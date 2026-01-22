Сироп от черен бъз: Лечебни ползи за имунитета и здравето (Рецепта)

Още от древността черният бъз (Sambucus nigra) се използва в традиционната медицина за лечение на грипни и вирусни инфекции, подсилване на имунитета и облекчаване на дихателни проблеми (кашлица, хрема и други).

Днес тъмнолилавите плодове на това растение са превърнати в популярна хранителна добавка, която все повече хора включват в ежедневието си и заради факта, че помага при проблеми с храносмилането, анемии, сърдечно-съдови и метаболитни състояния.

Но кога точно трябва да приемаме сироп от черен бъз и защо експертите препоръчват комбинацията му с цинк?

В тази статия ще разгледаме научно доказаните ползи на бъза за по-силен имунитет, как комбинацията с цинк може да ни предложи по-мощна защита срещу настинки и грип и защо трябва да бъдете особено внимателни с незрелите плодове на растението, тъй като са отровни.

Кога да приемаме бъз за максимална ефективност

При първите симптоми на заболяване

Проучванията показват, че бъзът действа най-добре, когато го приемате при първите признаци на болест.

Макар че няма доказателства, че може да предотврати вирусни респираторни заболявания, изследванията демонстрират добри резултати при съкращаване на продължителността и намаляване тежестта на симптомите.

Конкретно проучване установява, че добавките с бъз съкращават продължителността на настинката с два дни. Друго изследване при пациенти с грип показва, че хората се възстановяват с три до четири дни по-бързо, когато приемат бъз.

Антиоксидантните съединения в плодовете на черния бъз действат, като спират разпространението на вирусите между клетките, ограничават дължината на инфекцията и ускоряват възстановяването.

За дългосрочна имунна подкрепа

За обща подкрепа на имунитета, постоянството е по-важно от точното време на прием на бъз.

Редовният прием на антиоксидантни съединения от бъз може да помогне за укрепване на имунната система. Флавоноидите (растителни антиоксидантни съединения) в бъза могат да помогнат на тялото да се справи с оксидативния стрес (дисбаланс на стабилни и нестабилни молекули в тялото) и да поддържат цялостната имунна функция.

Снимка: Thinkstock/Guliver Photos

Някои хора избират да приемат бъз само през определени периоди от годината, като например седмиците преди сезона на настинките и грипа или преди началото на учебната година. Приемът на бъз може да засили имунната ви система по време на периоди на повишено излагане на вируси.

Важно е да се отбележи, че антиоксидантите в бъза не се натрупват в тялото с времето – редовният прием осигурява постоянна антиоксидантна подкрепа.

Какво още съдържа бъзът

Освен мощните антоцианини (антиоксиданти, които придават тъмнолилавия цвят), черният бъз предлага и други полезни вещества:

Витамин C – подпомага производството и функцията на белите кръвни клетки

Фибри – подпомагат чревното здраве, което играе важна роля в имунната функция

Желязо – помага за транспортирането на кислород и поддържа нормалната имунна функция

Правилна дозировка и видове

Препоръчителни количества

Няма стандартна доза за бъз. Повечето марки хранителни добавки предлагат дневна доза въз основа на възрастта и формата на продукта.

Типичната доза за възрастни е 650-1500 милиграма (мг) на ден. Добавки с бъз се предлагат в няколко различни форми, включително:

Сиропи: Най-традиционната форма на бъз. Много хора предпочитат сироп особено сироп от черен бъз, защото е лесен за преглъщане и често съдържа мед за допълнително облекчаване на гърлото.

Желирани бонбони: Осигуряват удобен начин да получите дневната си доза, без да е необходима лъжица или вода. Желираните бонбони с черен бъз са особено популярни и сред децата, тъй като по-лесно може да станат част от храненето им.

Капсули и таблетки: Идеални за хора, които искат да избегнат захарта, често включена в сиропите или желираните бонбони. Тази форма осигурява по-концентрирана доза.

Чайове и пастили: Можете да ги използвате, за да успокоите болки в гърлото или да се хидратирате, докато сте болни.

Снимка: iStock

Защо комбинацията бъз + цинк е по-ефективна

Как цинкът подсилва имунитета

Цинкът е основен минерал, необходим на имунната система за правилно функциониране. Той помага на тялото да произвежда и активира белите кръвни клетки, които идентифицират и се борят с вирусите. Цинкът също поддържа кожата и лигавицата на носа, устата и червата – първите защитни бариери срещу инфекции.

Тъй като организмът не може да произвежда цинк самостоятелно, трябва да го получаваме чрез храна или добавки. При недостатъчен прием имунният отговор отслабва, ставаме по-податливи на инфекции и възстановяването отнема повече време.

Изследванията показват, че цинкът може да съкрати продължителността на настинката и да намали симптомите, ако се приема скоро след началото ѝ. Той действа, като предотвратява размножаването на вирусите и поддържа имунните клетки.

Синергичен ефект за по-силна защита

Комбинацията от бъз и цинк предлага по-мощна имунна защита, отколкото всяка от добавките поотделно:

Антиоксидантите в бъза защитават клетките и подпомагат реакцията срещу вирусите

Цинкът поддържа производството на бели кръвни клетки и укрепва защитната лигавица

Като действат чрез различни имунни механизми, тези две добавки укрепват способността на системата да се бори с инфекциите по-ефективно. Въпреки че са необходими повече изследвания за комбинираните ефекти, наличните данни са обнадеждаващи.

Странични ефекти от бъза: Незрелите плодове са отровни

ВНИМАНИЕ: Имайте предвид, че суровите плодове и листа на черния бъз съдържат цианидни съединения, които са токсични и могат да причинят отравяне.

Снимка: iStock

При никакви обстоятелства не трябва да консумирате или приемате по какъвто и да е начин незрели плодове от черен бъз.

Възможните странични ефекти включват:

При бъз : коремен дискомфорт, диария, гадене

При цинк : метален вкус в устата, главоболие, гадене, намален апетит, разстроен стомах

При високи дози или продължителен прием цинкът може да окаже влияние върху абсорбцията на мед.

Домашен сироп от бъз - рецепта

Ето как да си направите домашен сироп от бъз. Уверете се, че плодовете са напълно узрели преди да започнете приготвянето.

В буркан или съд с капак редувайте ред оронени плодове от черен бъз и ред захар. Най-отгоре завършете с по-голямо количество захар.

Оставете буркана затворен да престои 40 дни на хладно и светло място, но не изложен пряко на слънце. Ако температурата е много висока, приберете го в хладилника.

Може да разклатите буркана на 20-тия ден, за да може плодовете да попият добре захарта (преди това не разбърквайте съставките).

След 40-тия ден прецедете сока през марля (тензух) и съхранявайте в хладилник.

Препоръчителна доза за консумация: 1 супена лъжица 3 пъти дневно.

Рецепта за маска за лице с черен бъз

Тъй като плодовете от черния бъз съдържат Витамин С и Витамин А, са изключително полезни за кожата заради мощните си антиоксиданти и биофлавоноиди. Те правят кожата по-гладка и еластична.

Рецепта за домашна маска с черен бъз

2 супени лъжици сироп или сок от черен бъз

1 супена лъжица гел от алое вера

1 супена лъжица мед

Смесете всички съставки и нанесете върху кожата за около 15-20 минути. Измива се с хладка вода. Препоръчва се да се ползва веднъж в седмицата.

Рецепта за вода за коса с черен бъз

Черният бъз може да придаде допълнителен блясък на косата. Ето рецепта за вода за коса с черен бъз:

Сушени плодове от черен бъз (около 50 грама)

500 мл. вода

1 супена лъжица ябълков оцет

Запарете сушените плодове във водата за около 10-15 минути. Прецедете течността и добавете лъжица оцет. Може да използвате тази вода след измиване на косата с шампоан, а накрая измийте отново с вода.

Черният бъз предлага изключителни ползи за здравето, като се използват както неговите тъмнолилави (почти черни) плодове, листа и цветове. Сироп от черен бъз, капсули, таблетки, чайове, тинктура от черен бъз и дори желирани бонбони – има огромно разнообразие за начини на прием.

Трябва обаче да бъдете особено внимателни и по никакъв начин да не консумирате незрели (зелени) плодове, които са силно отровни. Все пак преди да започнете приема на хранителни добавки, особено ако имате хронични заболявания или приемате медикаменти, консултирайте се с вашия лекар.

Съдържанието е rнформативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

—---------------------------------------------------

