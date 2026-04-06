Кофеинът е най-популярният стимулант за енергия, фокус и бодрост, но голяма част от хората го консумират в неподходящо време, което води до тревожност, разтреперване и енергиен срив.

Новите препоръки на невролози и диетолози обясняват как времето на приема на кафе е толкова важно, колкото и количеството.

Изчакайте час след събуждане, преди да пиете кафе

Кофеинът повишава бодростта, като блокира химикала на съня, наречен аденозин, обяснява д-р Ела Акерман, невролог в центъра VSI Spine Center близо до Вашингтон. "Кофеинът увеличава бодростта и енергията, намалява сънливостта и повишава адреналина", обяснява тя.

Въпреки това, според експертите, пиенето на кафе веднага след събуждане може да е грешка. Причината се крие в хормона на стреса кортизол, част от реакцията "бий се или бягай" на организма.

Кофеинът предизвиква скок в нивата на кортизола, което дава енергиен тласък. Но самото събуждане също причинява естествен скок на кортизола.

"Кортизолът естествено се повишава при събуждане и обикновено достига връх около 7-8 часа сутринта, след което постепенно спада през деня", обяснява Джулия Зумпано, регистриран диетолог в Cleveland Clinic Center for Human Nutrition.

Когато пиете кафе, докато естествените нива на кортизол са на върха си, нивата на кортизола и съответно тревожността и треперенето скачат много по-високо, казва д-р Акерман. Енергийните нива също претърпяват по-рязък спад.

Решението: Изчакайте около един час след обичайното си време на събуждане, преди да си направите кафе. Това позволява да "уловите" кортизола в низходяща фаза и да го подкрепите отново, което води до по-продуктивна сутрин с по-малко колебания в енергията и тревожността.

Но не винаги трябва да чакате, зависи от циркадните ритми

Горната препоръка работи, ако се събуждате във време, което се усеща нормално за вашия организъм. Някои хора са естествено ранобудни, други не.

"Ако сте късно-будещ се човек, това означава, че естествената ви телесна бодрост настъпва малко по-късно", казва д-р Акерман. Обратно, ако се събуждате естествено рано, нивата на кортизол може да достигнат връх много преди 8 часа.

Ако се събуждате по-рано от естествения си циркаден ритъм, например заради работа, пиенето на кафе веднага може да е точното решение. "Ако трябва да станете рано за работа, но по природа сте късно-будящ се човек, тогава има смисъл да използвате кофеин. Колкото по-скоро, толкова по-добре", добавя д-р Акерман.

Не пийте кафе на гладно

Често това, което хората приемат за кофеинов срив, всъщност е захарен срив. Пиенето на кафе на празен стомах може да предизвика стомашно разстройство при чувствителни към киселини хора, но също може да разбие енергийните нива за цялата сутрин.

Един от основните начини, по които кофеинът дава енергия, е като сигнализира на черния дроб да освободи съхранена през нощта глукоза. Но сутрин тези запаси обикновено са изчерпани.

"Освен ако не сте яли много голяма вечеря предната вечер, нивата на захар са доста изчерпани през нощта. Най-ниската глюкоза, освен ако не сте диабетик, обикновено се случва сутрин", обяснява д-р Акерман.

Когато кортизолът скочи при връх на бодрост, тялото освобождава последната глюкоза, което дава енергиен тласък. Кафето причинява същия ефект – повече адреналин, повече освободена глюкоза.

"Точно когато адреналинът удари, той стимулира освобождаването на захарни запаси от черния дроб, и след това идва срив. Ако не сте яли нищо, можете да получите хипогликемия, която може да ви направи много треперливи", предупреждава д-р Акерман.

Решението: Консумирайте малко сложни въглехидрати и протеини, гранола, филийка с фъстъчено масло или шепа ядки, преди кафето.

Умерете дозата кофеин

Според Американската агенция по храните и лекарствата (FDA), 400 милиграма кофеин дневно е най-високата доза, която е доказано безопасна за повечето хора. Това е равно на около четири чаши филтрирано кафе или три двойни еспреса. За бременни жени безопасната доза може да е наполовина.

Но хората се различават значително по способността си да метаболизират кофеина. "Всъщност има генетичен тест, гена CYP1A2 – който може да ви каже дали сте бавен или бърз метаболизатор на кофеин", казва Зумпано. Но най-важното е да слушате тялото си. Ако изпитвате учестено сърцебиене или палпитации, вероятно сте приели твърде много кофеин.

"Аз съм кардиологичен диетолог и виждам много хора с аритмия, тахикардия, предсърдно мъждене, всички те се влошават от кофеин. Кофеинът е първото нещо, което махам, и това наистина регулира сърдечния им ритъм", споделя Зумпано.

Спрете да пиете кафе следобед

Като общо правило, повечето хора трябва да спрат да пият кафе до 15 часа, или дори до обяд. Това зависи от количеството кафе, което пиете всеки ден, и колко бързо тялото ви метаболизира кофеина.

Въпреки че много хора могат да заспят след консумация на кофеин късно през деня, той често все още тихо влияе на качеството на съня, казва Зумпано. Кортизолът напуска тялото бавно.

"Имам пациенти, които казват: 'Мога да пия кофеин по всяко време и не влияе на съня ми'. И аз казвам: 'Защо не опитаме да го махнем?' И те отговарят: 'Боже мой, спя толкова по-добре. Спя през цялата нощ. Не знаех, че е възможно'", споделя диетологът.

Не варирайте много приема на кофеин

Ако пиете кафе през целия ден и решите да спрете рязко, ще усетите ефектите. Кофеиновата абстиненция е реална, с общи симптоми от главоболие до умора, раздразнителност и затруднена концентрация.

Симптомите на кофеинова абстиненция могат да се появят само ден след като спрете да пиете кофеин и са най-тежки около два дни след спиране.

Този феномен може да е актуален дори в ежедневието. Ако пиете два кани кафе дневно на работа, но нямате кафемашина у дома, апатията ви през уикенда може да е кофеинова абстиненция.

Най-доброто време за пиене на кафе не е веднага след събуждане. Изчакването на около час позволява на кортизола да спадне естествено, което води до по-стабилни енергийни нива и по-малко тревожност. Пиенето на кафе на празен стомах може да причини хипогликемия и треперене, затова е важно да комбинирате кофеина с храна.

Спирането на кафето следобед подобрява качеството на съня, а избягването на резки промени в приема предотвратява симптомите на абстиненция. Слушайте тялото си и регулирайте дозата според личните си циркадни ритми и метаболизъм на кофеина.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

