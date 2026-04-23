Пациенти с повтарящи се алергични реакции, ниско кръвно налягане и хронична умора често остават без ясна диагноза, въпреки проведени изследвания и стандартно лечение. Причината може да е синдромът на активиране на мастоцитите (MCAS), което е рядко, но лечимо разстройство на имунната система.

Състоянието се характеризира със симптоми, наподобяващи класическа алергия, включваща сърбеж, уртикария, задух и световъртеж, които се проявяват епизодично и не винаги имат ясен отключващ фактор. При част от пациентите терапията с антихистамини води до ограничено или временно облекчение, а лабораторните показатели могат да останат в референтни граници.

Какво представлява MCAS?

Според данните на Американската академия по алергология, астма и имунология (AAAAI), мастоцитите са специализирани имунни клетки, отговорни за незабавните алергични реакции. В нормални условия те се активират от алергени или инфекции и освобождават химични вещества, наречени медиатори, които предизвикват класическите алергични симптоми.

При MCAS обаче тези клетки стават „дефектни": те се активират без ясен външен стимул, поради анормални вътрешни сигнали, и освобождават медиатори, задействайки повтарящи се епизоди на анафилаксия (тежка алергична реакция). Именно затова заболяването се определя като идиопатично. Механизмът му е неизвестен и не може да бъде обяснен с конвенционална алергия или друго познато заболяване.

Симптоми на MCAS

Специалистите подчертават, че симптомите на MCAS се проявяват в отделни епизоди и засягат множество органи едновременно:

Сърдечно-съдови симптоми

Бърз пулс (тахикардия);

Ниско кръвно налягане (хипотония);

Припадъци (синкоп).

Кожни симптоми

Сърбеж;

Уртикария;

Оток;

Зачервяване на кожата.

Белодробни симптоми

Свиркащо дишане;

Задух;

Стридор (шум при дишане поради оток на гърлото).

Стомашно-чревни симптоми

Диария;

Гадене и повръщане;

Крампоподобни болки в корема.

Защо MCAS се бърка с пролетна алергия?

Пролетните месеци са период на засилено алергенно натоварване от полени, цветен прашец, плесени. При пациенти с MCAS тези фактори могат да действат като тригери, отключващи епизоди. Резултатът изглежда идентично с класическата сезонна алергия: хрема, сълзене, уртикария.

Ключовата разлика е, че при MCAS симптомите са по-тежки, засягат повече органи едновременно и не отзвучават напълно при стандартно антиалергично лечение.

Как се поставя диагнозата?

Диагнозата на MCAS е комплексна и изисква изпълнение на три условия, описани от AAAAI:

Анафилактични симптоми в отделни епизоди : без ясна алергенна причина, засягащи поне два органа едновременно. Повишени нива на мастоцитни медиатори по време на епизода : серумна триптаза (взета 30 минути до 2 часа след начало на епизода) и урина за N-метилхистамин, Простагландин F2α и Левкотриен E4. Подобрение след лечение с инхибитори/блокери на мастоцитни медиатори : ако лечението не помага, MCAS е малко вероятен.

Тъй като тези изследвания не са рутинни лабораторни тестове, специалистите препоръчват пациентите да работят с алерголог, който да координира спешните и лабораторните екипи.

Лечение на MCAS

Целта на терапията е двойна: облекчаване на симптомите в острата фаза и намаляване на честотата на епизодите в дългосрочен план. Според AAAAI протоколите включват:

Антихистамини

Антихистамините от второ поколение, като лоратадин, цетиризин и фексофенадин, са предпочитани поради по-малко странични ефекти в сравнение с дифенхидрамин и хидроксизин, макар и последните да са ефективни при сърбеж и зачервяване.

Кога да потърсите специалист?

Ако изпитвате повтарящи се епизоди на уртикария, задух, ниско кръвно налягане или силни стомашно-чревни симптоми без ясна алергична причина, консултирайте се с алерголог-имунолог. Ключов сигнал е, когато стандартното антиалергично лечение не дава задоволителни резултати или симптомите засягат едновременно повече от един орган. Работата в екип между пациента, неговия личен лекар и алерголог е от ключово значение за успешното управление на заболяването.

