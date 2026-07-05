Това, което слагаме в чинията, влияе върху кръвната захар много повече, отколкото предполагаме. Докато храните с добавена захар и рафинирани въглехидрати водят до резки колебания в глюкозата, съществува и обратната група, продукти, които подпомагат регулирането на кръвната захар и поддържат по-стабилни нива през деня.

Разбира се, факторите като телесно тегло, физическа активност, стрес и генетика също имат значение, но храните за контрол на кръвната захар остават сред най-достъпните инструменти в ежедневието. Ето 17 от тях, подкрепени от науката.

Снимка: OpenAI

Зеленчуци и листни храни за по-стабилна глюкоза

Броколи и броколи кълнове

Броколито съдържа сулфорафан, растително съединение, което се освобождава при нарязване или сдъвкване на зеленчука. Според проучвания, публикувани в научната литература, богатият на сулфорафан екстракт от броколи има изразен антидиабетен ефект, като подобрява инсулиновата чувствителност и намалява окислителния стрес. Броколи кълновете са концентриран източник на глюкорафанин и се свързват с по-ниска кръвна захар при хора с диабет тип 2. За максимална полза експертите съветват броколито да се консумира сурово или леко задушено.

Кейл (къдраво зеле)

Наричан често „суперхрана", кейлът е богат на фибри и флавоноидни антиоксиданти като кверцетин и кемпферол. Японско проучване установи, че консумацията на храни с кейл заедно с богато на въглехидрати ястие значително понижава кръвната захар след хранене в сравнение с плацебо.

Бамя

Бамята е плод, който се използва като зеленчук, и е богата на полизахариди и флавоноиди с потенциал да понижават глюкозата. Основният ѝ полизахарид, рамногалактуронан е идентифициран като силно антидиабетно съединение, макар че са необходими още изследвания при хора.

Протеинови източници, които забавят покачването на глюкозата

Снимка: Canva

Морски дарове и мазна риба

Рибата и морските дарове осигуряват протеин, полезни мазнини и антиоксиданти. Протеинът забавя храносмилането, предотвратява резките скокове на глюкозата след хранене и увеличава ситостта. Проучване от 2017 г. установи, че хора с наднормено тегло, които консумират около 750 г мазна риба седмично, показват значително подобрение в нивата на глюкоза в кръвта след хранене в сравнение с тези, приемащи постна риба.

Яйца

Яйцата са концентриран източник на протеин, полезни мазнини и антиоксиданти. Според проучване сред възрастни с предиабет или диабет тип 2, консумацията на едно голямо яйце дневно в продължение на 12 седмици води до около 4,4% понижение на кръвната захар на гладно и подобрена инсулинова чувствителност.

Ядки, семена и полезни мазнини

Ядки и ядково масло

Изследванията показват, че овесените трици и ядките са сред полезните избори за стабилна кръвна захар. Малко проучване сред хора с диабет тип 2 установи, че включването на фъстъци и бадеми в нисковъглехидратен режим понижава глюкозата на гладно и след хранене.

Снимка: OpenAI

Тиква и тиквени семки

Тиквата е традиционен народен подход при диабет в редица страни. Богата е на полизахариди, а тиквените семки съдържат полезни мазнини и протеини. Проучване от 2018 г. показа, че консумацията на около 65 г тиквени семки намалява кръвната захар след хранене с до 35%.

Чиа и ленено семе

Чиа и ленено семе са богати на разтворими фибри и полезни мазнини. Осемседмично проучване сред хора с диабет тип 2 установи, че ежедневната консумация на ленено семе значително понижава HbA1c, маркер за дългосрочния контрол на глюкозата. Семената чиа пък се свързват с по-добра инсулинова чувствителност.

Авокадо

Авокадото е богато на полезни мазнини, фибри и минерали. Проучвания сочат, че то може да подпомогне регулирането на кръвната захар и да намали рисковете от метаболитен синдром. Важно е да се отбележи, че част от изследванията са финансирани от индустриална организация, което налага известна предпазливост при тълкуването.

Фибри от бобови и пълнозърнести храни

Боб и леща

Богатите на фибри храни като боба и лещата съдържат магнезий, протеин и резистентно нишесте, които забавят храносмилането. Проучване установи, че добавянето на черен боб или нахут към ориз значително понижава кръвната захар след хранене в сравнение с ориз, консумиран самостоятелно.

Снимка: Canva

Овес и овесени трици

Овесът е богат на разтворими фибри с изразен ефект върху глюкозата. Анализ на 16 проучвания установи, че приемът на овес значително понижава HbA1c и кръвната захар на гладно в сравнение с контролни ястия.

Ферментирали храни и пробиотици

Кимчи и кисело зеле

Ферментиралите храни и пробиотиците съдържат съединения, свързани с по-добра инсулинова чувствителност. Преглед от 2021 г. заключи, че пробиотичните храни имат забележим ефект върху регулирането на кръвната захар при хора с диабет тип 2, особено при тези с по-труден контрол.

Кефир и кисело мляко

Кефирът и киселото мляко са ферментирали млечни продукти, които може да подпомогнат стабилността на глюкозата. Анализ на 42 проучвания посочи, че всеки 50 г дневен прием на кисело мляко се свързва със 7% по-нисък риск от диабет тип 2.

Плодове с нисък до среден гликемичен индекс

Горски плодове

Малините, боровинките, ягодите и къпините са богати на фибри и антиоксиданти. Проучване от 2019 г. установи, че консумацията на малини заедно с богато на въглехидрати ястие значително понижава инсулина и глюкозата след хранене при хора с предиабет.

Снимка: Canva

Цитрусови плодове

Въпреки че съдържат естествена захар, цитрусовите плодове са с нисък до среден гликемичен индекс. Те са източник на наригенин, полифенол с антидиабетни свойства, който подпомага инсулиновата чувствителност.

Ябълки

Ябълките съдържат разтворими фибри и съединения като кверцетин и хлорогенова киселина. Проучване установи, че консумацията на ябълка 30 минути преди ястие с ориз значително понижава кръвната захар след хранене.

Какво е важно да запомните

Спазването на здравословен хранителен режим е ключово за управлението на кръвната захар. Независимо дали става дума за хранене при предиабет, за превенция на диабет тип 2, или просто за поддържане на добро здраве, включването на изброените храни като част от балансирано меню може да подпомогне контрола на хипергликемия.

Важно е обаче да се помни, че цялостният хранителен режим, физическата активност и телесното тегло имат най-голямо значение за дългосрочния резултат.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници