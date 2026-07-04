Чаша студена бира в горещ летен ден звучи безобидно, докато не се появят зачервяване, обрив или странно стягане в гърдите. Ако редовно се чувствате зле след бира, възможно е да имате алергия към бира, но истината често е по-сложна.

Истинската алергия към бира е рядка. Далеч по-често става дума за реакция към конкретна съставка, за хранителна интолерантност или за непоносимост към алкохол. В следващите редове ще разберете какви са симптомите на бирена алергия, какво ги причинява и кога реакцията изисква спешна лекарска намеса.

Истинската алергия към бира е рядка, но реакциите не са

Основната съставка на бирата е водата, но тя далеч не е единствената. В повечето марки се съдържат малцов ечемик и пивоварна мая, както и хмел и различни ароматизатори. Именно това разнообразие от съставки на бирата прави алергията към отделен компонент по-вероятна от алергията към напитката като цяло.

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Затова, когато организмът реагира зле, обикновено виновникът е конкретна съставка, а не бирата сама по себе си. В други случаи проблемът изобщо не е имунен, възможно е да става дума за хранителна интолерантност или за непоносимост към алкохол.

Симптоми на бирена алергия

Симптомите на алергията към бира наподобяват тези на другите алергични реакции и могат да варират значително по тежест. По-леките прояви включват:

зачервяване на кожата и обрив

кихане, дрезгав глас и хрема

гадене, повръщане и диария

подуване на корема и газове

Алергичната реакция към храна обикновено настъпва в рамките на един до два часа, тъй като представлява отговор на имунната система срещу протеин, който тялото възприема като заплаха. Част от реакциите обаче се развиват почти мигновено и са потенциално животозастрашаващи. Хрипове (свиркащо дишане), задух, стягане в гърдите и оток на езика или гърлото са тревожни сигнали, при които трябва незабавно да потърсите спешна помощ.

Ако симптомите ви са съвсем леки, по-вероятно е да имате хранителна интолерантност, а не истинска алергия. Тя може да е неприятна, но не е реакция на имунната система и не е толкова сериозна.

Защо се появява реакцията? Съставките на бирата под лупа

Ако тялото ви реагира с алергия, най-вероятно сте чувствителни към конкретна съставка. В зависимост от марката бирата може да съдържа:

Снимка: Съюз на пивоварите

малцов ечемик и други зърнени култури като пшеница и сорго

хмел

пивоварна мая

багрила, ароматизатори и консерванти

Според данни на американски здравни институции около 2 до 3% от възрастните имат някаква форма на хранителна алергия, а сред децата делът достига около 5%, като мнозина я надрастват. Малко проучване от 2014 г. сред пациенти от Китай с алергия към бира установява, че чувствителността към сорго или соргов малц е най-честата причина за реакциите.

Пшеницата е сред осемте най-разпространени хранителни алергена, алергична реакция към пшеница се среща при близо 1,2% от възрастните. Хората с такава алергия често, но не винаги, реагират и на ечемик. Важно е да знаете, че при алергия към ечемик или друго зърно бирата няма да е единственият проблем, симптоми ще се появяват и при консумация на други храни със същата съставка. По подобен начин глутеновата непоносимост може да обяснява защо стандартната бира ви създава дискомфорт.

Алергия или непоносимост към алкохол?

Ако се чувствате зле само след употреба на алкохол, но не и в други ситуации, възможно е да имате непоносимост към алкохол. За разлика от алергията, това е генетично състояние, при което организмът не разгражда ефективно алкохола и неговите продукти (състояние, известно като алкохолен дехидрогеназен дефицит).

Снимка: Съюз на пивоварите

При непоносимост към алкохол симптомите настъпват бързо и могат да включват запушен нос или хрема, зачервяване на кожата, гадене, повръщане, диария, спадане на кръвното налягане и влошаване на астматични оплаквания. Единственото решение при това състояние е пълното избягване на алкохол.

Има един полезен ориентир, ако получавате обрив и задух от алкохол само след бира, но не и след вино или други напитки, най-вероятно не става дума за непоносимост към алкохол, а за алергия или чувствителност към конкретна съставка в бирата.

Рискови фактори и кога реакцията става опасна

Вероятността да развиете алергия е по-висока при фамилна обремененост с алергии. Личната или семейна анамнеза за астма също повишава риска.

В най-тежките случаи хранителната алергия може да доведе до анафилаксия, животозастрашаваща реакция. Симптомите на анафилаксия включват копривна треска, хрипове и болка в гърдите. При поява на подобни признаци е необходима спешна медицинска помощ.

Кога да се консултирате с лекар и как се поставя диагнозата

Ако след бира се появят симптоми на алергия, консултацията с алерголог или личен лекар е важна стъпка. Тестването за алергии чрез кожни и кръвни проби може да определи или поне да изключи конкретни алергени. Помолете да бъдете изследвани за съставки, често срещани в бирата, пшеница, ечемик и сорго и отбележете дали получавате същите симптоми и след други храни и напитки.

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Не забравяйте да споменете всички лекарства и добавки, които приемате, понякога оплакванията се дължат на взаимодействие между алкохола и медикамент. Ако някога сте получавали оток на езика или гърлото или затруднено дишане след бира, прекратете употребата ѝ, докато не се консултирате с лекар.

Какво можете да направите

Ако изпитвате лек дискомфорт след бира, няколко стъпки могат да помогнат. При леки симптоми пробвайте да смените марката, понякога проблемът е в конкретна съставка. Приемът на антихистамини без рецепта може да облекчи леките прояви, а при по-тежки лекарят може да предпише по-силен препарат.

Струва си да се изследвате за алергии, за да установите точния причинител. Ако се окаже, че реагирате само на една съставка, е възможно с внимателно четене на етикетите да откриете бира без нея. При прекарана анафилаксия обаче е особено важно да определите виновния алерген и да го избягвате напълно. Попитайте лекаря си дали да носите автоинжектор с адреналин, тези устройства могат да спасят живота ви. В най-тежките случаи може да се наложи да се откажете от бирата изцяло.

Истинската алергия към бира е рядкост, но неприятните реакции след чаша бира са напълно реални и невинаги безобидни. Зад тях може да стои чувствителност към ечемик, пшеница, сорго, хмел или пивоварна мая, хранителна интолерантност или непоносимост към алкохол.

Ключът е да разпознавате тревожните симптоми, да не пренебрегвате тежките реакции и да потърсите професионална консултация и тестване за алергии, за да разберете какво точно се случва с организма ви.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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