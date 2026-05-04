Чувствате се ужасно. Имате главоболие, подозирате температура, кашляте и ви тече носът. Във време, когато природата се събужда, а полените изпълват въздуха, разликата между пролетните алергии и настинката често е трудно доловима, дори за опитното око.
Към тях се прибавят грипни симптоми, RSV вирус, вирусен фарингит и понякога дори стрептококи в гърлото.
Научите как да разпознаете всяко от тези състояния, какво казват лекарите за популярните "лекове" и кога е време за преглед при специалист.
За да внесем яснота, се позоваваме на експертното мнение на д-р Иън Тълбърг, лекар по семейна медицина и спешна помощ в UCHealth, който в свое интервю обяснява разликите между най-честите сезонни заболявания.
Имам ли настинка?
Според д-р Тълбърг симптомите на пролетна настинка включват хрема, понякога възпалено гърло, кашлица и дори сълзене на очите. "Може да получите температура, но обикновено не и болки в тялото. Вероятно ще можете да продължите деня си, чувствайки се зле, но функционирайки," обяснява специалистът.
Настинките се срещат целогодишно, макар че са по-чести през зимата. Повечето от тях се повлияват от продукти без рецепта, но ако симптомите продължат повече от две седмици, е разумно да потърсите професионална помощ.
Помага ли цинкът? А витамин C?
- Прием на цинк при настинка: Според д-р Тълбърг някои проучвания показват, че цинкът може леко да съкрати продължителността на симптомите. Внимайте, цинкът има токсичност при предозиране.
- Витамин C: "Витамин C не показва никакъв ефект. Това е загуба на пари," категоричен е лекарят.
Бронхит и пневмония, каква е връзката?
Когато настинката отслаби имунната система, тялото става уязвимо към усложнения като бронхит и пневмония. Самият вирус не "се превръща" в пневмония – той просто отваря вратата за други инфекции.
Какво е RSV вирус?
RSV вирус (респираторен синцитиален вирус) е често срещан респираторен вирус, чиито симптоми наподобяват настинка, кашлица, кихане, хрема, температура, хрипове и намален апетит. Повечето хора се възстановяват за една-две седмици, но при бебета и възрастни хора инфекцията може да доведе до бронхиолит и пневмония.
Имам ли сезонни алергии?
Сезонни алергии и настинка могат да бъдат лесно объркани, но има ключови разлики. "Обикновено вътрешността на носа е по-скоро бледорозова, отколкото зачервена, както е при настинка," обяснява д-р Тълбърг. Прибавете воднист секрет, зачервени очи и сърбеж – и пациентите често споделят, че не се чувстват като болни.
Изненадващ факт: Никога не се вдига температура само от алергии. Подобно на болките при пробиване на зъбки при бебетата, това е мит. Ако имате повишение н атемпературата, най-вероятно алергиите са ви направили податливи на инфекция.
Това не означава, че алергичният ринит (известен още като сенна хрема) е безобиден. Той може да доведе до синусова инфекция, запушване на носа и силно лицево налягане. Хората с тежки алергии обикновено разпознават симптомите си.
Кога симптомите вещаят грип?
Грипният сезон не свършва с края на зимата. Грипните симптоми включват:
- Силна кашлица
- Втрисане и висока температура и втрисане (над 38°C)
- Значителни болки в тялото
- Понякога гадене и повръщане
"Обикновено питам пациентите си: 'Чувствате ли се все едно ви е блъснал камион?' Ако отговорят с да, най-вероятно е грип," споделя д-р Тълбърг.
Лечение на грип
В повечето случаи лечението на грип включва почивка и обезболяващи без рецепта. Деца под 5 години, възрастни над 65, както и хора с хронични заболявания се считат за високорискови и трябва да се консултират с лекар.
Противокрипните медикаменти могат да помогнат, но има уговорки:
- Трябва да се започне в рамките на 48 часа от появата на симптомите.
- Съкращава общата продължителност на грипа само с около половин ден.
- Може да предотврати хоспитализация и сериозни усложнения като пневмония.
- Странични ефекти: гадене и повръщане.
Потърсете спешна помощ при температура около 40,5°C или затруднено дишане.
Възпалено гърло – вирусен фарингит или стрептококи?
Много хора, които имат болки в гърлото, бързат да заявят, че имат "ангина", но по-често става въпрос за вирусен фарингит.
Стрептококи в гърлото обикновено засягат деца на възраст 3–15 години. При възрастни (особено над 40), почти винаги става дума за вирусен фарингит. Симптомите на двете състояния могат да се припокриват: температура, гной в гърлото и подути лимфни възли на врата. Кашлицата обикновено липсва при стрептококи, но е възможна при вирусен фарингит.
Лечение:
- Стрептококи – антибиотик при положителен тест.
- Вирусен фарингит – антибиотиците са безполезни, но има симптоматично лечение.
Кога да потърсите лекар?
Експертите препоръчват консултация при следните състояния:
- Симптоми, продължаващи над 2 седмици
- Затруднено дишане
- Температура около 40,5°C
- Силна болка в гърлото с висока температура
- Усещане, че нещо е "по-различно" от обичайното
"Не отивайте в Спешно отделение за тези оплаквания," съветва д-р Тълбърг. Подходящото място е спешен медицински център или личен лекар – на място или виртуално.
Разликата между настинка и грип може да бъде доловена по интензитета на симптомите, грипът удря бързо и силно, докато настинката се развива постепенно.
Алергиите никога не предизвикват висока температура и често се съпровождат от сърбящи очи и воднист секрет. Грипът, RSV и стрептококите изискват по-внимателен подход, особено при деца, възрастни и хронично болни.
Домашното лечение на настинка в повечето случаи е достатъчно, но при тревожни симптоми като затруднено дишане или много висока температура – не отлагайте лекарския преглед. Информираността е първата стъпка към правилното решение.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
Източници
- UCHealth Today. Пролетна алергия или настинка?
- UCHealth. Д-р Иън Р. Тълбърг, доктор по медицина, семейна медицина.