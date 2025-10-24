Пало Санто (Bursera graveolens) е дърво, което произхожда от Перу, Еквадор и други южноамерикански страни. То расте в сухите тропически гори и произвежда изключително ароматна смола.

Името му на испански означава „свещено дърво“ или „дърво на светиите“ наименование, което носи от векове поради използването му в духовни церемонии и ритуали.

За хиляди години дървесината, смолата и маслото от това дърво се използват в лечебни цели от коренното население на Южна Америка. Въпреки че съвременната наука все още изследва потенциала му, традиционната медицина го прилага предимно за лечение на болка, възпаление и стрес. Дървото има и друго важно предназначение, смята се, че прочиства негативната енергия и създава усещане за спокойствие и хармония.

Различните форми на Пало Санто

Пало Санто е достъпен в няколко различни форми, всяка от които има свое специфично приложение. Дървесината се предлага като пръчици, стърготини или прах, като обикновено се добива от клоните на дървото и е 100% натурална.

Смолата представлява ароматичната субстанция, която се съдържа в дървесината и може да се извлича и използва отделно. Етеричното масло от Пало Санто се получава както от дървесината, така и от плодовете на дървото чрез специален процес на екстракция, пише Health Line.

Лечебни свойства и ползи за здравето

Противовъзпалително и болкоуспокояващо действие

Една от основните причини хората да се обръщат към Пало Санто е заради неговия потенциал да облекчава болката. Традиционно се използва при различни състояния като артрит, главоболие и болки в гърлото. Активните съставки, извлечени от ствола на дървото, притежават противовъзпалителни и аналгетични свойства, които могат да помогнат при мускулни и ставни болки.

Научните изследвания показват, че това действие може да се дължи основно на лимонен, вещество което съставлява голяма част от етеричното масло на Пало Санто. Според проучване от 2017 година, лимоненът притежава доказани болкоуспокояващи и противовъзпалителни свойства. Той действа като инхибитор на определени неврални пътища, което води до намаляване на болката.

Подпомагане при стрес и тревожност

Много хора намират аромата на Пало Санто за изключително релаксираща, поради което той се използва широко за намаляване на стреса. Смята се, че има пречистващ ефект върху тялото и ума. Вдишването на аромата от горящи пръчици Пало Санто подава сигнал на мозъка и тялото да включи режимът на релаксация.

Снимка: Canva

При това се освобождават допамин и серотонин, невротрансмитери, свързани с усещането за щастие и удовлетворение. Същевременно се стимулира производството на ендорфини и енкефалини, които са естествените болкоуспокояващи на организма. Проучвания върху животни показват, че вдишваният лимонен проявява намаля стреса и тревожността.

Други здравни ползи

Пало Санто е известен и с редица други благоприятни ефекти върху здравето. Той може да подпомогне подут корем, гадене и спазми, както и при главоболие и стомашни болки. Традиционно се счита, че стимулира имунната система и помага в борбата с вируси и инфекции, като същевременно подобрява кръвообращението.

Много потребители съобщават, че Пало Санто им помага да се справят с алергични симптоми и реакции. Той се използва и за облекчаване на симптомите при настинка и грип като възпалено гърло и запушен нос. За тази цел се комбинира етеричното масло с гореща вода и се вдишва парата, което помага за прочистване на дихателните пътища.

Традиционно използване като натурален репелент

Традиционно Пало Санто се използва широко за отблъскване на комари, мравки, термити и мухи. Това свойство може да се дължи на високото съдържание на лимонен в етеричното масло, вещество с доказани инсектицидни свойства. Проучване от 2012 година потвърждава, че лимоненът наистина притежава характеристики, които го правят ефективен в естествените средства за борба с насекоми, въпреки че са необходими допълнителни изследвания специфично за Пало Санто.

Как се използва Пало Санто?

Етеричното масло

Етеричното масло на Пало Санто може да се използва по няколко начина. Най-често се добавя в дифузер или ароматна лампа. Може да се добави и към гореща вода, за да се създаде ароматна пара, или просто да се вдишва директно от бутилката.

За директно нанасяне върху кожата маслото трябва да се разреди с базово масло, като кокосово, кастрово, зехтин, жожоба или масло от гроздови семки. Тази техника обикновено се използва за лечение на болка, например за облекчаване на главоболие или мигрена, малко количество от сместа се втрива в слепоочията.

Снимка: Canva

Дървесината

За изгаряне на пръчици Пало Санто се следва определена процедура. Пръчицата се запалва със свещ, запалка или клечка кибрит и се държи надолу под ъгъл от 45 градуса. След като гори около 30 секунди, пламъкът се издухва и пръчицата се поставя в термоустойчив съд, където продължава да тлее и отделя ароматен бял дим. Същият метод се прилага и при използване на стърготини или прах от дървесината.

Важно е да се отбележи, че никога не трябва да оставяте горяща пръчица без надзор. Ако имате тежки белодробни проблеми или астма, трябва да избягвате изгарянето на Пало Санто, тъй като това може да влошава симптомите.

Безопасност и предпазни мерки

Пало Санто не е свързан с големи странични ефекти, но е важно да се спазват определени предпазни мерки. Ако използвате маслото за първи път, направете тест върху малка част от кожата, за да проверите за възможни алергични реакции. При поява на раздразнение спрете незабавно използването.

Хората с белодробни проблеми или затруднено дишане трябва да избягват изгарянето на Пало Санто. Препоръчва се също бременните и кърмещите жени да избягват използването на масло или прички от Пало Санто, тъй като няма достатъчно изследвания за безопасността му при тези състояния.

Снимка: Canva

Пало Санто е традиционно средство с дълга история на използване за лечение на болка, възпаление и стрес.

Ако решите да включите Пало Санто в своята рутина за здраве и благополучие, започнете внимателно и винаги следвайте указанията за безопасна употреба.

При наличие на здравословни проблеми или съмнения, консултирайте се с медицински специалист преди използване.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.