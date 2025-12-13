Повечето хора хвърлят кората от портокал без да подозират, че изхвърляме една от най-хранителните части на плода.

Докато се фокусираме върху сочната оранжева част, науката разкрива, че портокаловата кора крие впечатляващи ползи за чревното здраве, имунната система и цялостното благосъстояние.

Ето какво показват изследванията и как можете безопасно да включите този суперхранителен продукт в ежедневието си.

Хранителна бомба в пренебрегвана обвивка

Снимка: Canva

1. Богат източник на есенциални витамини и минерали

Портокалите са известни с високото си съдържание на витамин С, но кората ги превъзхожда значително. Според данни на Националния институт по здравеопазване на САЩ, цяла кора от портокал (приблизително 100 грама) съдържа около 45 милиграма витамин С, това представлява поне половината от препоръчителната дневна доза за възрастни.

Освен витамин С, портокаловата кора е богата на:

Калций – важен за здравината на костите и зъбите.

Фосфор – поддържа енергийния метаболизъм.

Фолати (витамин B9) – съществени за клетъчното делене и производството на ДНК.

2. Изключително количество фибри за здрави черва

Едно от най-впечатляващите качества на портокаловата кора е нейното високо съдържание на хранителни фибри. Цяла кора съдържа приблизително 10,6 грама фибри – значително повече от самия плод при еднакво тегло.

Изследвания, публикувани в научното списание Molecules, показват, че кората е особено богата на пектин, разтворимо фибърно вещество, което:

Подпомага редовната перисталтика на червата.

Забавя храносмилането, което помага за по-добро усвояване на хранителните вещества.

Улеснява формирането на здрав стомашно-чревен транзит.

Диетичните насоки препоръчват възрастните да консумират около 28 грама фибри дневно, а портокаловата кора може да допринесе значително за постигането на тази цел.

Снимка: Canva

3. Защитава чревната микрофлора с пребиотици

Съвременните изследвания разкриват, че кората от портокал е богат източник на пребиотици, специални въглехидрати, които стимулират растежа и балансирането на полезните бактерии в храносмилателната система.

Според проучване в Scientific Reports, пребиотичното съдържание на портокаловата кора:

Подобрява здравето на чревния микробиом.

Подпомага имунната функция на червата.

Намалява възпалителни процеси в храносмилателния тракт.

Комбинацията от полифеноли и пребиотици в кората създава синергичен ефект, който засилва противовъзпалителните й свойства и благоприятното въздействие върху червата.

Допълнителни здравни ползи

4. Поддържа хидратацията на организма

Въпреки че не е толкова известно, портокаловата кора също допринася за дневната хидратация. Цял портокал с кора съдържа приблизително 87% вода (около 87 грама), докато самата кора предлага около 72,5 грама вода на 100 грама продукт.

Експертите по хранене от Държавния университет на Охайо потвърждават, че консумацията на сурови плодове с високо съдържание на вода, като портокалите, може да допринесе съществено за задоволяване на дневните нужди от течности.

5. Мощни антиоксиданти за намаляване на здравни рискове

Снимка: Canva

Портокаловата кора съдържа силни антиоксиданти, които могат да предотвратят или неутрализират клетъчни увреждания в организма. Проучвания демонстрират, че кората съдържа повече полифеноли (растителни съединения) от други цитрусови плодове.

Научните данни сочат, че полифенолите могат да помогнат за превенция и управление на хронични заболявания, включително:

Диабет тип 2 – подобряват инсулиновата чувствителност.

Някои видове рак – неутрализират свободните радикали.

Възрастово свързан когнитивен спад – защитават мозъчните клетки.

Кората е също богат източник на лимонен, терпен, който според предварителни изследвания може да има защитен ефект срещу рак на кожата, макар да са необходими допълнителни проучвания за потвърждаване на тези находки.

Как безопасно да включите портокалова кора в диетата си

Въпреки че кората от портокал обикновено се счита за безопасна за консумация от повечето здрави възрастни, има няколко важни съображения:

Снимка: Canva

Практични съвети за безопасна консумация:

Започнете с малки порции – текстурата на кората е твърда и жилава, а вкусът може да е горчив. Тялото ви се нуждае от време за адаптация.

Измийте старателно – винаги изплаквайте кората обилно с чиста вода преди консумация, за да премахнете пестициди, химикали или бактерии, които често присъстват по външната повърхност на цитрусовите плодове.

Консумирайте умерено – прекалено бързото добавяне на фибри към диетата може да доведе до неприятни странични ефекти като подуване, газове или стомашни болки при някои хора.

Експериментирайте с различни форми – настържете или нарежете на ситно кората и я използвайте като подправка или гарнитура за различни

Включването на портокалова кора в хранителния режим е прост начин да обогатите диетата си с фибри, витамини и антиоксиданти, които подпомагат чревното здраве и имунитета. Макар изследванията да са обещаващи, важно е да помните, че всяко тяло реагира индивидуално.

Преди да правите значителни промени в диетата си, особено ако имате хронични заболявания или прием на медикаменти, консултирайте се с квалифициран лекар или лицензиран диетолог.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------

Източници