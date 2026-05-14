Хрема, кихане, запушен нос, кашлица и умора – симптомите често изглеждат еднакво, но причината зад тях може да бъде напълно различна. Именно затова въпросът „сенна хрема или настинка“ става особено актуален в сезоните, когато вирусите циркулират активно, а полените, прахът и други алергени също провокират оплаквания.

На пръв поглед сезонният алергичен ринит, по-познат като сенна хрема, може да наподобява обикновена настинка. И двете състояния засягат носа, гърлото и дихателните пътища, но се различават по причина, продължителност, типични симптоми и подход към овладяването им.

Снимка: OpenAI

Защо сенната хрема и настинката толкова често се бъркат?

И двете състояния могат да започнат с течащ или запушен нос, често кихане, усещане за тежест в главата, отпадналост и понякога кашлица. Това създава усещане, че става дума за едно и също заболяване, особено когато симптомите се появят внезапно.

Експертите от MyHayfever посочват, че сенната хрема и настинката могат да засегнат носа, гърлото и белите дробове и да доведат до сходни оплаквания като кихане, кашлица, запушване на носа, главоболие и умора. Разликата обаче е в механизма: при настинка организмът реагира на вирус, докато при сенна хрема имунната система реагира прекомерно на алерген като полени, прахови акари, плесени или животински пърхот.

Тази разлика е важна, защото определя и начина, по който симптомите се развиват и отшумяват.

Снимка: OpenAI

Какво представлява сенната хрема?

Сенната хрема, или сезонен алергичен ринит, е алергично възпаление на носната лигавица. То се появява, когато имунната система разпознае определени вещества от околната среда като заплаха и задейства възпалителна реакция. Най-честите провокатори са полени, домашен прах, плесени и животински алергени.

Според Cleveland Clinic сърбящите, зачервени и сълзящи очи са често срещани при алергии, но не са толкова типични за настинка. При настинка по-често се наблюдават мускулни болки или температура.

При сенна хрема симптомите често се появяват скоро след контакт с алергена. Например човек може да започне да киха след разходка в парк през пролетта, след проветряване в период с висока концентрация на полени или след контакт с домашен любимец, ако има чувствителност към животински алергени.

Снимка: Getty Images

Какво представлява обикновената настинка?

Обикновената настинка е вирусна инфекция на горните дихателни пътища. Тя може да бъде причинена от различни вируси и обикновено се предава чрез капчици при кашляне, кихане или близък контакт, както и чрез докосване на замърсени повърхности.

Симптомите на настинка обикновено достигат пик в рамките на 2-3 дни след инфекцията и могат да включват хрема, запушен нос, кашлица, кихане, болки в гърлото, главоболие и болки в тялото.

За разлика от алергията, настинката обикновено има по-ясно начало и край. Симптомите се развиват постепенно, достигат пик и след това започват да отслабват.

Снимка: Canva

Най-важните разлики в симптомите

Макар че двете състояния могат да изглеждат сходни, няколко признака помагат да се направи разграничение.

Очите често издават алергията

Един от най-характерните признаци на сенна хрема са сърбящите, сълзящи и раздразнени очи. Може да има и подуване около очите или усещане за парене. При обикновена настинка очните симптоми не са водещи.

Mayo Clinic посочва, че при сезонни алергии може да се наблюдават подпухнали клепачи и тъмни кръгове под очите, докато при вирусни инфекции по-често се срещат кашлица, болки в гърлото и понякога температура.

Температурата насочва по-скоро към инфекция

Сенната хрема не причинява температура. Ако има повишена температура, болки в тялото, втрисане или силна отпадналост, по-вероятно е да става дума за вирусна инфекция, включително настинка, грип или друго респираторно заболяване.

Важно е обаче да се отбележи, че при обикновена настинка температурата също не винаги е налице. Затова тя не е единственият критерий, а част от общата картина.

Продължителността е ключов ориентир

Една от най-практичните разлики е колко дълго продължават симптомите. Настинките обикновено траят между 3 и 14 дни, докато алергиите могат да продължат дни, седмици или месеци, ако контактът с алергена продължава.

Това означава, че ако хремата, кихането и запушеният нос се повтарят всяка пролет или есен, или се задържат дълго без типично „разболяване“, причината може да е алергична.

Снимка: Canva

Как се различава лечението?

Тъй като причините са различни, подходът също се различава. При настинка основната цел е организмът да се възстанови от вирусната инфекция. Обичайно се препоръчват почивка, прием на течности и средства без рецепта за облекчаване на отделни симптоми като главоболие, болки в гърлото или температура. Антибиотиците не действат срещу вируси и не са лечение за обикновена настинка.

При сенна хрема фокусът е върху намаляване на алергичната реакция и ограничаване на контакта с алергена. В зависимост от тежестта на симптомите лекар или фармацевт може да обсъди различни варианти, включително антихистамини, назални спрейове, промивки със солен разтвор, деконгестанти за краткосрочна употреба или алергенна имунотерапия при определени пациенти.

Експертите подчертават, че хората реагират различно на алергените и че планът, който помага на един човек, не е задължително подходящ за друг. Затова при чести или силно изразени симптоми е разумно да се потърси индивидуална оценка от медицински специалист.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

—---------------------------------------------------

Източници