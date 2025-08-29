Диетолози: 5 „лоши“ напитки, които не бива да избягвате за отслабване

Откриването на най-добрите напитки за отслабване може да бъде изтощително. С развиващите се изследвания и набиращи все по-огромна популярност инфлуенсъри, много често споделящи откровена дезинформация, е трудно да се определи какво освен вода, може да се консумира в хранителен план, когато целта е отслабване. И по-конкретно – здравословно отслабване.

За съжаление, мисленето в абсолютни стойности може наистина да провали целите ви, особено ако сте човек, който се наслаждава на чаша сок със закуска или мляко в зърнената си закуска.

Всички храни, включително напитките, могат да се впишат в здравословна, балансирана диета. Ето пет „лоши“ напитки, които са подходящи за консумация, независимо дали искате да отслабнете или не, пише специализираното издание EatingWell.

Краве мляко

Въпреки заглавията, които определят млякото като „лошо" за отслабване, демонизирайки (естественото) му съдържание на захар като виновник, изследванията установяват, че е вярно точно обратното.

Специално проучване показва, че пиенето на пълномаслено мляко е свързано с по-ниско телесно тегло, Индекс на телесна маса (ИТМ) и риск от затлъстяване.

„Млякото има много ползи. Висококачественият, бионаличен протеин в млякото, като левцин, стимулира растежа на мускулите, което може да оптимизира поддържането на чиста мускулна маса“, казва спортният диетолог Сара Кошик, която е и регистриран диетолог.

„Когато хората се опитват да отслабнат, те искат да се съсредоточат върху запазването и поддържането на чистата си мускулна маса и вместо това да изгарят мазнините.“

Снимка: Canva

Ако търсите бърза доза протеин, млякото предлага точно това. Една чаша обезмаслено мляко доставя 8 грама протеин само за 90 калории.

Обогатено соево мляко

Соевите храни, включително соевото мляко, са чудесно допълнение към вашия хранителен план за отслабване. Различни проучвания показват, че консумацията на много протеини може да помогне за отслабване, включително соевият протеин. Соевият протеин не пречи на загубата на тегло – и дори може да помогне.

Соевото мляко може също да ви помогне да се храните по-здравословно.

„Включването на соево мляко в диетата ви е чудесен начин да увеличите приема на протеини, фибри, витамини и минерали, за да задоволите хранителните си нужди, докато отслабвате“, казва Лорън Харис-Пинкус, магистър, регистриран диетолог.

Една чаша обогатено, неподсладено соево мляко съдържа 7 грама протеин и 80 калории. Освен това, то съдържа и витамин B12, хранително вещество, което често липсва в растителните диети.

Натурално подсладено кафе

Ароматизираното кафе обикновено получава лоша репутация. Дори когато ползите от кофеина се подчертават за отслабване, в момента, в който се появи подсладител, кафето автоматично бива осъдено.

Но това не е задължително да е така. „Има някои сметани за кафе, които са с високо съдържание на „празни“ калории от захари и наситени мазнини“, казват експертите.

Снимка: Canva

„Кафето не е предназначено да бъде висококалорична напитка, но пиенето на черно кафе не винаги се харесва на вкусовите рецептори на всеки. Изборът на правилната сметана за кафе с ниско съдържание на захар и наситени мазнини може да предложи удовлетворение, като същевременно е в съответствие с целите ви за отслабване“, добавят диетолозите.

Имайки това предвид, е важно да помислите какво ще задоволи вкусовите ви рецептори, като същевременно се вписва в целите ви за отслабване. Тук влизат в действие естествено получените подсладители, като например сметана без добавена захар, малко мед или кленов сироп.

100% сок от нар

Сок, приготвен от 100% плодов сок, като например 100% сок от нар, може да бъде чудесен начин да добавите вкус и хранителни вещества към обикновената вода. Можете да добавите малко сладък и леко тръпчив сок към вода или газирана напитка, за да насърчите пиенето на повече H2O без добавена захар.

Консумацията на нар също така е доказано полезна за намаляване на телесното тегло, кръвното налягане, кръвната захар и други маркери за сърдечно-съдово здраве. Плодът е богат на полифеноли, полезни антиоксидантни съединения, които помагат на тялото ви да се освободи от свободните радикали и спомагат за намаляване на възпалението.

Нискокалорични газирани напитки с по-ниско съдържание на захар

Диетичните газирани напитки са продукт, който мнозина или обичат, или не обичат. Преминаването от газирани напитки с пълно съдържание на захар към газирани напитки с нула калории може значително да намали броя на калориите, които консумирате на ден, и да помогне за отслабване.

Недостатъкът е, че диетичните газирани напитки не съдържат нищо полезно за вашето здраве.

Специалистите съветват на първо време да преминете към диетични газирани напитки, ако обикновено пиете редовно, след което с течение на времето постепенно да спрете газираните напитки напълно (освен от време на време).

Замяната на газираните напитки с газирана вода и добавянето на плодове и билки, може да ви помогне да направите прехода по-малко болезнен.

Как напитките могат да помогнат за отслабване?

Поддържането на добра хидратация може да помогне за контролиране на глада ви, като същевременно намалява склонността към безразборното ядене.

„Хидратацията е важна, защото ни помага да се чувстваме сити и може да намали нивата ни на глад“, казва диетологът Сара Кошик. Понякога си мислим, че сме гладни, но в действителност сме жадни и дехидратирани.

„Освежаващата напитка може да напълни стомаха, като същевременно изпрати сигнал до мозъка, че сте сити“, обяснява още тя.

Освен това, когато осигурявате на тялото си правилния вид течности, вие също така ще поддържате стомашно-чревния си тракт активен. А доброто храносмилателно здраве е нещо, което може да доведе до успешно поддържане на теглото в дългосрочен план. Разбира се, повечето напитки освен водата съдържат калории, което е от значение за отслабването.

Снимка: Unsplash

Все пак това не означава, че трябва да избягвате напитки, съдържащи калории – дори когато се стремите да отслабнете.

„Правилните напитки могат да намалят глада и да увеличат чувството за ситост. Съсредоточете се върху това да останете хидратирани с напитки, които отговарят на вашите нужди, за да се наслаждавате на живота, докато постигате целите си“, казва още диетологът.

Как да разберете дали дадена напитка е добра за отслабване

Харесвате напитка, която не е посочена в петте по-горе? Не се притеснявайте! Ето няколко съвета на диетолозите:

Проверете калорийното съдържание – Имайте предвид колко калории осигурява напитката. В идеалния случай избягвайте консумацията на калории, които са по-ценни от обикновено хранене. Уверете се, че напитката, заместваща храненето, съдържа протеини или фибри, за да се чувствате сити и доволни след консумацията ѝ.

Следете съдържанието на добавена захар – Добавените захари идват от сладки съставки като мед, агаве, сиропи и захар и добавят калории, но не ни засищат. Американската сърдечна асоциация препоръчва ограничаване на дневния прием на добавена захар до 24 грама (6 чаени лъжички) за жени и 36 грама (9 чаени лъжички) за мъже.

Оценете общата хранителна стойност – Дали напитката съдържа повече калории, отколкото обикновено бихте приели, но предлага ли хранителни вещества, като диетични фибри, протеини и калций? Тогава тя може да е полезно допълнение към вашия ден.