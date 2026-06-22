Инсулиновата резистентност често не дава никакви сигнали, няма болка, няма видими симптоми, а въпреки това тихо повишава риска от диабет тип 2.

Тревожното е, че състоянието става все по-разпространено, според данни, цитирани от американски здравни източници, 4 от 10 възрастни на възраст между 18 и 44 години имат инсулинова резистентност, без мнозинството от тях изобщо да подозират за това.

Снимка: OpenAI

Добрата новина е, че състоянието се повлиява от промени в начина на живот. И една от най-простите такива промени е изненадващо лесна, да изберете неподсладен чай или вода вместо сладки напитки.

Научете защо диетолозите посочват именно зеления чай като най-добрия избор, как той влияе на метаболизма на глюкозата и как да го приготвите правилно.

Защо точно зеленият чай

Чаят е втората най-консумирана напитка в света след водата и се свързва с редица ползи за здравето. Сред всички видове, чеерен, бял, улун и зелен, всички произхождащи от растението Camellia sinensis, именно зеленият чай разполага с най-много клинични данни в подкрепа на ролята си срещу инсулиновата резистентност.

Изследователите предполагат, че зеленият чай помага по няколко начина едновременно:

намалява оксидативния стрес в организма;

подобрява метаболизма на глюкозата ;

може да блокира част от усвояването на въглехидратите.

Заедно тези ефекти водят до малки, но значими подобрения в нивата на кръвната захар.

Силата на полифенолите и EGCG

Един от ключовите механизми е намаляването на възпалението. Възпалението и инсулиновата резистентност често съществуват едновременно, затова потушаването на едното може да подобри и другото.

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„Зеленият чай е богат на полифеноли, естествено срещащи се съединения с антиоксидантно и противовъзпалително действие,“ обяснява Алиса Пачеко, регистриран диетолог, специализиран в синдрома на поликистозните яйчници (състояние, свързано с инсулинова резистентност).

„Зеленият чай е особено богат на полифенола и катехин, наречен епигалокатехин галат. EGCG играе важна роля като антиоксидант и може да помогне за понижаване на възпалението, което допринася за инсулиновата резистентност.“

Мощните полифеноли в зеления чай имат и друго предимство, те могат да повлияят благоприятно на чревния микробиом, добавя Лиса Андрюс, магистър по образование и регистриран диетолог. Съставът на бактериите в червата играе роля както за риска от диабет тип 2, така и за цялостното здраве.

Какво представлява инсулиновата резистентност

За да разберем ползата от чая, е важно да знаем как работи организмът. При хранене кръвната захар естествено се покачва. Тялото разгражда въглехидратите до глюкоза, основният му източник на енергия. В отговор панкреасът освобождава хормона инсулин, който действа като ключ, отварящ вратите на клетките, за да приеме глюкозата.

При инсулинова резистентност този процес е нарушен, клетките стават по-малко чувствителни към инсулина. „Ако тялото не може да произведе достатъчно инсулин, за да компенсира, това може да доведе до високи нива на кръвната захар и евентуално до диагноза преддиабет,“ обяснява Пачеко. Подобряването на инсулиновата чувствителност е именно целта на промените в начина на живот.

Как се прави зелен чай

За най-добър вкус зеленият чай трябва да се запари правилно, за да запази мекия си аромат, без да горчи:

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Залейте пакетчето или насипния чай с гореща вода с температура около 77–85 °C .

Оставете да се запари за 3 минути .

Сервирайте топъл или охладен в хладилника и поднесен с лед.

За допълнителен вкус добавете джинджифил, мента или цитрус, без захар или подсладители.

Инсулиновата резистентност може да остане незабелязана, но е напълно възможно да бъде управлявана чрез диета и здравословен начин на живот.

Оптимизирането на хидратацията с напитки без калории и захар, като неподсладения чай е лесна и достъпна стъпка. Зеленият чай се откроява, защото разполага с най-много научни данни, подкрепящи уникалната му роля за подобряване на инсулиновата чувствителност, контрол на кръвната захар и намаляване на възпалението.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници