Ново изследване от Факултета по медицина и здравни науки „Грей“ на Технологичния университет в Тел Авив може да отбележи пробив в лечението на еозинофилен езофагит (EoE), хронично възпалително заболяване на хранопровода, причинено от хранителни алергии. EoE води до затруднено преглъщане, болки в гърдите и корема, а при някои деца и до забавяне на растежа, пише онлайн изданието Medical Express.

Макар да се счита за сравнително рядко срещано заболяване, броят на засегнатите скача от 1 на всеки 100 000 души на 7 на всеки 100 000 в рамките на няколко години, обясняват специалистите.

Благодарение на новото проучване учените установяват, че протеинът TSLP е отключващ фактор в развитието на болестта. Това означава, че блокирането му може да доведе до съществено облекчаване на симптомите, твърдят експертите.

Какво представлява заболяването?

Еозинофилният езофагит (EoE) е форма на хранителна алергия, при която имунната система реагира анормално на често срещани храни като мляко, яйца, пшеница, ядки и риба.

Снимка: iStock

Състоянието се характеризира с натрупване на еозинофили, бели кръвни клетки, които по принцип не се срещат в здравия хранопровод. Пациентите изпитват затруднено преглъщане, усещане за „заседнала“ храна, гръдна или коремна болка, а при някои децата се наблюдават и нарушения в растежа.

„През последното десетилетие наблюдаваме тревожно нарастване на случаите на EoE както в Израел, така и в Западния свят“, казва проф. Ариел Муниц, водещ автор на проучването.

„Настоящите терапии включват много рестриктивни диети, а при тежки случаи пациентите разчитат на формули от основни аминокиселини,“ допълва той.

Ролята на епителните клетки

При разработката на предишен проект на екипа вече е създаден експериментален модел, който наподобява човешкия ход на заболяването.

В настоящото изследване учените насочват вниманието си към епителните клетки, защитният външен слой на органите, който служи като първа бариера срещу външни дразнители, включително алергени.

Освен физическа преграда, тези клетки функционират и като активни „сензори“, които разпознават потенциално опасни вещества и реагират, отделяйки сигнални молекули, наречени цитокини.

Снимка: Unsplash

При контакт с алерген, епителните клетки могат да задействат серия от имунни реакции. Когато този отговор е твърде силен или неправилно насочен, той може да предизвика хронично възпаление. Подобен механизъм стои в основата на множество алергични заболявания, сред които и еозинофилният езофагит.

Значението на TSLP

Анализът сочи, че епителът в модела на EoE секретира високи нива на два протеина: IL-33 и TSLP. За да разберат коя молекула е по-важна, изследователите създават генетични модели, в които липсва единият или другият протеин, като са установени следните резултати:

Отстраняването на IL-33 не променя значимо развитието на заболяването.

Липсата на TSLP обаче води до драматично подобрение, а в някои случаи и до пълна превенция на EoE.

Подобен ефект се наблюдава и при неутрализиране на TSLP с антитела.

„Данните ни еднозначно показват, че TSLP действа като „главен регулатор“ на еозинофилния езофагит“, подчертава проф. Муниц.

Това превръща протеина в ключов инструмент за разработване на бъдещи методи за лечение.

Следващи стъпки

Фармацевтични компании вече разработват антитела срещу TSLP, които се разглеждат като част от по-широкия арсенал от биологични лекарства срещу алергични заболявания. Според авторите на изследването, същите антитела могат да се окажат ефективни и при пациенти с EoE.

„Целта ни е да преведем тези открития от лабораторията в клиничната практика“, обобщава проф. Муниц.

Снимка: Unsplash

При успех на това начинание, експертът се надява, че ще могат да предложат на пациентите значително по-щадяща алтернатива на сегашните строги хранителни режими.

Откритието на ключовата роля на протеина TSLP отваря нови възможности за по-ефективно и щадящо лечение на еозинофилния езофагит. Очаква се бъдещите терапии да намалят тежестта на симптомите и да подобрят качеството на живот на пациентите.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.