Кафето е първото нещо, с което много от нас започват деня. Но докато повечето хора го подслаждат с лъжичка (или две) захар, науката предлага алтернативи, които не само не натоварват метаболизма, но могат реално да го ускорят.

Ето кои са трите съставки, на които си струва да обърнете внимание.

Защо кафето без захар е добро за метаболизма?

Черното кафе съдържа едва 6-8 калории на чаша, докато добавянето на захар, сиропи или ароматизирани сметани може да го превърне в напитка с калоричността на десерт.

Кофеинът блокира аденозина, който е отговорен за усещането за умора. Когато аденозинът е блокиран, енергийните нива растат и метаболизмът временно се ускорява. Освен това кафето съдържа хлорогенова киселина (CGA) — антиоксидант, свързан с разграждането на мазнини, и тригонелин — форма на витамин B3, която може да подпомогне контрола на кръвната захар и липидите в кръвта.

3 съставки за кафето, които ускоряват метаболизма

Специалистите препоръчват три добавки към сутрешното кафе, подкрепени с научни данни.

1. Канела: изгаря мазнини и регулира кръвната захар

Канелата е може би най-лесната замяна на захарта в кафето. Тя придава сладникав аромат без нито една калория. Но ползите й не спират дотук.

Според проучване, публикувано в научното издание Science Daily, когато изследователи добавили цинамалдехид (фитонутриентът, отговорен за характерния вкус и аромат на канелата) към мастни клетки, те започнали да активират гени и ензими, свързани с изгарянето на мазнини. Казано по-просто: клетките започнали да изгарят вместо да складират излишните мазнини.

Допълнителните ползи на канелата включват:

Намаляване на хипергликемията (високата кръвна захар);

Противовъзпалително действие;

Подпомагане на метаболизма на мазнините.

Можете да добавите ¼ чаена лъжица цейлонска канела към кафето си. Тя се счита за по-качествена от касийската канела, предлагана в повечето магазини. За разлика от цейлонската, касийската канела съдържа високи нива на кумарин, което може да увреди черния дроб при прекомерна консумация.

2. Кокосово масло (или MCT масло): термогенен ефект и бърза енергия

Кокосовото масло съдържа висок дял средноверижни мастни киселини (MCT) — особен вид мазнини, които тялото метаболизира по различен начин от обичайните. MCT мазнините се насочват директно към черния дроб, където стимулират изгарянето на други мастни клетки и усилват термогенния ефект на храната, тоест калориите, изгорени при самото храносмилане.

Мета-анализ от 2015 г., публикуван в PubMed, установява, че групата, консумирала MCT мазнини, регистрира значително по-голямо намаление на телесното тегло и телесните мазнини в сравнение с тези, консумирали дълговерижни мазнини.

Можете да добавите ½ супена лъжица кокосово масло или еквивалентна доза чисто MCT масло към кафето си. Внимание: прекомерното количество MCT масло може да предизвика временен дискомфорт в стомаха.

3. Колагенови пептиди: аминокиселини за по-добър метаболизъм и здрава кожа

Колагенът е основен хранителен източник на глици. Тази аминокиселина се счита за дефицитна в съвременното западно хранене. Глицинът подпомага метилирането, което е ключов биохимичен процес, преобразуващ хранителните вещества от храната в гориво за клетките. Това може да окаже положително влияние върху метаболизма.

Редица проучвания, цитирани от NIH (Националния институт по здравеопазване на САЩ), показват допълнителни ползи от глицина, сред тях:

По-добро качество на съня;

По-здрава кожа и стави;

По-балансирано настроение.

Можете да добавете около 1½ супени лъжици (1 порция) висококачествен колаген на прах. Разбъркайте добре или използвайте ръчен миксер за по-кремообразна текстура.

Как да приготвите метаболитно кафе

Необходими продукти (за 1 порция):

240–300 мл прясно сварено кафе (топло или студено);

1½ супени лъжици колагенови пептиди на прах;

½ супена лъжица кокосово масло (или MCT масло по препоръчителната доза);

¼ чаена лъжица цейлонска канела.

Начин на приготвяне: Разбъркайте кокосовото масло и канелата в кафето. Добавете колагеновия прах и разбъркайте до пълното му разтваряне.

Кога е най-добре да пиете кафе за метаболизма?

Специалистите от NIH подчертават, че не само съдържанието на кафето, но и моментът на приема е от значение:

Сутринта: временно ускорява метаболизма и зарежда с енергия за деня.

Около 1 час преди тренировка: около 3 мг кофеин на кг телесно тегло може да увеличи изгарянето на мазнини по време на физическа активност.

Не твърде късно: кафето в следобедните или вечерните часове може да наруши съня, а нарушеният сън пряко влияе на метаболизма и теглото.

Какво да избягвате в кафето си?

Дори ако добавите канела и MCT масло, кафето може да загуби своите ползи, ако добавите погрешните съставки. Eкспертите от Health.com предупреждават за:

Рафинирана захар и сиропи : увеличават калориите, влошават контрола на кръвната захар и могат да допринесат за наддаване на тегло.

Ароматизирани сметани : пълни с добавени захари и наситени мазнини.

Прекомерен прием на кофеин : над 500 мг дневно може да предизвика тревожност, влошаване на депресивни симптоми и негативно да повлияе на костното здраве.

Черното кафе само по себе си е нискокалорична напитка с доказани метаболитни ползи. Когато замените захарта с канела, кокосово/MCT масло или колагенови пептиди, вие не само елиминирате излишните калории, но добавяте активни съставки, подкрепени от научни изследвания.

Малки промени в сутрешната рутина могат да имат реален ефект върху метаболизма, енергията и контрола на апетита. Консултирайте се с Вашия лекар или диетолог, преди да промените диетата си, особено ако имате хронични заболявания.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

