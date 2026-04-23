Пациенти с повтарящи се алергични реакции, ниско кръвно налягане и хронична умора често остават без ясна диагноза, въпреки проведени изследвания и стандартно лечение. Причината може да е синдромът на активиране на мастоцитите (MCAS), което е рядко, но лечимо разстройство на имунната система.
Състоянието се характеризира със симптоми, наподобяващи класическа алергия, включваща сърбеж, уртикария, задух и световъртеж, които се проявяват епизодично и не винаги имат ясен отключващ фактор. При част от пациентите терапията с антихистамини води до ограничено или временно облекчение, а лабораторните показатели могат да останат в референтни граници.
Какво представлява MCAS?
Според данните на Американската академия по алергология, астма и имунология (AAAAI), мастоцитите са специализирани имунни клетки, отговорни за незабавните алергични реакции. В нормални условия те се активират от алергени или инфекции и освобождават химични вещества, наречени медиатори, които предизвикват класическите алергични симптоми.
При MCAS обаче тези клетки стават „дефектни": те се активират без ясен външен стимул, поради анормални вътрешни сигнали, и освобождават медиатори, задействайки повтарящи се епизоди на анафилаксия (тежка алергична реакция). Именно затова заболяването се определя като идиопатично. Механизмът му е неизвестен и не може да бъде обяснен с конвенционална алергия или друго познато заболяване.
Симптоми на MCAS
Специалистите подчертават, че симптомите на MCAS се проявяват в отделни епизоди и засягат множество органи едновременно:
Сърдечно-съдови симптоми
- Бърз пулс (тахикардия);
- Ниско кръвно налягане (хипотония);
- Припадъци (синкоп).
Кожни симптоми
- Сърбеж;
- Уртикария;
- Оток;
- Зачервяване на кожата.
Белодробни симптоми
- Свиркащо дишане;
- Задух;
- Стридор (шум при дишане поради оток на гърлото).
Стомашно-чревни симптоми
- Диария;
- Гадене и повръщане;
- Крампоподобни болки в корема.
Защо MCAS се бърка с пролетна алергия?
Пролетните месеци са период на засилено алергенно натоварване от полени, цветен прашец, плесени. При пациенти с MCAS тези фактори могат да действат като тригери, отключващи епизоди. Резултатът изглежда идентично с класическата сезонна алергия: хрема, сълзене, уртикария.
Ключовата разлика е, че при MCAS симптомите са по-тежки, засягат повече органи едновременно и не отзвучават напълно при стандартно антиалергично лечение.
Как се поставя диагнозата?
Диагнозата на MCAS е комплексна и изисква изпълнение на три условия, описани от AAAAI:
- Анафилактични симптоми в отделни епизоди: без ясна алергенна причина, засягащи поне два органа едновременно.
- Повишени нива на мастоцитни медиатори по време на епизода: серумна триптаза (взета 30 минути до 2 часа след начало на епизода) и урина за N-метилхистамин, Простагландин F2α и Левкотриен E4.
- Подобрение след лечение с инхибитори/блокери на мастоцитни медиатори: ако лечението не помага, MCAS е малко вероятен.
Тъй като тези изследвания не са рутинни лабораторни тестове, специалистите препоръчват пациентите да работят с алерголог, който да координира спешните и лабораторните екипи.
Лечение на MCAS
Целта на терапията е двойна: облекчаване на симптомите в острата фаза и намаляване на честотата на епизодите в дългосрочен план. Според AAAAI протоколите включват:
Антихистамини
Антихистамините от второ поколение, като лоратадин, цетиризин и фексофенадин, са предпочитани поради по-малко странични ефекти в сравнение с дифенхидрамин и хидроксизин, макар и последните да са ефективни при сърбеж и зачервяване.
Кога да потърсите специалист?
Ако изпитвате повтарящи се епизоди на уртикария, задух, ниско кръвно налягане или силни стомашно-чревни симптоми без ясна алергична причина, консултирайте се с алерголог-имунолог. Ключов сигнал е, когато стандартното антиалергично лечение не дава задоволителни резултати или симптомите засягат едновременно повече от един орган. Работата в екип между пациента, неговия личен лекар и алерголог е от ключово значение за успешното управление на заболяването.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
Източници
- American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI): Синдром на активиране на мастоцитите (MCAS)
- World Allergy Organization (WAO): Мастоцити и мастоцитоза
- The Mastocytosis Society: Синдром на активиране на мастоцитите (пациентски ресурс)