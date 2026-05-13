Зеленият чай и кафето са сред най-популярните кофеинови напитки. И двете осигуряват ползи за здравето, но влияят на тялото ви по различни начини.

В тази статия правим сравнителна характеристика на двете напитки, коя какво количество кофеин съдържа, напълно безопасни ли са за консумация и кои трябва да внимават с употребата му.

Зелен чай или черно кафе: Кой е по-здравословният избор?

В умерени количества и двете са здравословни по свой начин. Въпреки че и двете напитки могат да ви ободрят, зеленият чай и черното кафе не са едно и също нещо.

Снимка: iStock

Те се различават по отношение на кофеин, антиоксиданти и странични ефекти и едното може да ви е по-подходящо от другото.

Източник

Зелен чай: Листа от чаеното растение (Camellia sinensis).

Черно кафе: Зърна от кафеените растения Coffea arabica (Арабика) и Coffea canephora (Робуста).

Съдържание на кофеин (на 230 мл)

Зелен чай: Около 25 милиграма

Черно кафе: От 75 до 165 милиграма

Антиоксиданти

Зелен чай: Основно катехини.

Черно кафе: Хлорогенни киселини, кофеин и меланоидини.

Влияние върху енергията

Зелен чай: Намалява умората и подобрява представянето при физически упражнения.

Черно кафе: Подобрява спортните постижения, намалява усещането за болка и умора.

Потенциални ползи за здравето

Зелен чай: Намалява възпалението, може да намали риска от рак, убива микробите и спомага за понижаване на холестерола и телесното тегло.

Черно кафе: Подобрява когнитивните функции, намалява възпалението, може да забави стареенето и да намали риска от рак, инсулт, сърдечни заболявания, диабет тип 2, Алцхаймер и Паркинсон.

Странични ефекти

Зелен чай: При прием под формата на добавки може да причини гадене, запек, стомашни болки, високо кръвно налягане и увреждане на черния дроб.

Черно кафе: При високи дози може да доведе до тревожност, безсъние, учестен пулс, високо кръвно налягане, ниски нива на калций, главоболие и гадене.

Антиоксиданти в зеления чай и кафето

Зеленият чай и черното кафе са отлични източници на антиоксиданти. Антиоксидантите защитават клетките в тялото от увреждане от свободните радикали (реактивни съединения) и могат да помогнат за намаляване на риска от хронични заболявания:

Зелен чай: Съдържа катехини, химикали, които се срещат и в гроздето, черешите и какаото. Наред с антиоксидантните си ефекти, катехините намаляват отока (възпалението) и могат да помогнат за намаляване на риска от рак на белия дроб, гърдата, хранопровода, стомаха, черния дроб и простатата.

Кафе: Съдържа хлорогенни киселини. Кофеин в кафето и меланоидини произведените по време на процеса на печене също проявяват антиоксидантни ефекти. Антиоксидантите в кафето могат да помогнат за понижаване на нивата на кръвната захар и потенциално да намалят риска от рак и сърдечни заболявания.

Можете да оптимизирате приема си на антиоксиданти чрез:

Избирайки умерени количества зелен чай матча, по-гъста напитка, която съдържа два пъти повече катехини на чаша от обикновения зелен чай.

Избор на светло изпечено кафе.

Пиене на черно кафе, тъй като добавянето на мляко, захар или други подсладители може да промени хранителното съдържание

Как зеленият чай и кафето ви дават енергия

Както зеленият чай, така и кафето могат да повишат енергията ви, но кафето има по-значителен стимулиращ ефект поради по-високото съдържание на кофеин.

Кафето съдържа много повече кофеин на порция от зеления чай – около 100 мг на чаша в сравнение с 25 мг за зеления чай.

В допълнение към кофеина, зеленият чай съдържа аминокиселината L-теанин. 12 L-теанинът понижава стреса и насърчава релаксацията. Той също така смекчава страничните ефекти на кофеина, включително нарушения на съня и високо кръвно налягане.

Зеленият чай е здравословна алтернатива на кафето, която повишава бдителността и нивата на енергия, като същевременно намалява нервността, която понякога съпътства кофеиновите напитки.

Безопасни ли са зеленият чай и черното кафе за мен?

Имайте предвид следното, когато решавате дали да пиете зелен чай или кафе:

Здравите възрастни трябва да ограничат кофеина до 400 мг на ден – това е около 2 до 5 чаши кафе от по 240 мл.

Хората, които са по-чувствителни към кофеин (бременни и кърмещи жени, деца и тийнейджъри, както и тези със сърдечни заболявания или тревожност), трябва да приемат по-малко.

Консумацията на твърде много кафе може да причини странични ефекти, които включват учестен пулс, високо кръвно налягане, тревожност и проблеми със съня (безсъние).

Добавките със зелен чай могат да причинят странични ефекти като гадене, запек, стомашни болки и високо кръвно налягане (хипертония). Съобщава се и за увреждане на черния дроб.

Консултирайте се с вашия лекар, фармацевт или регистриран диетолог за индивидуални препоръки спрямо вашето здравословно състояние е нужди.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

-------------------------------------------

Източници