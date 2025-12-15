Най-важното:

С настъпването на зимата много хора забелязват, че постоянният шум в ушите им става по-натрапчив. Това усещане, известно като тинитус, засяга значителна част от населението, а в България разпространението достига 28,3% според мащабно европейско проучване. Именно студените месеци често се оказват особено предизвикателни за хората с това състояние. (1)

Как студът влияе върху вътрешното ухо

Ниските температури могат да окажат директно въздействие върху слуховата система по няколко механизма. Когато се излагаме на студен въздух, кръвоносните съдове в ушите се свиват — процес, известен като вазоконстрикция. Това намалява притока на кръв към вътрешното ухо и ограничава снабдяването с кислород на чувствителните структури в кохлеята, което може да засили възприятието на тинитуса.

Сухият зимен въздух допълнително утежнява ситуацията. Липсата на влажност изсушава ушния канал и може да доведе до втвърдяване на ушната кал, което увеличава риска от запушвания, които правят шума в ушите по-неприятен. Промените в атмосферното налягане, характерни за зимните месеци, също влияят върху течностите във вътрешното ухо и могат да усилят симптомите.

Празничният стрес и неговото влияние върху тинитуса

Зимните празници носят не само радост, но и значително повишени нива на стрес. Финансови притеснения, семейни ангажименти и натоварен график създават перфектната среда за обостряне на тинитуса. Научните изследвания последователно показват връзката между емоционалното напрежение и силата на шума в ушите.

Голяма част от хората с тинитус съобщават, че симптомите им се връщат или се засилват през периоди на повишен стрес. Немалък дял от страдащите дори посочват хроничния стрес като основен фактор, свързан с появата на състоянието им.

Механизмът на тази връзка включва хипоталамо-хипофизо-надбъбречната ос — хормоналната система, която управлява реакцията на стрес. При хора с хроничен тинитус тази система показва нарушена реактивност, което създава порочен кръг — стресът усилва тинитуса, а тинитусът поражда допълнителен стрес.

Значението на микроциркулацията

Адекватното кръвоснабдяване на вътрешното ухо е от критично значение за нормалната слухова функция. Малките кръвоносни съдове (микроциркулацията) в кохлеята осигуряват кислород и хранителни вещества на сетивните клетки. Когато притокът на кръв е нарушен поради свиване от студ или намалена циркулация от стрес, това може да допринесе за появата или влошаването на слуховите симптоми, включително тинитус.

Оксидативният стрес — състояние, при което вредните свободни радикали надвишават защитните способности на организма — също допринася за развитието на тинитус. Изследванията показват, че хората с тинитус имат повече вредни окислителни вещества в кръвта си и по-слаба антиоксидантна защита в сравнение със здрави хора. Това означава, че поддържането на добри нива на антиоксиданти е важно за здравето на слуховата система.

Как Selenogin Super може да помогне

В контекста на зимните предизвикателства пред слуха, Selenogin Super предлага комплексна подкрепа чрез своята формула с активни съставки. Продуктът действа в няколко направления, които са от съществено значение за хората с тинитус:

Подпомагане на кръвообращението — подобрената периферна циркулация е важна за адекватното снабдяване на вътрешното ухо с кислород и хранителни вещества, особено когато студът предизвиква свиване на кръвоносните съдове.

— подобрената периферна циркулация е важна за адекватното снабдяване на вътрешното ухо с кислород и хранителни вещества, особено когато студът предизвиква свиване на кръвоносните съдове. Защита на нервните клетки — невропротективните свойства подкрепят функцията на слуховите нервни пътища.

— невропротективните свойства подкрепят функцията на слуховите нервни пътища. Антиоксидантна защита — неутрализирането на свободните радикали помага за намаляване на оксидативния стрес, който е свързан с тинитуса.

— неутрализирането на свободните радикали помага за намаляване на оксидативния стрес, който е свързан с тинитуса. Подкрепа за фокус и концентрация — когнитивната яснота е важна за справяне с разсейващия ефект на шума в ушите.

— когнитивната яснота е важна за справяне с разсейващия ефект на шума в ушите. Устойчивост към стрес — управлението на стресовия отговор е ключово, предвид доказаната връзка между стреса и интензивността на тинитуса.

Допълнителни съвети за зимата

Освен приема на подходящи хранителни добавки, има и други практични мерки, които могат да помогнат:

Носете шапка или наушници, които покриват ушите, когато излизате навън на студено.

Поддържайте достатъчна хидратация, за да компенсирате изсушаващия ефект на сухия зимен въздух.

Използвайте овлажнител на въздуха у дома, особено при работещо отопление.

Практикувайте техники за управление на стреса като медитация или дихателни упражнения.

Осигурете си достатъчен сън, тъй като умората може да засили възприятието на тинитуса.

Много хора с тинитус споделят, че пълната тишина прави шума в ушите още по-забележим. Затова е полезно у дома да има лек „фон“ – тиха музика, звуци от природата, приложение с бял или розов шум. Така мозъкът не се фиксира толкова върху звука в ушите и напрежението намалява. Важно е нивото на звука да е приятно и ненатрапчиво, а не да заглушава всичко останало.

Обръщането на внимание на общото здраве също има значение. Добре е да следите кръвното налягане, да ограничите прекомерната употреба на кофеин и алкохол и да избягвате продължително излагане на силен шум (концерти, силна музика в слушалки). Поддържането на балансирано хранене, редовно движение и достатъчно време за почивка помага не само на сърцето и мозъка, но и на слуховата система. Така цялото тяло е в по-добра форма да се справя с предизвикателствата на зимата и с неприятния шум в ушите.

Зимните месеци поставят допълнителни предизвикателства пред хората с тинитус, но с правилна подкрепа тези предизвикателства могат да бъдат управлявани. Selenogin Super предлага цялостен подход за поддържане на слуховото здраве и комфорт през критичните студени месеци.

ЧЗВ:

Може ли тинитусът да се излекува напълно?

Към момента не съществува универсално лечение за тинитус. Съществуват обаче различни терапевтични подходи — когнитивно-поведенческа терапия, звукова терапия и слухови апарати при придружаваща загуба на слуха — които могат значително да намалят въздействието на симптомите върху ежедневието.

Кога трябва да се консултирам с лекар за тинитус?

Потърсете медицинска помощ, ако тинитусът се появи внезапно след инфекция или травма, ако е придружен от замаяност или загуба на слуха, ако засяга само едното ухо, или ако симптомите значително нарушават съня и концентрацията ви.

