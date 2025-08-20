Полезна или вредна е соята? Рискове и ползи за здравето

Соевите зърна са семената на растението соя (Glycine max) – бобова култура. Те са богат източник на протеини, фибри, здравословни мазнини, витамини и минерали, сред които калий, магнезий, фолат и желязо.

Соята е основата на много популярни храни, включително тофу, темпе, соев сос, соево мляко и много растителни алтернативи на месото.

Някои хора имат опасения относно соята, тъй като тя може да повлияе на нивата на хормоните в организма, когато се консумира в много големи количества.

Проучванията обаче показват, че питателните соеви храни са безопасни за консумация в нормални количества и могат да поддържат здравето по различни начини, съобщава здравното издание Health.

Ползи за здравето от соята

Дългогодишни проучвания доказват, че консумацията на соя може да има ползи за здравето, включително за здравето на сърцето, намаляване на риска от рак на гърдата и подобряване на мускулната маса.

Може да стимулира растежа на мускулите

Консумацията на соеви продукти, като соеви зърна и соев протеин на прах, може да стимулира растежа на мускулите. Конкретни проучвания установява, че соевият протеин увеличава мускулната маса и сила по подобен начин като суроватъчният протеин.

Може да помогне за отслабване

Протеинът е най-засищащият хранителен елемент и добавянето на соеви протеини към диетата ви може да помогне да загубите излишната телесна мазнина.

Снимка: iStock

Може да намали риска от някои видове рак

Благодарение на ефекта си върху естрогена, соята може да помогне за предпазване от хормонално-медиирани видове рак, като някои видове рак на гърдата. Преглед на проучвания установява, че жените с най-висок прием на соя имат с 12% по-нисък риск от рак на гърдата. Соевите храни могат също да предпазват от рак на простатата.

Може да намали риска от сърдечни заболявания

Скорошно проучване установява, че консумацията на соеви изофлавони е свързана с по-нисък риск от сърдечни заболявания и коронарна болест на сърцето при възрастни. Соята може да помогне за намаляване на рисковите фактори за сърдечни заболявания, като високия холестерол.

Може да облекчи симптомите на менопаузата

Някои резултати от проучвания показват, че диета, богата на соя и растителни продукти, може да намали честотата и тежестта на горещите вълни при жени в менопауза.

Консумацията на соеви храни може също да е полезна за здравето на костите и да забави когнитивния спад.

Видове соеви храни

Традиционните соеви храни се произвеждат от цели соеви зърна, които не претърпяват интензивна обработка. Те включват също ферментирали и неферментирали соеви продукти.

Ферментиралите соеви храни включват нато, соев сос, темпе и мисо. Неферментиралите соеви храни включват цели соеви зърна, соево мляко, тофу, пресен едамаме, соеви ядки и соеви кълнове.

Съществуват и преработени соеви храни, които преминават през обширен производствен процес и обикновено са по-малко питателни от непреработените соеви храни.

Преработените соеви храни включват заместители на месото на соева основа, като соево мляко, соеви сирена и соеви закуски. Соевият протеин на прах е друг вид преработен соев продукт.

Някои изследвания показват, че биологично отглежданата соя има значително по-високи нива на протеин, цинк и няколко аминокиселини в сравнение с конвенционално отглежданата соя.

Също така, търговски отглежданата соя съдържа високи нива на глифозат, пестицид, който е вреден за човешкото здраве.

Опасения от соята заради хормоните в организма

Соята съдържа изофлавони, които са вид фитоестроген. Фитоестрогените имитират ефектите на хормона естроген в организма. Фитоестрогените могат да имат естрогенни или антиестрогенни ефекти, което означава, че могат да блокират абсорбцията на естроген или да имат слаба естрогенна активност.

Поради въздействието на соята върху естрогена, някои хора смятат, че консумацията на соя може да повлияе на хормоналните нива, но проучванията показват, че консумацията на умерени количества соя (25 грама на ден или по-малко) не оказва значително влияние върху хормоналните нива при мъжете или жените.

Консумацията на по-големи количества соя може да повлияе на хормоналните нива и да доведе до състояния като нисък тестостерон и еректилна дисфункция при мъжете. Поради тази причина е най-добре да се избягва консумирането на прекомерни количества соя.

Соевите изофлавони също имат гоитрогенна активност. Гоитрогените са съединения, които пречат на производството на тиреоидни хормони – с основна функция при метаболизма, енергийния баланс, растежа и развитието на организма.

Снимка: Canva

Някои проучвания показват, че високият прием на соя може да доведе до леко повишение на тиреостимулиращия хормон, което показва спад в производството на тиреоидни хормони. Въпреки това, приемът на соя е малко вероятно да повлияе на функцията на щитовидната жлеза при хора без свързани със здравето състояния.

Соята инхибира абсорбцията на заместващото лекарство за хормоните на щитовидната жлеза левотироксин. Препоръчва се лекарствата за щитовидната жлеза да се приемат на празен стомах, тъй като храната като цяло и някои добавки пречат на абсорбцията на лекарствата за щитовидната жлеза.

Ако имате заболяване на щитовидната жлеза, най-добре е да избягвате приемането на големи количества соя, особено ако диетата ви е с ниско съдържание на йод. Изследвания показват, че високата консумация на соя може да увеличи риска от развитие на хипотиреоидизъм при хора с йоден дефицит.

Соевите храни като цяло са безопасни за консумация от повечето хора. Въпреки това алергичните към соя трябва да избягват всички соеви продукти, включително едамаме, соево мляко и соев протеин на прах.