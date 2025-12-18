Със застудяване на времето и разгара на грипния сезон, въпросът как да се предпазим от настинка и да облекчим симптомите й става особено актуален.
Докато народната медицина предлага безброй рецепти, науката все по-убедително сочи към две ключови добавки: витамин C и цинк. Доказано е, че комбинираният им прием работи по-ефективно, отколкото когато се приемат поотделно.
И двете могат да намалят продължителността и тежестта на симптомите на обикновена настинка, като допълнително засилват имунната система.
Витамин C и цинк заедно срещу настинката
Ролята на витамин C
Витамин C често се използва за предотвратяване и лечение на настинки. Някои доказателства сочат, че може да намали риска от заболяване. Повече доказателства сочат, че витамин С може да помогне за съкращаване на продължителността на настинката и намаляване на нейната тежест, особено при хора, изложени на изключително ниски температури.
Още по-обнадеждаващо е, че витамин C помага за съкращаване на продължителността и тежестта на симптомите при вече развила се настинка.
Този витамин подкрепя имунната система по няколко начина:
- Стимулира производството на бели кръвни клетки
- Действа като антиоксидант, защитавайки клетките от увреждане
- Подобрява способността на организма да се бори с инфекции
Ролята на цинка
Цинкът помага на тялото ви да се бори с инфекциите, но също така може да помогне за предотвратяване на настинки, ако го приемате редовно. Проучвания показват, че хората, които приемат добавки с цинк редовно, могат да намалят честотата на настинки. При вече появила се настинка, цинкът може да съкрати нейната продължителност и да облекчи симптомите значително по-бързо.
Цинкът работи чрез:
- Подпомагане на растежа и функцията на имунните клетки
- Предотвратяване на размножаването на вируси
- Намаляване на възпалението в дихателните пътища
Синергичният ефект
Според експертите, витамин C може да усили ефектите на цинка. Когато се приемат заедно, тези две вещества създават синергия, която потенциално прави имунната система още по-ефективна в борбата с настинката. Комбинацията от витамин С и цинк при настинка може да бъде особено полезна, ако се започне в рамките на първите 24 часа от появата на симптомите.
Как да приемате витамин C и цинк правилно
Налични форми на добавките
Витамин C продукти:
- Прах за разтваряне
- Капсули и таблетки
- Дъвчащи таблетки
- Ампули
- Най-разпространеният тип е аскорбинова киселина
Цинкови добавки:
- Таблетки за смучене
- Капсули
- Течни форми
- Спрейове за уста
- Различни форми: цинков сулфат, цинков глюконат, цинков цитрат
Можете също да намерите комбинирани продукти, които съдържат и двете вещества заедно с други витамини и минерали, специално формулирани за подкрепа на имунитета.
Кога и как да ги приемате
За оптимални резултати при настинка, витамин ц и цинк трябва да се приемат:
- В рамките на първите 24 часа от появата на симптомите
- С или без храна - и двете добавки обикновено се понасят добре
- Ако се появят стомашни проблеми, разделете приема им на различно време или ги вземайте по време на хранене
Възможни странични ефекти и предпазни мерки
Макар че като цяло приемът на витамин C и цинк заедно е безопасен, високите дози на двете могат да причинят някои храносмилателни странични ефекти, като:
- Стомашни спазми
- Гадене
- Повръщане
Ако използвате витамин C, за да подпомогнете усвояването на желязо, приемът на цинк с него може да повлияе на нивата на желязо.
Допълнителни ползи извън борбата с настинката
Предимствата на витамин C
Витамин C не просто помага при настинка - той е жизненоважен за множество функции в организма:
- Здрава кожа: Стимулира производството на колаген, който поддържа еластичността и структурата на кожата, а антиоксидантните му свойства я защитават от UV лъчите.
- Сърдечно-съдово здраве: Може да помогне за понижение на кръвното налягане и риска от сърдечни заболявания.
- Подобрява здравето на очите: Антиоксидантните ефекти на витамин С могат да помогнат за предотвратяване на състояния, като свързана с възрастта макулна дегенерация и катаракта.
- По-добра абсорбция на желязо: Особено важно за хора с ниски нива на желязо.
Предимствата на цинка
Цинкът също предлага широк спектър от ползи:
- Здрава кожа: Цинкът може да помогне за намаляване на акнето, контрол на производството на себум и намаляване на възпалението в кожата. Той също така насърчава заздравяването на рани.
- Лечение на дефицит: Липсата на цинк може да доведе до кожни проблеми, бавно заздравяване на рани и когнитивни проблеми. Хората, които са недохранени, спазват ограничена диета, имат анамнеза за прекомерна употреба на алкохол, бременни са или кърмят, или имат проблеми с малабсорбцията, са изложени на по-голям риск от дефицит на цинк.
- Предпазва от заболявания на очите: Цинкът е необходим за здравето на очите и помага за предотвратяване на увреждане на ретината. Проучванията показват, че приемът на добавки с цинк може да забави началото на свързаната с възрастта макулна дегенерация и загуба на зрение.
Кой има най-голяма нужда от тези добавки?
Макар че повечето хора получават достатъчно витамин C и цинк от начина си на хранене, определени групи хора могат да се нуждаят от допълнителен прием:
- Хора, изложени на екстремни температури или интензивни физически натоварвания
- Бременни и кърмачки
- Възрастни хора с ограничен хранителен режим
- Хора с нарушена абсорбция или хронични заболявания
- Вегетарианци и вегани (за цинк)
Комбинацията от витамин ц и цинк при настинка може да бъде ефективен начин да намалите значително продължителността на симптомите и същевременно да засилите имунитета си.
Независимо от това, важно е да помните, че добавките са допълнение, а не заместител на здравословния начин на живот.
Преди да започнете прием на каквито и да е хранителни добавки, особено ако имате хронични заболявания или приемате медикаменти, консултирайте се с вашия личен лекар или квалифициран здравен специалист.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
—-------------------------------------------------------------
Източници
- Национален здравен институт, Отдел за хранителни добавки (2022): Информационен лист за цинка за здравни специалисти
- Национален здравен институт, Отдел за хранителни добавки (2022): https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminC-HealthProfessional/
- Health.com (2025): Цинк и витамин C: Ползи от едновременното им приемане
- Harvard T.H. Chan School of Public Health (2023): Източник на хранене: Витамин C
- Mayo Clinic (2025): Информация и предпазни мерки за добавки с цинк