Пролетта е сезон, в който наред с повече слънце и по-дълъг ден, идват пролетните настинки, алергиите и сезонните вируси.

Ако искате да да имате укрепен имунитет по време на пролетта, специалистите имат конкретни препоръки.

Научете кои добавки за пролетта са подкрепени от науката, как действат и какво още можете да направите за здравето през пролетта.

Могат ли добавките да предпазят от пролетна настинка?

Никоя добавка не гарантира пълна защита от вируси. Въпреки това, според експерти определени добавки могат да подпомогнат имунната система и потенциално да скъсят продължителността на симптомите. Ключът е в правилния избор, правилната доза и консултацията с лекар или фармацевт.

7 добавки за добро здраве през пролетта

1. Витамин C

Витамин C е може би най-известната добавка за имунитет. Мета-анализ на 31 клинични проучвания показва, че приемът на витамин C намалява продължителността на настинката средно с 9,4%. Освен това може да помогне за предотвратяване и намаляване на тежестта на вирусните инфекции на дихателните пътища.

2. Витамин D

Въпреки че пролетта носи повече слънчева светлина, много хора все още имат недостиг на витамин D след зимата. Проучванията показват, че витамин D защитава от инфекции на дихателните пътища, като подпомага функцията на имунните клетки, Т-клетките и макрофагите.

3. Цинк, но в правилната доза

Цинкът е минерал с важна роля в имунната защита. Изследванията показват, че може да пречи на процеса, чрез който определени вируси на настинката се размножават. Приемането на цинкови таблетки или сироп в рамките на 24 часа след появата на първите симптоми може да скъси продължителността на болестта.

Важно е обаче да не се превишава препоръчаната доза, тъй като високите количества могат да причинят гадене и промени в усещането за вкус.

4. Екстракт от бъз

Бъз е популярна билка в традиционната медицина, която напоследък привлича все повече научен интерес. Екстрактът от бъз може да помогне за регулиране на имунната защита, потенциално намалявайки риска от заболяване и тежестта на симптомите. Предлага се в течна форма, капсули или чай.

5. Кверцетин, антиоксидант от природата

Кверцетинът е растителен флавоноид, открит в множество плодове, зеленчуци и зърнени храни. Експертите описват тази добавка като такава, която „подпомага бързата имунна реакция при обикновена настинка и други инфекции на горните дихателни пътища." Антиоксидантните му свойства помагат в борбата със свободните радикали и поддържането на общото здраве.

6. Чесън

Чесънът се използва като лечебно средство от векове. Съдържа витамини C и B6, селен и алицин – съединение, за което се смята, че засилва имунната функция. Добавките с чесън в капсули или таблетки предлагат удобен начин да включите тази билка в ежедневието си, особено ако не сте фен на вкуса му в храната.

7. Омега-3 мастни киселини

Омега-3 мастните киселини, открити предимно в рибеното масло, засилват функцията на имунните В-клетки и имат мощни противовъзпалителни свойства. Това ги прави особено полезни за хора с имунни нарушения или хронични възпалителни заболявания. Редовният им прием може да помогне за балансиране на имунния отговор.

Как правилно да приемаме добавките през пролетта

Специалистите предупреждават, че повече не означава по-добре. Освен ако лекарят не е предписал друго, препоръчително е да се приема не повече от една доза наведнъж и стриктно да се спазват указанията на етикета. Предозирането на витамини може да натовари организма, вместо да му помогне.

Добавките за добро здраве през пролетта работят най-добре като допълнение към здравословния начин на живот — не като заместител.

Пролетната настинка може да бъде предотвратена или поне смекчена с правилна подготовка. Витамин C, витамин D, цинк, кверцетин, бъз, чесън и омега-3 са добавките за пролетта, за които науката предоставя най-солидни доказателства. Комбинирани с балансирана диета, сън и движение, те могат да бъдат ценен съюзник за здравето ви през пролетта. Преди да започнете нов режим на добавки, консултирайте се с личния си лекар или фармацевт.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

