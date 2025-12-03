За повечето хоро портокаловият сок е обичайна част от закуската, но учените откриват, че тази напитка има много по-значимо въздействие върху организма, отколкото сме предполагали досега. Ново научно проучване разкрива как редовната консумация на портокалов сок променя начина, по който хиляди гени в имунните ни клетки функционират.
Според последните изследвания, значителна част от тези гени са пряко свързани с механизми, които регулират кръвното налягане, намаляват възпаленията и контролират метаболизма на захарта, критични процеси за дългосрочното сърдечно-съдово здраве.
Дейвид С. Гейз, старши лектор по химична патология в Университета на Уестминстър, в статия за The Conversation обяснява промените, които консумацията на портокалов сок предизвиква в човешкото тяло, като дава примери от научни изследвания.
Как портокаловият сок променя генната активност
В проучване възрастни участници пият 500 мл чист пастьоризиран портокалов сок всеки ден в продължение на два месеца. Резултатите са изненадващи и многообещаващи.
Какво откриват учените след 60 дни:
Намалена активност на възпалителни гени: Гените, свързани с възпаление като NAMPT, IL6, IL1B и NLRP3, които обикновено се активират при стрес, са показали значително по-ниска активност.
Контрол върху задържането на натрий: Генът SGK1, който влияе върху способността на бъбреците да задържат натрий, също е демонстрирал понижена активност. Това корелира с предишни открития, показващи че редовната консумация на портокалов сок понижава кръвното налягане при млади хора.
Дейвид С. Гейз обяснява, че тези промени са израз на начина, по който портокаловият сок предизвиква малки, но съществени изменения в регулаторните системи на тялото, водещи до разширяване на кръвоносните съдове, намаляване на възпаленията и защита на сърдечното здраве.
Ролята на хесперидина и антиоксидантите
Антиоксидантните и противовъзпалителните свойства на флавоноида хесперидин, който се съдържа в портокалите, са известни от дълго време. Новото проучване обаче показва, че процеси като високо кръвно налягане, балансът на холестерола и метаболизмът на захарта са под влиянието на този естествен компонент.
Интересен факт е,че типът тяло също модифицира отговора на организма. При хора с наднормено тегло гените, свързани с метаболизма на мазнините, са по-засегнати, докато при по-слаби участници промените в гените, свързани с възпалението, са били по-изразени.
Ползи за инсулиновата резистентност и холестерола
Според анализ на 15 контролирани проучвания с участието на 639 души, редовната консумация на портокалов сок може да:
- Намали инсулиновата резистентност – ключов показател за предиабет
- Понижи LDL холестерола (т.нар. "лош холестерол"), който увеличава риска от сърдечни заболявания
В друго проучване с участници с наднормено тегло, няколко седмици ежедневна консумация на портокалов сок е довела до:
- Леко понижаване на систоличното кръвно налягане
- Повишаване нивата на HDL холестерола (познат като "добър холестерол")
Макар тези промени да изглеждат малки, експертите подчертават, че с годините те могат да имат значително въздействие върху сърдечното здраве.
Метаболитни ефекти и чревна флора
В проучвания на метаболитите е установено, че портокаловият сок влияе на използването на енергия, междуклетъчната комуникация и възпалителните пътища. След един месец доброволци, които са пили сок от червени портокали, показват увеличение на чревни бактерии, които произвеждат мастни киселини с къса верига. Тези вещества са свързани със здравословно кръвно налягане и ниски нива на възпаление.
Подобрена съдова функция
В проучване на хора с метаболитен синдром, портокаловият сок подобрява ендотелната функция, способността на съдовете да се отпускат и разширяват. По-добрата ендотелна функция е свързана с намален риск от инфаркт.
Практически доказателства от работници в промишлеността
Проучване, проведено в завод за портокалов сок в Бразилия, установява че работниците имат по-ниски нива на апо-B – маркер, който отразява холестерол-носещи частици, увеличаващи риска от инфаркт.
Редовната консумация на портокалов сок не е просто част от здравословната закуска, тя може активно да променя генната експресия в имунните клетки и влияе на критични процеси за сърдечно-съдовото здраве. От контрол на кръвното налягане и намаляване на възпаленията до подобрен метаболизъм на захарта и холестерола, ползите са подкрепени от множество научни проучвания.
Въпреки че ефектите могат да изглеждат умерени при отделните измервания, общата тенденция показва, че портокаловият сок може да намали възпалението, да подобри кръвния поток и да влияе положително върху маркерите за риск от сърдечни заболявания.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
- Molecular Nutrition & Food Research. (2024). Научно проучване за влиянието на портокаловия сок върху генната експресия.