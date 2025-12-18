Със застудяване на времето и разгара на грипния сезон, въпросът как да се предпазим от настинка и да облекчим симптомите й става особено актуален.

Докато народната медицина предлага безброй рецепти, науката все по-убедително сочи към две ключови добавки: витамин C и цинк. Доказано е, че комбинираният им прием работи по-ефективно, отколкото когато се приемат поотделно.

И двете могат да намалят продължителността и тежестта на симптомите на обикновена настинка, като допълнително засилват имунната система.

Витамин C и цинк заедно срещу настинката

Ролята на витамин C

Витамин C често се използва за предотвратяване и лечение на настинки. Някои доказателства сочат, че може да намали риска от заболяване. Повече доказателства сочат, че витамин С може да помогне за съкращаване на продължителността на настинката и намаляване на нейната тежест, особено при хора, изложени на изключително ниски температури.

Още по-обнадеждаващо е, че витамин C помага за съкращаване на продължителността и тежестта на симптомите при вече развила се настинка.

Този витамин подкрепя имунната система по няколко начина:

Стимулира производството на бели кръвни клетки

Действа като антиоксидант, защитавайки клетките от увреждане

Подобрява способността на организма да се бори с инфекции

Ролята на цинка

Цинкът помага на тялото ви да се бори с инфекциите, но също така може да помогне за предотвратяване на настинки, ако го приемате редовно. Проучвания показват, че хората, които приемат добавки с цинк редовно, могат да намалят честотата на настинки. При вече появила се настинка, цинкът може да съкрати нейната продължителност и да облекчи симптомите значително по-бързо.

Цинкът работи чрез:

Подпомагане на растежа и функцията на имунните клетки

Предотвратяване на размножаването на вируси

Намаляване на възпалението в дихателните пътища

Синергичният ефект

Според експертите, витамин C може да усили ефектите на цинка. Когато се приемат заедно, тези две вещества създават синергия, която потенциално прави имунната система още по-ефективна в борбата с настинката. Комбинацията от витамин С и цинк при настинка може да бъде особено полезна, ако се започне в рамките на първите 24 часа от появата на симптомите.

Как да приемате витамин C и цинк правилно

Налични форми на добавките

Витамин C продукти:

Прах за разтваряне

Капсули и таблетки

Дъвчащи таблетки

Ампули

Най-разпространеният тип е аскорбинова киселина

Цинкови добавки:

Таблетки за смучене

Капсули

Течни форми

Спрейове за уста

Различни форми: цинков сулфат, цинков глюконат, цинков цитрат

Можете също да намерите комбинирани продукти, които съдържат и двете вещества заедно с други витамини и минерали, специално формулирани за подкрепа на имунитета.

Кога и как да ги приемате

За оптимални резултати при настинка, витамин ц и цинк трябва да се приемат:

В рамките на първите 24 часа от появата на симптомите

С или без храна - и двете добавки обикновено се понасят добре

Ако се появят стомашни проблеми, разделете приема им на различно време или ги вземайте по време на хранене

Възможни странични ефекти и предпазни мерки

Макар че като цяло приемът на витамин C и цинк заедно е безопасен, високите дози на двете могат да причинят някои храносмилателни странични ефекти, като:

Стомашни спазми

Гадене

Повръщане

Ако използвате витамин C, за да подпомогнете усвояването на желязо, приемът на цинк с него може да повлияе на нивата на желязо.

Допълнителни ползи извън борбата с настинката

Предимствата на витамин C

Витамин C не просто помага при настинка - той е жизненоважен за множество функции в организма:

Здрава кожа: Стимулира производството на колаген , който поддържа еластичността и структурата на кожата, а антиоксидантните му свойства я защитават от UV лъчите.

Сърдечно-съдово здраве: Може да помогне за понижение на кръвното налягане и риска от сърдечни заболявания.

Подобрява здравето на очите: Антиоксидантните ефекти на витамин С могат да помогнат за предотвратяване на състояния, като свързана с възрастта макулна дегенерация и катаракта.

По-добра абсорбция на желязо: Особено важно за хора с ниски нива на желязо.

Предимствата на цинка

Цинкът също предлага широк спектър от ползи:

Здрава кожа: Цинкът може да помогне за намаляване на акнето, контрол на производството на себум и намаляване на възпалението в кожата. Той също така насърчава заздравяването на рани.

Лечение на дефицит: Липсата на цинк може да доведе до кожни проблеми, бавно заздравяване на рани и когнитивни проблеми. Хората, които са недохранени, спазват ограничена диета, имат анамнеза за прекомерна употреба на алкохол, бременни са или кърмят, или имат проблеми с малабсорбцията, са изложени на по-голям риск от дефицит на цинк.

Предпазва от заболявания на очите: Цинкът е необходим за здравето на очите и помага за предотвратяване на увреждане на ретината. Проучванията показват, че приемът на добавки с цинк може да забави началото на свързаната с възрастта макулна дегенерация и загуба на зрение.

Кой има най-голяма нужда от тези добавки?

Макар че повечето хора получават достатъчно витамин C и цинк от начина си на хранене, определени групи хора могат да се нуждаят от допълнителен прием:

Хора, изложени на екстремни температури или интензивни физически натоварвания

Бременни и кърмачки

Възрастни хора с ограничен хранителен режим

Хора с нарушена абсорбция или хронични заболявания

Вегетарианци и вегани (за цинк)

Комбинацията от витамин ц и цинк при настинка може да бъде ефективен начин да намалите значително продължителността на симптомите и същевременно да засилите имунитета си.

Независимо от това, важно е да помните, че добавките са допълнение, а не заместител на здравословния начин на живот.

Преди да започнете прием на каквито и да е хранителни добавки, особено ако имате хронични заболявания или приемате медикаменти, консултирайте се с вашия личен лекар или квалифициран здравен специалист.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

