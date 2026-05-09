Цветният прашец е един от най-честите причинители на сезонни алергии.

Много хора познават цветната алергия като „сенна хрема“. Експертите обикновено наричат ​​цветната алергия „ сезонен алергичен ринит“.

По-голямата част от полена, който причинява алергични реакции, идва от дървета, треви и плевели. Тези растения произвеждат малки, леки и сухи поленови зърна, които се разнасят от вятъра.

След това те могат да попаднат в очите, носа и белите дробове, причинявайки алергични симптоми, ако имате алергия към полени.

Какви са симптомите на алергията към полени?

Хората с поленови алергии имат симптоми само когато полените, към които са алергични, са във въздуха. Симптомите включват:

Хрема (известна още като ринорея - обикновено бистър, тънък секрет от носа)

Запушен нос (поради запушване или конгестия на носа)

Задна хрема (слуз тече от задната част на носа надолу по гърлото)

Кихане

Сърбеж в носа, очите, ушите и устата

Зачервени и сълзящи очи

Подуване около очите

Задух, кашлица и/или хрипове

Ако имате астма и цветният прашец я влошава, може да имате алергична астма. Това е най-често срещаният вид астма.

Има 3 основни вида поленова алергия: алергия към дървесен прашец, алергия към тревен прашец и алергия към плевелен прашец.

Алергия към дървесен прашец

Дървесният прашец е първият полен, който се появява всяка година в България. Той е отговорен за повечето симптоми на пролетна поленова алергия. Често се припокрива и с тревния полен през пролетта и лятото.

Някои от дърветата, които причиняват най-много алергични симптоми, са: Бук, бреза, бъз, кедър, топола, бряст, хвойна, клен, черница, дъб, орех, върба.

Алергия към тревен прашец

Тревите причиняват повечето симптоми на поленова алергия в края на пролетта и началото на лятото. Засяга до 30% от хората. Ако имате алергия към тревен прашец, мястото, където живеете, също може да е фактор, който влияе върху това кога имате симптоми.

Тревният прашец е най-често срещан от април до началото на юни.

Има стотици видове треви, но само няколко причиняват алергични симптоми. Някои от най-често срещаните видове треви, които причиняват алергични симптоми, са: райграс, тимотейка и други.

Алергия към цветен прашец от плевели

Поленът от плевели, особено амброзия, причинява алергични симптоми при много хора.

За разлика от дърветата и тревите, които цъфтят през пролетта, плевелите отделят алергизиращ полен от късното лято до първите слани.

Амброзията е най-силният и основен причинител на есенни алергии, чийто прашец се разпространява от началото на септември. Може да се разпространява на стотици километри във въздуха. Това го прави трудно да се избегне.

Други плевели също са отговорни за алергията към полени от плевели. Често срещани плевели, които могат да причинят симптоми, включват: пелин, коприва, магарешки бодил и други.

Как лекарите диагностицират алергията към полени?

Лекарите обикновено използват 2 теста, за да диагностицират поленова алергия.

Кожен тест

При подкожно (убождане/надраскване) тестване, медицински служител използва устройство, за да убоде леко кожата ви.

На всеки от накрайниците на апликатора (обикновено между 8 и 10 на устройство) има малки капчици от всеки от възможните алергени.

Ако имате антитела имуноглобулин Е (IgE) (протеини в имунната система) към този алерген, мястото ще почервенее, ще се подуе и ще започне да сърби в рамките на 15 до 20 минути.

Може да се появи и обрив. Обривът е издигната, кръгла област, която прилича на ужилване от коприва. Обикновено колкото по-голям е обривът, толкова по-вероятно е да сте алергични към алергена.

Ако подкожното тестване не предизвика зачервяване и подуване, но Вашият лекар смята, че сте алергични към цветния прашец, той може да направи интрадермален тест, при който малка капка от потенциалния алерген се инжектира точно под кожата. Появата на зачервено и подуто петно в рамките на 15 минути би означавала, че имате IgE срещу този алерген.

Положителният кожен тест за определен поленов алерген не означава непременно, че имате алергия. Вашият лекар ще прегледа резултатите, вашите симптоми и медицинска история, за да определи дали имате алергия.

Специфичен IgE кръвен тест

Кръвните изследвания са полезни, когато имате кожно заболяване или приемате лекарства, които пречат на кожните тестове. Те могат да се използват и при деца, които може да не се справят добре с кожните тестове.

Вашият лекар ще вземе кръвна проба и ще я изпрати в лаборатория. Лабораторията добавя алергена към вашата кръвна проба. След това измерва количеството антитела, които кръвта ви произвежда, за да атакува алергените. Този тест се нарича кръвно изследване за специфичен IgE (sIgE).

Както при кожните тестове, положителният кръвен тест за алерген не означава непременно, че алергенът е причинил вашите симптоми. Вашият лекар ще прегледа резултатите, вашите симптоми и медицинска история, за да определи дали имате алергия.

Помага ли имунотерапията при поленова алергия?

Ако имате поленова алергия и не получите пълно облекчение от лекарства и контрол на околната среда, говорете с Вашия лекар за имунотерапия.

Имунотерапията е дългосрочно лечение, което може да помогне за предотвратяване на алергични реакции или да ги направи по-леки. Тя може да промени хода на алергичното заболяване, като промени имунния отговор на тялото Ви към алергени.

Снимка: Canva

Има 2 вида имунотерапия: инжекции против алергия и сублингвална имунотерапия.

Инжекции против алергия: Подкожната имунотерапия (SCIT) съществува от повече от 100 години и може да осигури дълготрайно облекчаване на симптомите. Тя представлява серия от инжекции, които съдържат по-големи количества алерген във всяка инжекция. Алергенът се инжектира в мазнината под кожата. С течение на времето алергичните симптоми обикновено се подобряват. Много хора получават пълно облекчение в рамките на 1 до 3 години след започване на SCIT. Много хора също така усещат ползите поне няколко години след спиране на инжекциите.

Сублингвалната имунотерапия (SLIT): Включва поставяне на таблетка с алергена под езика Ви за 1 до 2 минути и след това поглъщане. Приемате таблетки SLIT ежедневно преди и по време на сезона на трева или амброзия. Това лечение предлага на хората с тези алергии потенциална алтернатива вместо ваксини срещу алергии.

