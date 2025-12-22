Мислите ли, че мегадоза витамин C при настинка ще помогне за бързо подпомагане на имунитете?

Витамин C, известен още като аскорбинова киселина, наистина е жизненоважен за имунната система и производството на колаген, но излишните количества се изхвърлят от тялото за броени часове.

Ето защо редовният прием е далеч по-важен от случайните високи дози.

Как тялото абсорбира и съхранява витамин C?

Витамин C се абсорбира в тънките черва чрез специализирани транспортери, които имат ограничен капацитет. След като навлезе в кръвообращението, той бързо достига до тъканите, където окислителният стрес е най-висок - мозък, надбъбречни жлези и бели кръвни клетки.

Снимка: Canva

Според д-р Гари Софер, директор на програмата по интегративна медицина в Медицинското училище на Йейл, с увеличаването на приема ефективността на абсорбцията намалява. "Транспортерите в тънките черва могат да абсорбират само определено количество витамин C, така че колкото повече приемате, толкова по-малко се усвоява", обяснява експертът.

Защо излишният витамин C се изхвърля толкова бързо?

Тъй като витамин C е водоразтворим витамин, всяко излишно количество се извежда през урината в рамките на няколко часа. Това означава, че тялото не може да натрупва резерви, за разлика от мастноразтворимите витамини като A, D, E и K.

Ето защо стратегията "да заредим организма с витамин C" при първите признаци на настинка е по-скоро мит, отколкото ефективен подход. Според проучвания, публикувани в авторитетни медицински издания, поддържането на стабилни нива на витамина чрез редовен прием е далеч по-полезно за имунната система.

Колко витамин C ви е необходим дневно?

Актуалните препоръки са:

75 mg дневно за възрастни жени.

90 mg дневно за възрастни мъжи

Допълнителни 35 mg за пушачи, тъй като тютюнопушенето увеличава окислителния стрес.

Повишени дози за бременни жени за поддръжка на развитието на плода

Горна безопасна граница: 2,000 mg дневно.

Снимка: Canva

"Ако приемате добавка с витамин C, важно е да го правите редовно, защото тялото използва това, от което се нуждае, и изхвърля остатъка", обяснява д-р Талия Уол, доцент по фармацевтична практика в Колежа по фармация Тауро в Ню Йорк.

Можете ли да получите достатъчно витамин C само от храната?

За повечето здрави възрастни балансираната диета осигурява необходимото количество витамин C. Според д-р Софер, има доказателства, че храните дори превъзхождат добавките по ефективност.

Най-добрите дранителни източници на витамин C:

Цитрусови плодове (портокали, лимони, грейпфрути).

Червени чушки.

Киви.

Ягоди.

Броколи.

Брюкселско зеле.

Интересен факт: замразените продукти често съдържат повече витамин C от пресните плодове и зеленчуци, които са били съхранявани и транспортирани дълго време.

Снимка: Canva

Рискове от прекомерен прием на витамин C

Проучвания показват, че добавки с витамин C над 1,000 mg дневно могат да увеличат риска от камъни в бъбреците при някои хора. Според Деби Петипейн, регистриран диетолог и говорител на Академията по хранене и диетика, високите дози могат да претоварят способността на тялото да ги обработва.

"Това може да доведе до разграждане на излишния витамин C на оксалат, който кристализира с калций и образува бъбречни камъни", предупреждава Петипейн.

Защо храната е по-безопасна?

Витамин C от хранителни източници не носи същия риск. "Храните осигуряват много по-ниски, постепенни дози, които тялото използва без да произвежда оксалат", обяснява диетологът.

Редовният прием побеждава високите дози

Витамин C е жизненоважен нутриент за имунитета, производството на колаген и цялостното здраве, но тялото не може да го съхранява дълго. Вместо да разчитате на високи дози при заболяване, фокусирайте се върху редовен прием чрез балансирана диета, богата на плодове и зеленчуци.

За повечето хора добавките не са необходими, а при прекомерен прием дори могат да бъдат вредни. Консултирайте се с лекар, преди да започнете прием на високи дози витамин C, особено ако имате предразположение към бъбречни камъни или други здравословни проблеми.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

--------------------------------------------------

Източници