Алергичната кашлица обикновено е суха и упорита и се причинява от алергени като прах или мухъл.

Справянето с алергична кашлица може да включва прости средства като антихистамини, вдишване на пара или елиминиране на алергени от околната среда.

В тази статия разглеждаме симптомите и ключовите разлики между кашлицата, причинена от алергия, настинка или Ковид.

Какви са типичните симптоми на алергия?

Алергичната кашлица може да се усеща като постоянно гъделичкане или дразнене в задната част на гърлото. Често е съпроводена с други алергични симптоми, като например:

Хрема

Запушен нос

Кихане

Умора

Синусово главоболие

Най-общо казано, кашлицата, свързана с алергия, не е придружена от отделяне на слуз или храчки. При някои хора кашлицата може да стане хронична и да продължи няколко седмици.

Снимка: Canva

Може да е трудно да се направи разлика между алергична кашлица и състояния като астма или инфекция на горните дихателни пътища. Алергиите могат също да предизвикат астма, която може да причини кашлица и затруднено дишане. Симптомите, които може да изпитате, включват:

Стягане в гърдите

Задух (диспнея)

Хрипове, причинени от стесняване на дихателните пътища

Инфекции като грип или COVID-19 често се проявяват с други симптоми освен кашлица, като например треска, втрисане и болки в тялото или мускулите. При COVID може също да изпитате загуба на вкус или обоняние, гадене, повръщане и диария.

Сравнение на симптомите: Алергия, настинка и Ковид

1. Алергия

Причина: Алерген

Продължителност: Седмици или повече

Вид кашлица: Суха кашлица (без отделяне на слуз)

Температура: Не

Болки в гърлото: Не обикновено, но може да се появи при постназално капене

Запушване, кихане, хрема: Да

Уртикария (копривна треска): Да

2. Настинка

Причина: Вирус

Продължителност: Дни до седмици

Вид кашлица: Мокра кашлица (с отделяне на слуз)

Температура: Да

Болки в гърлото: Да

Запушване, кихане, хрема: Да

Уртикария (копривна треска): Не

3. Ковид (COVID 19)

Причина: Вирус

Продължителност: Седмици до месеци, въпреки че COVID може да продължи по-дълго

Вид кашлица: Суха кашлица

Температура: Да

Болки в гърлото: Да

Запушване, кихане, хрема: Да

Уртикария (копривна треска): Да

Защо алергиите ви карат да кашляте?

Алергичната кашлица се появява, когато имунната ви система реагира прекалено на алерген. За разлика от настинка или грип, тази кашлица не е причинена от инфекция.

Снимка: iStock

Това е често срещан симптом на алергии. Алергените, които могат да предизвикат тези симптоми, включват:

Цветен прашец: Дървета, трева и някои хранителни алергии (плодове, ядки)

Прахови акари: Те живеят в спалното бельо, килимите и мебелите в повечето домове

Пърхот от домашни любимци: Мъртви кожни клетки на домашни любимци (по-често котки, отколкото кучета)

Мухъл: Включва аспергилус, алерген в помещенията, който може да доведе до здравословни проблеми

Когато сте изложени на алерген, имунната ви система произвежда имуноглобулин Е (IgE). Това вещество предизвиква верижна реакция, която започва с разкъсване на имунните клетки (мастоцити и базофили) и освобождаване на химичното вещество хистамин в кръвния поток.

Хистаминът е основният виновник за алергичните симптоми. Той кара малките кръвоносни съдове да се разширяват и да изпускат течност в близките тъкани. В носа и синусите това може да причини запушване и хрема.

Кашлица, свързана с алергия, възниква, когато слузта се оттича от носа ви надолу по задната част на гърлото, известно като постназално стичане. Това отделяне може да причини сърбеж или гъделичкане в гърлото ви, предизвиквайки кашлица.

Лекарства за алергия, които причиняват кашлица

Някои лекарства, използвани за лечение на алергии, също могат да причинят кашлица. Един пример е определен вид антихистамин, лекарство, което действа, като предотвратява прикрепването на хистамина към клетките и предизвикването на възпаление.

Антихистамините могат да имат изсушаващ ефект и да оставят усещане за дразнене в гърлото, което може да ви накара да кашляте. Тази кашлица обикновено е лека и ще изчезне, когато спрете лечението.

Снимка: Canva

Начини за облекчение на алергична кашлица

Лекарите обикновено препоръчват да се започне с перорални антихистамини, за да се облекчат симптомите на алергия. Те се считат за лечение от „първа линия“.

Може да откриете известно облекчение и с някои природни средства, въпреки че изследванията са ограничени.

Опции без рецепта

Ако се нуждаете от облекчаване на симптомите на алергия през деня, антихистамините обикновено са за предпочитане, тъй като е по-малко вероятно да причинят сънливост.

Други лекарства без рецепта също могат да ви помогнат да лекувате алергична кашлица у дома:

Отхрачващи средства

Деконгестанти за отваряне на носните проходи

Назални стероидни спрейове за облекчаване на възпалението и улесняване на дишането

Пастили за кашлица, особено тези с евкалипт

Назални спрейове (водни разтвори) за прочистване на носните проходи

Естествени лечения за алергична кашлица

Ето няколко природни лечения за суха кашлица, които могат да помогнат при алергична кашлица. Много от тях се предлагат под формата на чайове, които могат да бъдат топли и успокояващи:

Мед

Куркума

Майорана

Чесън

Корен от ружа

Корен от женско биле

Джинджифил

Мащерка

Снимка: Canva

Говорете с вашия лекар за продукти без рецепта, добавки и природни лечения, които използвате за облекчаване на симптомите на алергична кашлица.

Кашлицата, причинена от алергии, обикновено не е сериозна заплаха за здравето, но това не означава, че е лесно да се справите с нея. Симптомите на алергия могат да попречат на ежедневието ви и дори да ви попречат да спите достатъчно.

Ако избягвате алергени и използвате лекарства без рецепта, но това не помага, консултирайте се с вашия лекар или алерголог. Именно алерголог може да определи дали кашлицата ви е свързана със сенна хрема или астма и да ви помогне да намерите правилното(ите) лечение(я) за облекчаване на симптомите.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

-----------------------------------------------

Източници