Фъстъците и скаридите може все още да доминират в социалните мрежи, но нарастващ брой хора реагират на храни, които понастоящем не са признати в европейското законодателство за алергени.

С нарастването на случаите на тежки алергични реакции експертите призовават за преосмисляне кои храни изискват задължително етикетиране, съобщава Independent.

Мащабът на проблема в Европа

Хранителните алергии засягат значителна част от европейското население. Според проучвания алергиите към обикновени храни в Европа варира от 0,1 до 6,0%, а при някои изследвания достига до 19,9%. Около 6% от възрастните в Европа имат медицински потвърдена хранителна алергия.

Снимка: Canva

Честотата на фатална хранителна анафилаксия в развитите страни е между 0,03 и 0,3 на милион души годишно, като анафилактичната смъртност в много европейски държави остава под 1 на милион население годишно. Въпреки че фаталните случаи са редки, хоспитализациите поради анафилаксия са се увеличили драматично през последните десетилетия.

Законовите изисквания за етикетиране

Съгласно европейското законодателство за храните, хранителните предприятия трябва ясно да етикетират 14 основни алергена, когато се използват като съставки. Те включват:

Зърнени култури, съдържащи глутен (като пшеница, ечемик и ръж)

Ракообразни (например раци и скариди)

Мекотели (като миди и стриди)

Риба

Фъстъци

Ядки (включително бадеми, лешници и орехи)

Соя

Мляко

Яйца

Горчица

Сусам

Целина

Серен диоксид или сулфити

Лупина

Алергените трябва да бъдат декларирани на опаковката или предоставени на хранещите се, когато хапват навън.

Нови алергени, изискващи внимание

Скорошно голямо клинично изследване анализира близо 3000 случая на хранително предизвикана анафилаксия, докладвани на Мрежата за наблюдение на алергиите (европейска база данни, която събира и наблюдава тежки алергични реакции към храна и други тригери) между 2002 и 2023 г.

Снимка: Canva

Изследването идентифицира осем храни, които понастоящем не са в европейския списък за задължително етикетиране, но са отговорни за най-малко 1% от случаите на анафилаксия:

Кози и овче мляко (2,8%)

Елда (2,4%)

Грах и леща (1,8%)

Кедрови ядки (1,6%)

Киви (1,5%)

Ябълка (1%)

Пчелни продукти (1%)

Алфа-гал – захар, намираща се в червено месо (1,7%)

Авторите на изследването твърдят, че поне четири от тези храни (козе и овче мляко, елда, грах, леща и кедрови ядки) трябва да бъдат разгледани за задължително етикетиране поради тяхната честота, тежест и потенциал за скрито излагане.

Защо нараства рискът

Популярността на веганските и растителните диети увеличава употребата на съставки като грахов протеин, лещова брашно и елда, всички свързани с алергични реакции. Проучване от 2022 г. установи, че граховият протеин, който сега е обичаен в месните заместители, предизвиква реакции при хора с алергии към бобови растения.

Някои алергени споделят подобни протеинови структури, което води до кръстосана реактивност. Това повдига опасения за скрити алергени дори в „здравословни" храни.

Алергия срещу непоносимост: важната разлика

Важно е да се разграничи истинската хранителна алергия от хранителната непоносимост. Непоносимостта не включва имунната система и обикновено причинява храносмилателни проблеми, като подуване, диария или болки в стомаха, защото тялото се бори да смели определени храни.

Хранителната алергия, напротив, възниква, когато имунната система погрешно идентифицира специфични протеини като вредни. Това задейства имунен отговор, включващ имуноглобулин Е (IgE) антитела, които освобождават химикали като хистамин.

Симптомите на алергична реакция могат да варират от леко сърбене, обриви или гадене до тежко подуване, дихателни затруднения и анафилаксия, обикновено в рамките на минути или до два часа след излагането.

Анафилаксията е спешен случай

Симптомите могат да включват:

Подуване на гърлото или езика

Затруднено дишане или преглъщане

Замаяност, припадък

Бледа или синя кожа

Загуба на съзнание

Незабавното лечение е жизненоважно: Съветът по реанимация препоръчва даването на вътремускулен адреналин във външната част на бедрото, използвайки автоинжектор като ЕпиПен, и повтаряне на дозата след пет минути, ако симптомите продължават, докато се обаждате на спешните служби.

Снимка: Canva

Емоционалната тежест

Отвъд физическите рискове хранителните алергии носят тежка емоционална и социална тежест. Проучванията показват, че децата и техните родители често изпитват повишена тревожност около хранене навън, посещаване на училище или пътуване. Постоянната бдителност, необходима за избягване на сериозна реакция, може да подкопае качеството на живот и менталното здраве.

14-те алергена, понастоящем залегнали в европейското законодателство, са важна стъпка в защитата на потребителите.

С появата на нови потенциални алергени регулациите за безопасност на храните трябва да се адаптират. Актуализирането на списъка с алергени не е просто административна дейност, а става въпрос за предотвратяване на следващата спешна ситуация и гарантиране, че всеки може да се храни уверено.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.