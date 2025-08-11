В днешното забързано ежедневие все повече хора търсят бързи решения за справяне със стреса и тревожността. На пазара в Европа се появяват нови специализирани напитки, които обещават моментална релаксация и душевно спокойствие. Но наистина ли тези „чудодейни“ напитки могат да изпълнят обещанията си?

Така наречените функционалните напитки са газирани или без газировка, изделия, обогатени с адаптогени, витамини и минерали. Британският пазар на тези продукти бележи ръст от 24,5 % за последните 12 месеца, а почти всяко трето домакинство вече ги купува, сочат данните на Worldpanel by Numerator, съобщава BBC

Въздейства ли съдържанието действително върху нервната система или спокойствието е по-скоро в главата ни, отговарят експерти, чиито изводи са по-скоро умерени.

Какво съдържа „здравословната“ напитка?

Повечето марки залагат на комбинации от:

Снимка: Canva

Lion’s Mane (лъвска грива) – гъба, популярна в Източна Азия;

L-теанин – аминокиселина от зеления и черния чай;

Ашваганда – адаптогенна билка, отглеждана в Азия, Африка и Европа;

Магнезий – жизненонеобходим минерал.

Тези вещества често се свързват с подобрено настроение, по-добра когнитивна функция и намаляване на стреса. Доказателствата обаче са разнопосочни, а количествата в една напитка са далеч под дозите, използвани в клиничните изпитвания.

Какво казват диетолозите?

„Изследванията върху лъвската грива са още в зародиш“, отбелязва диетоложката Рийма Пател. В едно от по-детайлните клинични проучвания участниците приемат 1800 mg на ден. поне четири пъти повече, отколкото се съдържа в повечето готови напитки. Според нея напитките могат да бъдат добра алтернатива на алкохола за желаещите да се отпуснат вечер, „но рекламните обещания трябва да се приемат с известна доза скептицизъм“.

Тестовете на подобни напитки, често изключват жените, добавя Пател, тъй като хормоналните колебания усложняват проследяването на ефекта. Това допълнително затруднява оценката на реалната полза за половината от потребителите.

Полезни ли са добавките?

Според д-р Синейд Робъртс, специалист по хранене, добавките могат да са ефикасни в строго определени ситуации, при дефицит или при професионални атлети, които търсят минимално предимство. „Следите от лъвска грива или ашваганда в един газиран продукт няма да променят нивата ви на стрес“, казва тя. Ако целта е психическо облекчение, по-добре вложете средства в „сеанс при терапевт или масаж в края на месеца“.

Снимка: Canva

Психологът Наташа Тивари посочва тънката граница между обещание за „ведро настроение“ и твърдение за лечение на психично разстройство. Според нея ефектът често се корени не в химичния състав, а в самия ритуал: „Плащате малко повече, сядате спокойно, наслаждавате се на приятен дизайн,така си създавате реален момент на тишина в иначе забързания ден.“ Този миг е ценен, макар и временен, добавя тя.

Експертите признават една потенциална полза

Диетоложката Пател отбелязва, че тези напитки могат да бъдат добра алтернатива на алкохола. Тя има клиенти, които са преминали от ежедневното консумиране на вино или джин с тоник към тези напитки като начин за релаксация.

Докато напитките за релаксация може да предлагат психологически комфорт и да служат, като по-здравословна алтернатива на алкохола, научните доказателства за тяхната ефективност остават ограничени. Потребителите трябва да подхождат с реалистични очаквания и да не разчитат изключително на тези продукти за справяне с хронични проблеми като стрес и тревожност.

Както съветва д-р Робъртс, ако ви харесва вкусът, ги консумирайте, но за сериозни проблеми със стреса е по-добре да инвестирате в доказани методи като терапия или други професионални услуги за психично здраве.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.