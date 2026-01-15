Чувството на замаяност при събуждане може да е симптом на няколко състояния, някои от които са по-сериозни от други.

Може да забележите усещане за потъване или замаяност или да се чувствате нестабилни, сякаш стаята се върти, особено когато за първи път седнете или станете.

В зависимост от причината, може да имате и други симптоми, като гадене, главоболие или затруднена концентрация.

В тази статия ще разгледаме основните фактори, които водят до замаяност след събуждане, как да разпознаете сериозните симптоми и какви стъпки можете да предприемете за облекчаване на състоянието.

Какво причинява замаяност сутрин?

Сутрешната замаяност може да бъде резултат от широк спектър от състояния – от обикновена дехидратация до по-сложни проблеми с вътрешното ухо или неврологични нарушения.

Понякога тялото просто среща затруднения при регулирането на кръвния поток или поддържането на равновесие, когато преминавате от легнало в изправено положение.

Ортостатична хипотония (ниско кръвно налягане)

Ортостатичната хипотония представлява рязко понижаване на кръвното налягане, което възниква когато ставате от седнало или легнало положение. Това състояние е особено изразено сутрин, след продължителен нощен сън.

Снимка: iStock

Когато кръвното ви налягане спадне внезапно, може да изпитате временна загуба на кръвоснабдяване към мозъка, което предизвиква:

Световъртеж

Усещане за замаяност

"Притъмняване" пред очите

Според медицинските изследвания, ортостатичната хипотония е по-често срещана при възрастни хора и при пациенти с нарушения на нервната система като дизавтономия. Дехидратацията може значително да влоши симптомите.

Странични ефекти от лекарства

Някои медикаменти могат да причинят замаяност като нежелан страничен ефект. Антихолинергичните лекарства и успокоителните са особено проблематични сутрин, когато ставате от леглото. Тези ефекти са значително по-изразени при възрастните хора.

Ако приемате редовно медикаменти и изпитвате сутрешна замаяност, консултирайте се с Вашия лекар относно възможността за корекция на дозировката или промяна на часа на приемане.

Анемия

Анемията е състояние, при което нямате достатъчно червени кръвни клетки, които играят важна роля в пренасянето на кислород в тялото ви. Може да се почувствате замаяни, ако достатъчно кислород не циркулира през тялото ви до органи като мозъка ви.

Други симптоми на анемията включват:

Раздразнителност

Постоянно студени ръце и крака

Хронична умора

Проблеми с вътрешното ухо

Вертигото (усещане, че стаята се върти) често произтича от състояния, засягащи частите на ухото, отговорни за баланса и равновесието.

Снимка: Canva

Симптомите могат да продължат от няколко минути до часове или дни, което значително влошава качеството на живот.

Ниска кръвна захар (хипогликемия)

Когато нивата на кръвната захар спаднат под нормата, може да изпитате замаяност или световъртеж. Въпреки че ниската кръвна захар е по-често срещана при хора с диабет, тя може да засегне и напълно здрави хора.

Допълнителни симптоми на хипогликемията:

Треперене

Тревожност

Изпотяване

Объркване

Кога да потърсите медицинска помощ

Потърсете лекарска помощ, ако сутрешната ви замаяност:

Продължава повече от няколко минути или не е свързана с промяна на позицията

Възниква често или се влошава с времето

Се придружава от : припадък, болка в гърдите, задух или неврологични симптоми като неясна реч, слабост или двойно виждане

Вашият лекар може да провери за признаци на инсулт, ниска кръвна захар, дехидратация, ушни инфекции или други потенциални причини за тази замаяност.

Как да се справите със сутрешната замаяност

Няколко практични стъпки могат да ви помогнат да се чувствате по-малко замаяни сутрин:

Ставайте бавно от леглото: Седнете на ръба на леглото за една минута, преди да станете изправени.

Хидратирайте се: Изпийте чаша вода веднага след събуждане, за да предотвратите дехидратация.

Имайте закуски наблизо: Поставете лека закуска до леглото си, за да стабилизирате кръвната захар.

Прегледайте медикаментите си: Консултирайте се с лекар дали лекарствата ви причиняват замаяност и дали промяна в часа на приемане може да помогне.

Превенция на замаяността сутрин

Предотвратяването на сутрешното замаяност често включва справяне с първопричината:

Поддържайте добра хидратация през целия ден и дръжте чаша вода до леглото си

Балансираното хранене и избягването на дълги паузи без храна може да стабилизира кръвната захар

Ако замаяността ви вероятно е свързана с лекарства, попитайте вашия лекар дали промяната на дозата, времето на прием или вида на лекарството може да помогне.

Потенциални усложнения

Замаяността може да доведе до падания, които са основна причина за травми особено при възрастни хора.

Снимка: Getty/Istock

В редки случаи, продължителна замаяност може да бъде симптом на основно сърдечно-съдово, неврологично или метаболитно заболяване, което изисква медицинска помощ за предотвратяване на допълнителни усложнения.

Замаяността сутрин не е симптом, който трябва да пренебрегвате, особено ако се появява редовно или е придружена от други тревожни признаци. Докато в много случаи причината може да бъде лесно управляема, като дехидратация или ниска кръвна захар, понякога това може да сигнализира за по-сериозни здравословни проблеми.

Консултирайте се с Вашия лекар, ако изпитвате чести епизоди на сутрешна замаяност. Само квалифициран медицински специалист може да постави точна диагноза и да препоръча подходящо лечение, съобразено с Вашето индивидуално състояние.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

