и терпеноиди, за които се смята, че подобряват мозъчното кръвообращение. Някои малки проучвания сочат, че приемът му може да намали честотата и интензивността на замайването при определени пациенти. 

Въпреки това д-р Мередит Евелин Адамс, доцент по оториноларингология и неврология в Университета на Мичиган, предупреждава: "По-лесно е да помислим за добавка, отколкото да променим начина си на живот, но добавките не само не помагат, те могат и да навредят."

Гинко билоба може да взаимодейства с антидепресанти, лекарства за диабет и ибупрофен, затова задължително се консултирайте с лекар преди употреба.

Стрес, сън и хидратация са невидимите фактори при вертиго

Стресът и световъртежът образуват порочен кръг: стресът повишава нивата на кортизол, който влияе върху кръвното налягане и нервната система и усилва замайването.

 От своя страна виенето на свят усилва стреса и изолацията. Д-р Адамс съветва: "Ако можете не оставайте вкъщи. Фокусирайте се върху смислени дейности. Това помага на мозъка да се „рестартира"."

За по-добро управление на стреса, практикувайте дишане и медитация, спортувайте редовно и спазвайте балансирана диета.

Що се отнася до хигиената на съня при виене на свят: повечето възрастни се нуждаят от 7–9 часа нощен сън. Спането с повдигната глава (на две възглавници) може да намали нощните епизоди на световъртеж. Избягвайте кофеин и алкохол преди лягане.

Не на последно място, хидратацията и замайването са пряко свързани: дехидратацията сама по себе си може да предизвика световъртеж, затова редовният прием на вода е важна, но пренебрегвана мярка.

Кога домашното лечение не е достатъчно

Световъртежът е симптом, а не самостоятелна диагноза. Ако домашните мерки не дават резултат в рамките на няколко дни, или ако световъртежът е придружен от силно главоболие, нарушено говорене, двойно виждане или слабост в крайниците, потърсете спешна медицинска помощ. В редки случаи тези симптоми могат да сигнализират за инсулт.

Лекарят ще събере подробна история на оплакванията, продължителност на епизодите, наличие на тригери и ще насочи към подходяща физиотерапия при вестибуларни нарушения, ако е необходимо.

Домашното лечение на световъртеж е реална и ефективна опция, но тези методи не заместват медицинската оценка. Ако световъртежът не отшумява или внезапно се влошава, не отлагайте посещението при специалист.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Източници

 

