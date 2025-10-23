Десетилетие след като забележително проучване доказа, че храненето на малки бебета с фъстъчени продукти може да предотврати развитието на животозастрашаващи алергии, ново изследване установява, че промяната е довела до голяма разлика в реалния свят.

Алергиите към фъстъци започват да намаляват, след като насоки, издадени за първи път през 2015 г., преобръщат медицинската практика и препоръчват въвеждането на алергена на кърмачета още от 4-месечна възраст.

Честотата на алергиите към фъстъци при деца на възраст от 0 до 3 години е спаднала с повече от 27%, след като насоките за деца с висок риск са издадени за първи път през 2015 г., и с повече от 40%, след като препоръките са разширени през 2017 г.

40 000 деца в риск НЕ развиват алергия

Експертите анализират електронни здравни досиета от десетки педиатрични практики, за да проследят диагнозите на хранителни алергии при малки деца преди, по време и след издаването на насоките.

Снимка: iStock

„Това е забележително нещо. Мога да дойда при вас днес и да кажа, че има по-малко деца с хранителни алергии, отколкото би имало, ако не бяхме предприели тези усилия за обществено здраве“, казва за CNN д-р Дейвид Хил, алерголог и изследовател в Детската болница във Филаделфия и автор на проучването, публикувано списание Pediatrics.

Около 60 000 деца са избегнали хранителни алергии от 2015 г. насам, включително 40 000 деца, които иначе биха развили алергии към фъстъци. Въпреки това около 8% от децата са засегнати от хранителни алергии, а повече от 2% са с алергия към фъстъци.

Защо фъстъците са толкова силен алерген

Алергията към фъстъци се причинява, когато имунната система на организма погрешно идентифицира протеините във фъстъците като вредни и отделя химикали, които предизвикват алергични симптоми, включително уртикария, респираторни симптоми и понякога животозастрашаваща анафилаксия.

Докато повечето често срещани хранителни алергии, като тези към краве мляко и яйца, изчезват през детството, това не е така с алергията към фъстъци. Тя е състояние през целия живот за 80% от хората, и така има по-голям риск човек в крайна сметка да получи сериозна реакция, пише heathline.

Снимка: iStock

В продължение на десетилетия лекарите препоръчват да се отложи храненето на децата с фъстъци и други храни, които е вероятно да предизвикат алергии, до 3-годишна възраст.

Кои са рисковите фактори

Има сериозни доказателства, че генетичните фактори могат да играят голяма роля в развитието на алергии към фъстъци. Проучване от 2015 г. върху хранителните алергии установява, че определени гени присъстват при 20% от участниците с алергии към фъстъци.

Други фактори, свързани с нарастването на алергичните реакции, свързани с фъстъците, включват нарастващото излагане на околната среда. Все повече хора приемат вегетариански диети и заместват месото с фъстъци и ядки като източник на протеини. Методите за приготвяне на храна могат да доведат до кръстосано замърсяване или кръстосан контакт.

10 години добри резултати и все още несигурност

През 2015 г. Гидеон Лак от King's College London публикува новаторското проучване „Ранно обучение за алергията към фъстъци“ или LEAP.

Лак и колегите му показват, че въвеждането на фъстъчени продукти в ранна детска възраст намалява бъдещия риск от развитие на хранителни алергии с повече от 80%. По-късен анализ показва, че защитата се запазва при около 70% от децата и в юношеска възраст.

Снимка: iStock

Проучването веднага дава началото на нови насоки, призоваващи за ранно въвеждане на фъстъци, но прилагането им на практика е бавно. Объркването и несигурността относно най-добрия начин за въвеждане на фъстъци в ранна възраст водят до забавянето, според коментар в проучването.

В България схващането за въвеждане на алергените е все още консервативно и педиатрите обикновено препоръчват захранване със зеленчукови пюрета или каши.

Как да въведе фъстъци по безопасен начин

Класифицирани като основен алерген от регулаторите на храните, фъстъците всъщност не са ядка, а по-скоро ядливо семе на бобово растение, което расте под земята.

Целите фъстъци, нарязаните фъстъци и фъстъченото масло представляват опасност от задавяне за бебета и деца, така че трябва да се приготвят по безопасен начин, пише solidstarts.

ъстъците обикновено се препоръчват за въвеждане между 4 и 6 месеца, само ако лекар или алерголог прецени, че съществуват рискови фактори за развитие на алергия към фъстъци, като екзема, предшестваща хранителна алергия и алергия на родител.

Снимка: iStock

За други бебета фъстъците могат да се въведат, когато бебето показва всички признаци на готовност за въвеждане на твърди храни, обикновено около 6-месечна възраст.

За да въведете фъстъци между 4 и 6 месеца, можете да разредите около 1/8 ч.л. гладко фъстъчено масло с вода и да предложите на бебето да опита от върха на пръста си или от лъжица.

Като алтернатива, можете да комбинирате много малко количество гладко фъстъчено масло (без мед) или фъстъчено брашно/прах с плодово или зеленчуково пюре.

Ако въвеждате фъстъци, смесени с плодово или зеленчуково пюре, давате малки порции от пюрето няколко пъти предварително, за да изключите алергия към тази храна, преди да го комбинирате с често срещан алерген като фъстъци. По този начин, ако детето реагира на фъстъчената смес, ще знаете със сигурност, че реакцията е била към фъстъка, а не към пюрето.

Кога може да се дават цели фъстъци

Това може да се случи след 2-рия рожден ден на детето, когато се счита, че може да е готово за цели фъстъци, ако е развило умения за дъвчене и преглъщане и е в състояние да седи спокойно и да следва указания.

За да намалите риска, може да следвате тези стъпки:

Започнете, като разделите фъстъците наполовина.

Демонстрирайте как поставяте фъстъка върху собствените си кътници и дъвчете много преувеличено.

Обяснете на детето колко шум издават зъбите му, докато раздробяват фъстъка.

Научете детето да прави същото.

Можете да броите на глас колко хрускания може да направи детето върху фъстък, като се уверите, че е сдъвкан добре.

Подходете към тези стъпки с голямо внимание – целите фъстъци са сред основните причини за нефатални и фатални инциденти на задавяне, свързани с храна, сред деца под 3-годишна възраст.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.