Бамята при диабет все по-често попада във фокуса на научните среди и ново мащабно обобщение на клинични данни обяснява защо.

Според метаанализ, публикуван в специализираното списание Nutrition & Diabetes, добавките с бамя може умерено да подобрят няколко ключови маркера за сърдечносъдов риск при диабет, включително нивата на холестерол и възпалението. Авторите обаче са категорични, че бамята не е заместител на лекарствената терапия. Ето какво всъщност показват данните.

Какво установи новото проучване

Изследователите систематично прегледаха и обобщиха резултатите от 10 клинични проучвания 9 рандомизирани контролирани изпитвания и едно квази-експериментално, обхващащи възрастни с предиабет, диабет тип 2 и диабетна нефропатия (хронично бъбречно усложнение на диабета).

Снимка: Canva

Според метаанализа за бамя, участниците, които са приемали добавката, са показали значимо по-голямо понижение на редица показатели в сравнение с контролните и плацебо групите. Използваните форми са разнообразни, от прах от плода до екстракти и препарати от семена, с дневни дози между 3 и 20 грама и продължителност от 2 седмици до 3 месеца.

Какви ползи показват данните

Обобщените резултати посочват измеримо подобрение при няколко сурогатни маркера за здраве на сърцето:

Общ холестерол – понижение с 14,16 mg/dL (p < 0,001)

Лош холестерол (LDL-C) – понижение с 8,51 mg/dL (p = 0,009)

Триглицериди – спад с 15,43 mg/dL (p = 0,022)

Диастолично кръвно налягане – понижение с 1,17 mmHg (p = 0,038)

С-реактивен протеин (CRP) – спад с 2,28 mg/dL (p < 0,001), но само въз основа на 2 проучвания

Интересен детайл около регулирането на триглицеридите и холестерола: анализите подсказват възможна зависимост от дозата. По-ниските дневни дози (под 4 грама) са били по-ефективни за нивата на холестерол и LDL-C, докато по-високите дози са повлиявали по-силно триглицеридите. Подобренията на липидите са били по-изразени при прием над 2 месеца.

Снимка: Canva

Важно е да се отбележи, че систоличното кръвно налягане не се е променило значимо (p = 0,439), а "добрият" HDL холестерол не се е подобрил като цяло – ефект се е наблюдавал само в подгрупата с по-дълъг прием.

Защо бамята може да действа така

Авторите обсъждат няколко вероятни механизма, които биха обяснили антиинфламаторните свойства и липидния ефект на растението:

Разтворимите фибри в бамята може да свързват жлъчни киселини в червата, ограничавайки повторното усвояване на холестерол и принуждавайки черния дроб да изразходва липидните си запаси.

Биоактивни съединения като кверцетин може да потискат ензими за разграждане на мазнините.

Протеини от семената може да действат като меки инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим, което допринася за регулирането на кръвното налягане .

Като източник на разтворими фибри, минерали, витамини и антиоксидантни полифеноли, бамята отдавна е сред кандидатите за достъпни диетични интервенции при кардиометаболен риск.

Важните ограничения, които не бива да пренебрегвате

Тук авторите са особено внимателни. Доказателствата за бамята като естествена добавка за холестерол все още не са достатъчно категорични, за да заместят стандартното лечение. Основните ограничения включват:

Снимка: Canva

Методологична разнородност между проучванията (различни форми, дози и продължителност)

Участници само от азиатски популации, което ограничава приложимостта на изводите

Малки извадки и ниска до умерена сигурност на резултатите

Липса на дългосрочни данни за сърдечносъдови събития, безопасност и взаимодействия с лекарства

С други думи, обещаващ, но ранен етап на изследване, който не може да се превърне в препоръка за конкретно лечение на диабет.

Новият метаанализ позиционира бамята при диабет като потенциална нискобюджетна хранителна добавка, която скромно подобрява избрани маркери като общ холестерол, LDL-C, триглицериди и възпаление.

Същевременно ефектът върху HDL и систоличното налягане остава недоказан, а качеството на данните е ограничено. Като достъпно допълнение към здравословното хранене бамята изглежда интересна, но – според самите изследователи , тя никога не бива да измества предписаните лекарства, а решенията за добавки винаги е добре да се вземат заедно с лекуващия лекар.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници