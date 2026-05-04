Чувствате се ужасно. Имате главоболие, подозирате температура, кашляте и ви тече носът. Във време, когато природата се събужда, а полените изпълват въздуха, разликата между пролетните алергии и настинката често е трудно доловима, дори за опитното око.

Към тях се прибавят грипни симптоми, RSV вирус, вирусен фарингит и понякога дори стрептококи в гърлото.

Научите как да разпознаете всяко от тези състояния, какво казват лекарите за популярните "лекове" и кога е време за преглед при специалист.

Снимка: Canva

За да внесем яснота, се позоваваме на експертното мнение на д-р Иън Тълбърг, лекар по семейна медицина и спешна помощ в UCHealth, който в свое интервю обяснява разликите между най-честите сезонни заболявания.

Имам ли настинка?

Според д-р Тълбърг симптомите на пролетна настинка включват хрема, понякога възпалено гърло, кашлица и дори сълзене на очите. "Може да получите температура, но обикновено не и болки в тялото. Вероятно ще можете да продължите деня си, чувствайки се зле, но функционирайки," обяснява специалистът.

Настинките се срещат целогодишно, макар че са по-чести през зимата. Повечето от тях се повлияват от продукти без рецепта, но ако симптомите продължат повече от две седмици, е разумно да потърсите професионална помощ.

Помага ли цинкът? А витамин C?

Прием на цинк при настинка: Според д-р Тълбърг някои проучвания показват, че цинкът може леко да съкрати продължителността на симптомите. Внимайте, цинкът има токсичност при предозиране.

Витамин C: "Витамин C не показва никакъв ефект. Това е загуба на пари," категоричен е лекарят.

Бронхит и пневмония, каква е връзката?

Когато настинката отслаби имунната система, тялото става уязвимо към усложнения като бронхит и пневмония. Самият вирус не "се превръща" в пневмония – той просто отваря вратата за други инфекции.

Какво е RSV вирус?

RSV вирус (респираторен синцитиален вирус) е често срещан респираторен вирус, чиито симптоми наподобяват настинка, кашлица, кихане, хрема, температура, хрипове и намален апетит. Повечето хора се възстановяват за една-две седмици, но при бебета и възрастни хора инфекцията може да доведе до бронхиолит и пневмония.

Снимка: OpenAI

Имам ли сезонни алергии?

Сезонни алергии и настинка могат да бъдат лесно объркани, но има ключови разлики. "Обикновено вътрешността на носа е по-скоро бледорозова, отколкото зачервена, както е при настинка," обяснява д-р Тълбърг. Прибавете воднист секрет, зачервени очи и сърбеж – и пациентите често споделят, че не се чувстват като болни.

Изненадващ факт: Никога не се вдига температура само от алергии. Подобно на болките при пробиване на зъбки при бебетата, това е мит. Ако имате повишение н атемпературата, най-вероятно алергиите са ви направили податливи на инфекция.

Това не означава, че алергичният ринит (известен още като сенна хрема) е безобиден. Той може да доведе до синусова инфекция, запушване на носа и силно лицево налягане. Хората с тежки алергии обикновено разпознават симптомите си.

Кога симптомите вещаят грип?

Грипният сезон не свършва с края на зимата. Грипните симптоми включват:

Силна кашлица

Втрисане и висока температура и втрисане (над 38°C)

Значителни болки в тялото

Понякога гадене и повръщане

"Обикновено питам пациентите си: 'Чувствате ли се все едно ви е блъснал камион?' Ако отговорят с да, най-вероятно е грип," споделя д-р Тълбърг.

Снимка: Canva

Лечение на грип

В повечето случаи лечението на грип включва почивка и обезболяващи без рецепта. Деца под 5 години, възрастни над 65, както и хора с хронични заболявания се считат за високорискови и трябва да се консултират с лекар.

Противокрипните медикаменти могат да помогнат, но има уговорки:

Трябва да се започне в рамките на 48 часа от появата на симптомите.

Съкращава общата продължителност на грипа само с около половин ден.

Може да предотврати хоспитализация и сериозни усложнения като пневмония.

Странични ефекти: гадене и повръщане.

Потърсете спешна помощ при температура около 40,5°C или затруднено дишане.

Възпалено гърло – вирусен фарингит или стрептококи?

Много хора, които имат болки в гърлото, бързат да заявят, че имат "ангина", но по-често става въпрос за вирусен фарингит.

Стрептококи в гърлото обикновено засягат деца на възраст 3–15 години. При възрастни (особено над 40), почти винаги става дума за вирусен фарингит. Симптомите на двете състояния могат да се припокриват: температура, гной в гърлото и подути лимфни възли на врата. Кашлицата обикновено липсва при стрептококи, но е възможна при вирусен фарингит.

Снимка: Canva

Лечение:

Стрептококи – антибиотик при положителен тест.

Вирусен фарингит – антибиотиците са безполезни, но има симптоматично лечение.

Кога да потърсите лекар?

Експертите препоръчват консултация при следните състояния:

Симптоми, продължаващи над 2 седмици

Затруднено дишане

Температура около 40,5°C

Силна болка в гърлото с висока температура

Усещане, че нещо е "по-различно" от обичайното

"Не отивайте в Спешно отделение за тези оплаквания," съветва д-р Тълбърг. Подходящото място е спешен медицински център или личен лекар – на място или виртуално.

Разликата между настинка и грип може да бъде доловена по интензитета на симптомите, грипът удря бързо и силно, докато настинката се развива постепенно.

Алергиите никога не предизвикват висока температура и често се съпровождат от сърбящи очи и воднист секрет. Грипът, RSV и стрептококите изискват по-внимателен подход, особено при деца, възрастни и хронично болни.

Домашното лечение на настинка в повечето случаи е достатъчно, но при тревожни симптоми като затруднено дишане или много висока температура – не отлагайте лекарския преглед. Информираността е първата стъпка към правилното решение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници