Зеленият чай и кафето са сред най-популярните кофеинови напитки. И двете осигуряват ползи за здравето, но влияят на тялото ви по различни начини.

В тази статия правим сравнителна характеристика на двете напитки, коя какво количество кофеин съдържа, напълно безопасни ли са за консумация и кои трябва да внимават с употребата му.

Зелен чай или черно кафе: Кой е по-здравословният избор?

В умерени количества и двете са здравословни по свой начин. Въпреки че и двете напитки могат да ви ободрят, зеленият чай и черното кафе не са едно и също нещо.

Снимка: iStock

Те се различават по отношение на кофеин, антиоксиданти и странични ефекти и едното може да ви е по-подходящо от другото.

Източник

  • Зелен чай: Листа от чаеното растение (Camellia sinensis).
  • Черно кафе: Зърна от кафеените растения Coffea arabica (Арабика) и Coffea canephora (Робуста).

Съдържание на кофеин (на 230 мл)

  • Зелен чай: Около 25 милиграма
  • Черно кафе: От 75 до 165 милиграма

Антиоксиданти

  • Зелен чай: Основно катехини.
  • Черно кафе: Хлорогенни киселини, кофеин и меланоидини.

Влияние върху енергията

  • Зелен чай: Намалява умората и подобрява представянето при физически упражнения.
  • Черно кафе: Подобрява спортните постижения, намалява усещането за болка и умора.
Потенциални ползи за здравето

  • Зелен чай: Намалява възпалението, може да намали риска от рак, убива микробите и спомага за понижаване на холестерола и телесното тегло.
  • Черно кафе: Подобрява когнитивните функции, намалява възпалението, може да забави стареенето и да намали риска от рак, инсулт, сърдечни заболявания, диабет тип 2, Алцхаймер и Паркинсон.

Странични ефекти

  • Зелен чай: При прием под формата на добавки може да причини гадене, запек, стомашни болки, високо кръвно налягане и увреждане на черния дроб.
  • Черно кафе: При високи дози може да доведе до тревожност, безсъние, учестен пулс, високо кръвно налягане, ниски нива на калций, главоболие и гадене.

Антиоксиданти в зеления чай и кафето

Зеленият чай и черното кафе са отлични източници на антиоксиданти. Антиоксидантите защитават клетките в тялото от увреждане от свободните радикали (реактивни съединения) и могат да помогнат за намаляване на риска от хронични заболявания: 

Зелен чай: Съдържа катехини, химикали, които се срещат и в гроздето, черешите и какаото. Наред с антиоксидантните си ефекти, катехините намаляват отока (възпалението) и могат да помогнат за намаляване на риска от рак на белия дроб, гърдата, хранопровода, стомаха, черния дроб и простатата.

Кафе: Съдържа хлорогенни киселини. Кофеин в кафето и меланоидини произведените по време на процеса на печене също проявяват антиоксидантни ефекти. Антиоксидантите в кафето могат да помогнат за понижаване на нивата на кръвната захар и потенциално да намалят риска от рак и сърдечни заболявания.

Можете да оптимизирате приема си на антиоксиданти чрез:

  • Избирайки умерени количества зелен чай матча, по-гъста напитка, която съдържа два пъти повече катехини на чаша от обикновения зелен чай.
  • Избор на светло изпечено кафе.
  • Пиене на черно кафе, тъй като добавянето на мляко, захар или други подсладители може да промени хранителното съдържание

Как зеленият чай и кафето ви дават енергия

Както зеленият чай, така и кафето могат да повишат енергията ви, но кафето има по-значителен стимулиращ ефект поради по-високото съдържание на кофеин.

Кафето съдържа много повече кофеин на порция от зеления чай – около 100 мг на чаша в сравнение с 25 мг за зеления чай.

В допълнение към кофеина, зеленият чай съдържа аминокиселината L-теанин. 12 L-теанинът понижава стреса и насърчава релаксацията. Той също така смекчава страничните ефекти на кофеина, включително нарушения на съня и високо кръвно налягане.

Зеленият чай е здравословна алтернатива на кафето, която повишава бдителността и нивата на енергия, като същевременно намалява нервността, която понякога съпътства кофеиновите напитки.

Безопасни ли са зеленият чай и черното кафе за мен?

Имайте предвид следното, когато решавате дали да пиете зелен чай или кафе:

  • Здравите възрастни трябва да ограничат кофеина до 400 мг на ден – това е около 2 до 5 чаши кафе от по 240 мл.
  • Хората, които са по-чувствителни към кофеин (бременни и кърмещи жени, деца и тийнейджъри, както и тези със сърдечни заболявания или тревожност), трябва да приемат по-малко.
  • Консумацията на твърде много кафе може да причини странични ефекти, които включват учестен пулс, високо кръвно налягане, тревожност и проблеми със съня (безсъние).
  • Добавките със зелен чай могат да причинят странични ефекти като гадене, запек, стомашни болки и високо кръвно налягане (хипертония). Съобщава се и за увреждане на черния дроб.

Консултирайте се с вашия лекар, фармацевт или регистриран диетолог за индивидуални препоръки спрямо вашето здравословно състояние е нужди.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

