Над един милиард души по света живеят с някаква форма на психично разстройство и науката все по-настойчиво търси отговори в нашите ежедневни навици. Едно от последните изследвания насочва вниманието към нещо, което много от нас правят всяка сутрин, да си налеем чаша кафе.

Според проучване, публикувано в научното списание Journal of Affective Disorders, умерената консумация на кафе, две до три чаши дневно, е свързана с по-нисък риск от психични разстройства.

Резултатите хвърлят нова светлина върху връзката между диетата и менталното здраве и предлагат достъпна и практична посока за превенция.

Какво показва изследването?

Изследователският екип анализира данни от над 460 000 участници от британската биобанка UK Biobank, мащабно проучване, включващо хора на възраст между 40 и 69 години, проследени средно за 13,4 години.

Участниците отговарят на въпроси за ежедневната си консумация на кафе, количество и вид (безкофеиново, инстантно, смляно).

Ключовите открития включват:

2–3 чаши кафе на ден се свързват с по-нисък риск от развитие на психични разстройства

5 или повече чаши на ден са асоциирани с по-висок риск от психични нарушения

Резултатите следват J-образна крива , нито твърде малко, нито твърде много кафе дава оптималния ефект

Ефектът е по-силен при мъжете , особено по отношение на разстройствата на настроението

Как кафето влияе върху мозъка?

Кафето съдържа над хиляда биоактивни съединения, включително кофеин, полифеноли, меланоидини и дитерпени. Учените предлагат няколко механизма, чрез които тези вещества могат да подкрепят психическото благополучие:

Невропротективен ефект на кофеина

Кофеинът действа чрез двоен механизъм:

Активира рецепторите A1R — свързани с антидепресивен ефект

Блокира рецепторите A2AR — което противодейства на стрес-индуцираната невронна дисфункция

Антиоксиданти и противовъзпалително действие

Хлорогеновата киселина, силен антиоксидант в кафето, и кофеинът притежават противовъзпалителни свойства, които могат да обяснят по-ниския риск от тревожни разстройства и депресия при умерени консуматори. Предишни изследвания вече свързват тези вещества с по-нисък риск от деменция и забавен когнитивен спад.

Менталното здраве е глобален приоритет

Светоновната здравна организация (СЗО) предупреждава, че психичните разстройства са втората по честота причина за трайна нетрудоспособност в света. Авторите на проучването подчертават спешната нужда от превантивни стратегии срещу нарастващата "пандемия от психични заболявания".

„В момента нараства интересът към ролята на диетата и храненето в превенцията и управлението на психичните разстройства", пишат авторите.

Колко кафе е „здравословна доза"?

Данните от това мащабно изследване предполагат, че умерената консумация на кафе, около 2–3 чаши дневно, може да има благоприятен ефект върху менталното здраве, особено при мъжете. Важно е обаче да се отбележи, че прекомерната консумация носи рискове, а кафето не е заместител на медицинска грижа или терапия.

Тъй като интересът към ползите от кафето при депресия и тревожност нараства, бъдещи изследвания ще трябва да изяснят причинно-следствените връзки и оптималните препоръки за различни групи хора.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

